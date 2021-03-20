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В Италии построят специальные посадочные площадки для воздушных такси

В Италии построят специальные посадочные площадки для воздушных такси (8 фото)

Автор:
20 марта 2021 15:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: башни   беспилотники   беспилотное такси   концепция   мир будущего   посадочная площадка   проект   технологии   
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Китайский производитель беспилотников EHang Holdings в сотрудничестве с итальянским архитектурным бюро Giancarlo Zema Design Group разработали совместный проект, нацеленный на будущее. Они собираются построить "вертипорты" - 30-метровые башни с посадочными площадками в живописных, но труднодоступных местах - и возить туда туристов на воздушных такси.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: башни   беспилотники   беспилотное такси   концепция   мир будущего   посадочная площадка   проект   технологии   
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9k
3.6o6pa Полчаса назад
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150k
☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Дело за малым, осталось только построить эти геликоптеры с 8 винтами, опробовать на заключенных, и сертифицировать)
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10k
ss 51 минуту назад

Вот с-сука! Молодцы китайцы. Какую только байду они не умудряются впаривать! Даже оторопь берёт от их фантазии. По-моему они даже в Арктике белым медведям зимой снег продать смогут... Конечно же со специальными маленькими парашютиками для каждой снежинки и станцией для зарядки парашютиков. От солнечных панелей, разумеется.
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3k
au3 Час назад
А зачем? На земле площадку сделать нельзя?
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