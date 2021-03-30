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Для большего устрашения: военные самолеты и "зверская" аэрография

Для большего устрашения: военные самолеты и "зверская" аэрография (26 фото)

Автор:
30 марта 2021 10:34
Сообщество : Военное
Метки: аэрография   военное   зверская   интересное   красота   самолеты   
762
26

Хотя, казалось бы, военный самолет должен быть серым, невзрачным и малозаметным, но и им не чуждо чувство прекрасного. А может так более страшно?

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Метки: аэрография   военное   зверская   интересное   красота   самолеты   
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6  комментариев
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12k
Serg2001 Полчаса назад
Вот самая лучшая аэрография
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36k
dima423 2 минуты назад
крутяк) мне тигр из лавы понравился
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118 5 минут назад
Яркая раскраска- хорошая мишень.
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