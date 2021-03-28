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Кореец, женатый на японке, рассказал, чем отличаются японки от кореянок

Кореец, женатый на японке, рассказал, чем отличаются японки от кореянок (13 фото)

Автор:
28 марта 2021 08:55
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: азиатки   жизнь в Японии   интересно   отношения в паре   семейные отношения   традиции и обычаи   факты   фото   
8986
13
Выдержки из интервью корейца, который женат на японке:
В Японии все расходы на свиданиях несут мужчины: "Если ты мужчина, то естественно должен сам платить за все.
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Метки: азиатки   жизнь в Японии   интересно   отношения в паре   семейные отношения   традиции и обычаи   факты   фото   
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93  комментария
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3k
aleksander 4 часа назад
Большинство японок - страшные. Но те, которые симпатичные - очень симпатичные
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5k
М С 5 минут назад
Японцы - бывшие корейцы.
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20k
pssst 11 минут назад
Самое главное не рассказал. А то в кино не показывают - вдруг поперек.
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10k
Bill 36 минут назад
Если они живут в Корее - то японочке не сладко прийдется. В Корее принято что дети живут вместе с родителями и в этом случае её просто загномят родители мужа.
У корейцев до сих пор ненависть к японцам на бытовом уровне. Есть рестораны, где вас обслуживает кореянка, наряженная в японку - для того чтобы её можно было оскорблять и всячески выражать презрение.
В школах дети разучивают оскорбительные песни про "япошек". Однажды маленький ребенок показал на меня пальцем и сказал "бийгук-сарам" (американец), я улыбнулся, указал на него пальцем и сказал "ийбун-сарам" (японский человек). Мальчик заревел и бросился к родителям весь в слезах. Как мне объяснили потом, это было чуть ли не самое грязное ругательство у детей.
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4k
Александр Зотов 41 минуту назад
Японские женщины хорошенькие, корейские женщины красивые.
------но даже у хорошеньких японок с ж*пой беда)) нет её) ближайший пример из известных в России - Юри Накагава))
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124
lukamudishev007 42 минуты назад
Бурят, женатый на колмычке, рассказал чем они отличаются от якутянок )))
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17k
Vital Idol Час назад
главного не написал....
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1k
Unknown Час назад
У Японцев генетически самый большой разрез глаз из всех представителей азиатов. Хоть они давным давно и отделились от китайцев, но жизнь на острове в обособленном обществе без смешения с другими культурами и т.д. потом генетически их преобразила. Поэтому Японцы считаются и самыми "красивыми" среди азиатов, вообще то. У них мягкие природные черты лица, не так выпирают скулы и огромные носы, квадратные челюсти как у китайцев и не малюсенькие глазки с огромными ртами, тяжелыми подбородками и тоже жесткими скулами как у корейцев. Сегодняшние корейцы то что вы видите в инете и вообще у них в обществе - это культ пластической хирургии и фотошопа. Они ненавидят буквально свою природную внешность, стремятся к "западной" внешности (как в прочем и некоторые японцы, но не в таких маштабах как корейцы, конечно же). У Корейцев вся жизнь и возможности построены не только на учебе, но и на внешности. А это дорога в никуда. Дичайшие комплексы неполноценности. Японцы имеют культ еды и обожают готовить. Да, женщины в Японии сегодня горазда уже эмансипированнее чем кореянки, которые до сих пор на себе чувмтвуют все традиции древнего Корейского шовинизма (нет, я не зачуханная феминистка, но говорю как есть). Об этом не принято говорить в Корее, но проблема прав женщир там до сих пор остается острой. Женившись на Японке, Кореец может просто превратиться в подкаблучника, т.к. японки очень часто избалованны вниманием, капризны и да, как ни печально, жадны. Поэтому Японцы боятся сегодня часто жениться там на "своих", а предпочитают брать в жены другие расы и национальности азиатов, которые более "покладистые". Весь этот "милый" имидж Японок это просто пыль в глаза и не более. А их "пищание" и считание это типа "милым" вводит не японцев просто в ступор и отвращает. Культуры Японии и Кореи ОЧЕНЬ разные. Единственное что у них общее - это стремление "догнать Запад" по развитию и даже перегнать его . Опять же, комплексы неполноценности во всей красе.
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10k
Дядя Саша 2 часа назад
Да все они низкосракие...
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12k
хз Дядя Саша Час назад
Ну и что, зато не разбрызгивается :)
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7k
Саша Смирнов 3 часа назад
Японка.

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281
Nane First NameLast Саша Смирнов 2 часа назад
Не, морда лица ближе к тайке или филипинке. Но глаза такого размера не позволяют разглядеть в точности. Не могу сфокусироваться
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108
wretry5 Nane First NameLast 2 часа назад
да глаза б мои такие глаза не видели
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17k
Vital Idol Саша Смирнов Час назад
фуб*ля...
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237
Denis Саша Смирнов 55 минут назад
Tommi Morisaki по моему так
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237
Denis Саша Смирнов 54 минуты назад
Tomommi
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6k
zurapod 3 часа назад
корейцы все прошли через пластику и по этому дети у них страшненькие могут получиться- по на 18 летие все к хирургу .
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49k
smakido 3 часа назад
Симпатичная молодая пара.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−61
479
В В П nur 3 часа назад
Пшел нах!
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124k
Алексей 3 часа назад
Отличаются тем, что одни едят собак, а у других пиксели между ног
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65k
Пётровыч 3 часа назад
Если вам хочется посмотреть на настоящих кореянок, то посмотрите на кореянок из Северной Кореи, это один народ, просто одни на пластике и фотошопе, а другие в оригинале.
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27k
Teodor Пётровыч 2 часа назад
Не-не, про пластику все ясно, но эти то одеты как пугало огородное... Если просто нормально одеть? Ну... или раздеть...
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65k
Пётровыч Teodor 2 часа назад
Мода постоянно меняется, так что раздеть, и желательно побрить
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281
Nane First NameLast Teodor 2 часа назад
Если приодеть, они вас зарежут, если во сне будете плохо думать о Вожде. Я бы не стал проверять.
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12k
хз Пётровыч Час назад
Ну да, ну да джунгли вещь на любителя, зато там всегда тепло и влажно.
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281
Nane First NameLast Час назад
Только написал про "зарежут" во сне, а уже столько минусов. Это неспроста...
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450
Лимонадный Джо 3 часа назад
А в довесок к женитьбе на японке прилагается "япона мать".
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281
Nane First NameLast Лимонадный Джо Час назад
Япона тёща.
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3k
Тамара 3 часа назад
Кореец, женатый на японке, рассказал, ...

чем отличаются китаянки от вьетнамок
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6k
Alexander Ostrovsky Тамара 2 часа назад
Вьетнамки одеваются на босу ногу.
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3k
Zhora Тамара 2 часа назад
А чешки от болгарок ?
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3k
Дмитрий Григорьев Тамара Час назад
Вьетнамка - тапок, китайка - яблоко.
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5k
Vadim Дмитрий Григорьев 50 минут назад
А корейка мясо.
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1k
alex5450 3 часа назад
Японки кривоногие, большинство кореянок проходят через пластического хирурга.
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4k
Адил alex5450 2 часа назад
Ноги ввпрямляют?
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1k
alex5450 Адил 2 часа назад
В первую очередь лицо обтачивают. Не хотят соответствовать старинному формату красоты "Красива, как Полная Луна".
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9k
Василий Сургайло 3 часа назад
Ну хоть не поперек?
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7k
babsbaberley Sterling Malory Archer 3 часа назад
Вот блин, а я уже не помню куда свой транспортир положил. Поискать надо.
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281
Nane First NameLast Василий Сургайло Час назад
Поперек было бы интересно
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5k
Vadim Nane First NameLast 48 минут назад
При ходьбе бы хлюпало.
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281
Nane First NameLast Vadim 13 минут назад
Проверять по любому. Уверен, что в ЗАГСе такая услуга бы зашла))) А отказ от неё ещё дороже)))
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20k
pssst babsbaberley 8 минут назад
транспортир стоять должен.
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7k
Вася 3 часа назад
Читал вроде тут же на фишках, что исторически и этнически корейцы и японцы одно и то же, вроде казахов и киргизов, разница чисто номинальная
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6k
Sterling Malory Archer Вася 3 часа назад
казахи и киргизы одно и то же?! Сотый раз слышу
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149
Михаил Вася 2 часа назад
Ржунимагу. Читал здесь на фишках
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1k
Unknown Вася Час назад
Японцы когда то отделились как отдельное племя от др. китайцев. К Корее они не имеют никакого отношения.
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2k
Mellivora 3 часа назад
Выдержки из интервью корейца, который женат на японке
======================================================
Если они живут в Корее, то его не примут в общество ибо натерпелись в свое время от японцев.
Если они живут в Японии, то не примут ее и их детей, будут навсегда гадзинами.
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12k
хз Sergiy Rambus Час назад
ну письмена - могилка и сердечник от магнитного пускателя, а далюше человечек жарит чегото и пагода какая-то. У вас голова не болит такое читать?
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1k
Sergiy Rambus Mellivora 51 минуту назад
Это да. Но он создал хороший спортивный стиль, миллионы последователей по всему миру, в спорте очень уважаемая фигура. И да, кореец.
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Sergiy Rambus хз 50 минут назад
Масутацу Ояма.
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5k
Vadim Mellivora 45 минут назад
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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12k
хз Sergiy Rambus Полчаса назад
так гораздо лучше, спасибо
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