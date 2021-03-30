Раньше Тим жил в трейлер-парке и боролся с наркозависимостью. Как и многие пожилые люди в США, он не смог удержать доступное жилье. В интервью NY Post Тим сказал, что прежний образ жизни заставил его спрятаться от мира, и он «нарастил панцирь», чтобы защититься от других. «Я не чувствовал себя в безопасности, и всякий раз, когда у меня была возможность, я прятался или изолировался. Мне никогда особо не хотелось общаться с людьми».