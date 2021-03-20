В Италии построят специальные посадочные площадки для воздушных такси

Каждый из этих аппаратов построен как негабаритный коммерческий беспилотник с восемью сдвоенными роторами, окружающими центральную пассажирскую кабину. В отличие от традиционных вертолетов, аппарату EH216 с электроприводом не нужны пилоты - вместо этого используется система, которую называют "прямым полетом из точки в точку".



По словам разработчиков, за счет этого такие аппараты более безопасны и эффективны.