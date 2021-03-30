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Бездомный мужчина первым в мире поселился в доме, напечатанном на 3D-принтере

Бездомный мужчина первым в мире поселился в доме, напечатанном на 3D-принтере (19 фото)

Автор:
30 марта 2021 14:34
Сообщество : Жизнь в США
Метки: 3d принтер   Техас   бездомность   недвижимость   сша   технологии   
582
19

Когда-то 70-летний Тим Ши был бездомным, страдавшим от героиновой зависимости, но с тех пор прошел долгий путь. В сентябре его мир перевернулся: мужчина переехал на окраину Остина, штат Техас, и поселился в крохотном доме площадью 37 квадратных метров, построенным компанией ICON с помощью 3D-принтера.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 3d принтер   Техас   бездомность   недвижимость   сша   технологии   
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5  комментариев
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−6
владимир Час назад
можно я не много всплакну?
ну как и остальные 190 миллионов безомных в США
всем дом дадут?
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305
Александр Минуту назад
Стенка 3-5 см!?? Армирование??? Что за домик Ниф-Нифа? Может для Техаса конечно технология и лучше каркаса, но для нашего климата - не вариант.
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22k
Владимир 22 минуты назад
Теперь он будет наслаждаться героиновой зависимостью.
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4k
Sanar 43 минуты назад
37 квадратов это "крохотный" дом))) Да у нас бригада таджиков 4-6 человек быстрее 200-250 квадратов строят))
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