В Италии построят специальные посадочные площадки для воздушных такси

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Китайский производитель беспилотников EHang Holdings в сотрудничестве с итальянским архитектурным бюро Giancarlo Zema Design Group разработали совместный проект, нацеленный на будущее. Они собираются построить "вертипорты" - 30-метровые башни с посадочными площадками в живописных, но труднодоступных местах - и возить туда туристов на воздушных такси.
Согласно концепции, в каждом вертипорте будет посадочная площадка, большой панорамный ресторан и зал ожидания.
Башни будут использовать энергию от солнечных панелей, встроенных непосредственно в террасу на крыше / посадочную площадку. После обеда, отдыха и осмотра окружающих красота автоматические такси доставят туристов обратно в отели.
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Так выглядит летающее такси EHang
Название "вертикальные порты" появилось потому, что эти площадки позволят автономному летательному аппарату приземляться в вертикальном положении. Внешний вид башен дизайнеры позаимствовали у баобаба - африканского дерева-долгожителя.
Сооружения будут построены из комбинации ламинированной древесины и стали. Внутри каждой башни планируется кафе, зал ожидания и панорамный ресторан площадью 200 кв. м, к которому можно будет подняться на центральном лифте.
На крыше каждого вертипорта будут установлены нескользящие солнечные панели, способные вырабатывать более 300 киловатт энергии ежедневно. Эта же энергия будет использоваться для подзарядки воздушных такси - пассажирских автономных летательных аппаратов EH216.
Каждый из этих аппаратов построен как негабаритный коммерческий беспилотник с восемью сдвоенными роторами, окружающими центральную пассажирскую кабину. В отличие от традиционных вертолетов, аппарату EH216 с электроприводом не нужны пилоты - вместо этого используется система, которую называют "прямым полетом из точки в точку".
По словам разработчиков, за счет этого такие аппараты более безопасны и эффективны.
По словам разработчиков, за счет этого такие аппараты более безопасны и эффективны.
Точное место, где будет построен первый итальянский вертипорт, пока не объявлено. Однако разработчики заявили, что они уже планируют аналогичные концепции для туристических мест в Европе и Юго-Восточной Азии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: башни беспилотники беспилотное такси концепция мир будущего посадочная площадка проект технологии
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Вот с-сука! Молодцы китайцы. Какую только байду они не умудряются впаривать! Даже оторопь берёт от их фантазии. По-моему они даже в Арктике белым медведям зимой снег продать смогут... Конечно же со специальными маленькими парашютиками для каждой снежинки и станцией для зарядки парашютиков. От солнечных панелей, разумеется.