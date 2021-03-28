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Выдержки из интервью корейца, который женат на японке:
В Японии все расходы на свиданиях несут мужчины: "Если ты мужчина, то естественно должен сам платить за все.
В Японии все расходы на свиданиях несут мужчины: "Если ты мужчина, то естественно должен сам платить за все.
Сожительство до брака - это нормально для Японии, но в Корее сожительство не может быть таким открытым, и это отнюдь не повод, чтобы до брака проверить подходите ли вы друг другу.
Родители такого не одобряют, а корейцы стесняются родителей, если корейцы в студенчестве живут вместе, то чаще втайне от родителей.
Родители такого не одобряют, а корейцы стесняются родителей, если корейцы в студенчестве живут вместе, то чаще втайне от родителей.
В Японии пары нередко начинают жить вместе с юного возраста и не скрывают этого. В Корее же такое считается не очень достойным, об этом не принято даже говорить.
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Многим японкам нравится, когда о них говорят, что они милые, кореянки предпочитают считаться красивыми. Японки непосредственны и женственны.
Кореянки очень конкурентоспособны как в колледже, так и в сфере занятости, они морально очень сильны. Они хотят чего-то добиться, быть материально независимыми. У японок такое рвение редко встречается, у них популярен детский образ, они особо и не стремятся к самостоятельности.
В японцах есть такая черта - говорить спасибо даже за мелочи, они очень вежливы. Удивительно, как они замечают и ценят мелочи и за все всегда благодарят, как мужчины, так и женщины.
Причем, благодарят всех и извиняются перед всеми, независимо от положения и социального статуса - японцы одинаково вежливы со всеми.
Если говорить о Корее, то отношения между богатыми и бедными другие, там иная вежливость, чем в Японии.
У японцев немного меньше уважения к родителям.
В Корее то, что говорят родители - очень важно, поэтому корейцы никогда не будут вступать в брак, против их воли, или делать то, что они не рекомендуют, с мнением отца и матери считаются.
Часто выходить на связь с родителями и дарить им подарки - обычное дело для корейцев, но не так много японцев, которые ведут себя так же.
Причем, благодарят всех и извиняются перед всеми, независимо от положения и социального статуса - японцы одинаково вежливы со всеми.
Если говорить о Корее, то отношения между богатыми и бедными другие, там иная вежливость, чем в Японии.
У японцев немного меньше уважения к родителям.
В Корее то, что говорят родители - очень важно, поэтому корейцы никогда не будут вступать в брак, против их воли, или делать то, что они не рекомендуют, с мнением отца и матери считаются.
Часто выходить на связь с родителями и дарить им подарки - обычное дело для корейцев, но не так много японцев, которые ведут себя так же.
Если кореец живет далеко, он связывается с родителями один раз в неделю, даже если нет никаких особых новостей, японцы не созваниваются так часто, если на это нет особых причин.
Когда я женился на японке, то подумал, что японская еда - это слишком скудно. Особенно, когда я приходил домой поздно с работы, мне готовили рис, рыбу и суп. В Корее нормально иметь 2 основных блюда, таких как суп и рыба и 3-4 гарнира к ним.
От себя хочу добавить, что многие мои знакомые #японки любят ходить в кафе и рестораны, готовят дома редко.
Таро говорит, что обенто (коробку с обедом) его коллеги часто покупают в магазине 7/11.
Мама Таро, когда звонит, всегда интересуется - не перестала ли я готовить домашнюю еду? Собираю ли я ее сыну обенто на работу. Нет, не перестала. Собираю.
Таро говорит, что обенто (коробку с обедом) его коллеги часто покупают в магазине 7/11.
Мама Таро, когда звонит, всегда интересуется - не перестала ли я готовить домашнюю еду? Собираю ли я ее сыну обенто на работу. Нет, не перестала. Собираю.
Кореец продолжает:
У японцев много отличительных черт в повседневной жизни - как сушить белье или как пользоваться ванной. Правила поведения за столом тоже разные. В Корее нормально есть, положив локти на стол, и издавать звук во время еды, но в Японии считается, что это некультурно.
У японцев много отличительных черт в повседневной жизни - как сушить белье или как пользоваться ванной. Правила поведения за столом тоже разные. В Корее нормально есть, положив локти на стол, и издавать звук во время еды, но в Японии считается, что это некультурно.
Японцы очень щепетильны, всегда и во всем, действуют слишком осторожно, боятся попробовать что-то новое, не способны на приключения, иногда не могут сделать решительный шаг.
Что касается воспитания детей, японцы уважают желание своих чад и позволяют делать им то, что они хотят.
Что касается воспитания детей, японцы уважают желание своих чад и позволяют делать им то, что они хотят.
В Корее родители заставляют детей отдавать все силы учебе - это вклад в будущее. Они не идут на поводу у детей, воспитывают их так, чтобы они стремились к вершине.
В конце кореец делает вывод, что людям с разными традициями и культурой всегда нелегко жить вместе, поэтому ему хотелось поделиться и рассказать о своих неких сложностях, которые он испытывает в браке с японкой.
В конце кореец делает вывод, что людям с разными традициями и культурой всегда нелегко жить вместе, поэтому ему хотелось поделиться и рассказать о своих неких сложностях, которые он испытывает в браке с японкой.
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У корейцев до сих пор ненависть к японцам на бытовом уровне. Есть рестораны, где вас обслуживает кореянка, наряженная в японку - для того чтобы её можно было оскорблять и всячески выражать презрение.
В школах дети разучивают оскорбительные песни про "япошек". Однажды маленький ребенок показал на меня пальцем и сказал "бийгук-сарам" (американец), я улыбнулся, указал на него пальцем и сказал "ийбун-сарам" (японский человек). Мальчик заревел и бросился к родителям весь в слезах. Как мне объяснили потом, это было чуть ли не самое грязное ругательство у детей.
------но даже у хорошеньких японок с ж*пой беда)) нет её) ближайший пример из известных в России - Юри Накагава))
чем отличаются китаянки от вьетнамок
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Если они живут в Корее, то его не примут в общество ибо натерпелись в свое время от японцев.
Если они живут в Японии, то не примут ее и их детей, будут навсегда гадзинами.