Для большего устрашения: военные самолеты и "зверская" аэрография

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Хотя, казалось бы, военный самолет должен быть серым, невзрачным и малозаметным, но и им не чуждо чувство прекрасного. А может так более страшно?
Мы подобрали немного "зверских" рисунков, хотя аэрография на боевых самолетах бывает разная, например такая
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NATO Tiger Association
Ассоциация тигров НАТО, или Ассоциация эскадрилий «тигров», была создана в 1961 году. По инициативе министра обороны Франции Пьера Мессмера ее роль заключается в укреплении солидарности между военно-воздушными силами НАТО
Авторский пост
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