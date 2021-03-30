Когда-то 70-летний Тим Ши был бездомным, страдавшим от героиновой зависимости, но с тех пор прошел долгий путь. В сентябре его мир перевернулся: мужчина переехал на окраину Остина, штат Техас, и поселился в крохотном доме площадью 37 квадратных метров, построенным компанией ICON с помощью 3D-принтера.
Тим рассказал СМИ, что даже не представлял себе, что когда-нибудь у него будет такой дом, и назвал его «чудом». До того, как Тим переселился в «Community First! Village», участок площадью 51 акр, на котором размещаются 500 домов для бездомных, мужчина жил в трейлере.
Дома ICON, напечатанные на 3D-принтере Vulcan II, дарят надежду людям, у которых нет места, которое можно назвать домом. Они состоят из одной спальни, одной ванной, полностью оборудованной кухни, гостиной и большой веранды. Генеральный директор ICON Джейсон Баллард говорит, что миссия компании заключается в том, чтобы «сделать достойное жилье доступным для всех и везде». Теперь, когда Тим стал первым жителем дома, напечатанном на 3D-принтере, будущее выглядит как никогда светлым.
Раньше Тим жил в трейлер-парке и боролся с наркозависимостью. Как и многие пожилые люди в США, он не смог удержать доступное жилье. В интервью NY Post Тим сказал, что прежний образ жизни заставил его спрятаться от мира, и он «нарастил панцирь», чтобы защититься от других. «Я не чувствовал себя в безопасности, и всякий раз, когда у меня была возможность, я прятался или изолировался. Мне никогда особо не хотелось общаться с людьми».
Но в сентябре, после переезда в новый дом в Community First! Village, жизнь Тима полностью изменилась. «Все, что я делаю теперь — прямая тому противоположность, и каждый день у меня полно активностей, которыми я занимаюсь с другими», — сказал он.
Сначала Тим не мог поверить, что станет первым человеком, который поселится в подобном доме. «Когда я узнал, что первым в Америке перееду в дом, напечатанный на 3D-принтере, я подумал, что это довольно круто. Я бегу к тем самым людям, от которых я раньше бежал. Если вы были по обе стороны забора, вы знаете, что некоторым людям просто нужно немного поощрения и поддержки», — сказал он NY Post.
Новый дом Тима находится в деревне Community First! Village, которая помогает бездомным жильем, общением и поддержкой. Алан Грэм, застройщик и основатель деревни, а также проекта под названием Mobile Loaves & Fishes, последние двадцать лет помогает людям найти место, которое они смогут назвать домом.
По словам Грэма, «дом — это, по сути, место живительных и фундаментальных связей и отношений». Его цель — «дать каждому почувствовать себя по-настоящему дома, наконец впустив в свое сердце тех, кто живет на периферии общества».
Дом Тима — не единственный напечатанный на 3D-принтере в деревне. ICON построила 6 таких домов, чтобы приютить бездомных на этом участке — каждый с разной планировкой для различных потребностей. Тим выбрал открытую планировку, поскольку у него артрит.
Реализация проекта стала возможной благодаря партнерству между ICON, строительной техкомпанией, и некоммерческой организацией Austin’s Mobile Loaves & Fishes.
ICON считает, что «3D-печать станет предпочтительным методом строительства домов в будущем». «Мы рады стать пионером технологии, которая может положить конец бездомности, — сказала Брук Богесс, вице-президент по коммуникациям и связям с общественностью ICON в интервью Bored Panda. — США нужно строить по 3,3 миллиона домов в год, а сейчас они строят по 1,3 миллиона. Строительство с помощью 3D-печати может помочь создать жизнеспособное, экологичное и достойное жилье в США и во всем мире».
Принтером ICON управляют удаленно с планшета, и для постройки дома требуется бригада всего из четырех-шести человек. В таки проектах используется особый состав бетона. Его наносит 3D-принтер, который по сути представляет собой насадку для бетона на конце гигантской роботизированной руки.
ICON построила уже два десятка напечатанных на 3D-принтере домов по всей Мексике и США, включая проекты социального жилья в сотрудничестве с некоммерческими организациями, обычные жилищные проекты с застройщиками, и многое другое.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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ну как и остальные 190 миллионов безомных в США
всем дом дадут?