FISHKINET
Корабль еще не вытащили!

Последние статьи по теме

Сообщество Юмор 11980 постов • 2599 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Современная бабушка и новые технологии

Современная бабушка и новые технологии (2 фото)

Автор:
28 марта 2021 09:07
Сообщество : Юмор
Метки: Телефон   бабушка   из сети   короткопост   переписка   скриншот   технологии   
1016
2
Надо было научить бабушку голосовому набору)

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Телефон   бабушка   из сети   короткопост   переписка   скриншот   технологии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
котегRUS Час назад
всей семьей валяемся на полу от смеха..))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Андрей 2 минуты назад
Бред человека, у которого бабушка слишком молода. Вот моя тёща, 1941-го года рождения, нормально пользуется смартфоном: пишет СМС-ки и в WhatsApp, разговаривает по групповому видеочату с роднёй, фотографирует и выставляет в соцсети свой сад.
А тут, получается, написать не умеет - но сфотографировать и переслать может, ага.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Cornho Час назад
А в чём прикол-то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
467
MoZaR Час назад
Привезете!!! Кота и лампу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
188
Вано Час назад
Почерк явно не бабушкин...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Лесли 🥰 Вано 13 минут назад
А чей? Дедушки?))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Головасыр коричнештанник Час назад
классный пост! автор, давай ещё!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Поп-звезды 90-х, которых сегодня не узнать (18 фото) Поп-звезды 90-х, которых сегодня не узнать (18 фото) В Польше нашли 6000 воронок от бомб времен Второй мировой войны В Польше нашли 6000 воронок от бомб времен Второй мировой войны Возвращение триплана: британский стартап работает над «зеленым» гибридным самолетом Возвращение триплана: британский стартап работает над «зеленым» гибридным самолетом В Италии построят специальные посадочные площадки для воздушных такси В Италии построят специальные посадочные площадки для воздушных такси Прохожие в Петербурге поколотили мигрантов, которые пытались отобрать телефон у девушки Прохожие в Петербурге поколотили мигрантов, которые пытались отобрать телефон у девушки Суровый способ укладки настенной плитки. Раз и навсегда Суровый способ укладки настенной плитки. Раз и навсегда
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

405320



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны
13
147
20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны
30 случаев, когда взрослые люди оказались беспомощны как младенцы
1
215
30 случаев, когда взрослые люди оказались беспомощны как младенцы
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Художница создает красоту из мусора
0
1
Художница создает красоту из мусора
Лишний вес у женщин может спасти их от ранней смерти
1
42
Лишний вес у женщин может спасти их от ранней смерти
Чем это у вас так пахнет?
Чем это у вас так пахнет?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#красота#кино#дтп#приколы#прикольные#природа#gif
#Юмор#Россия#прикол#картинки#сша#настроение#СССР#Фотографии.#музыка#египет
#интересно#факты#суэцкий канал#животные#аварии#позитив#авто аварии#подборка#Ever Given#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться