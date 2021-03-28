В японцах есть такая черта - говорить спасибо даже за мелочи, они очень вежливы. Удивительно, как они замечают и ценят мелочи и за все всегда благодарят, как мужчины, так и женщины.

Причем, благодарят всех и извиняются перед всеми, независимо от положения и социального статуса - японцы одинаково вежливы со всеми.



Если говорить о Корее, то отношения между богатыми и бедными другие, там иная вежливость, чем в Японии.



У японцев немного меньше уважения к родителям.

В Корее то, что говорят родители - очень важно, поэтому корейцы никогда не будут вступать в брак, против их воли, или делать то, что они не рекомендуют, с мнением отца и матери считаются.



Часто выходить на связь с родителями и дарить им подарки - обычное дело для корейцев, но не так много японцев, которые ведут себя так же.