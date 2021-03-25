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Фотосравнения, которые покажут мир с новой любопытной стороны

Фотосравнения, которые покажут мир с новой любопытной стороны (19 фото)

Автор:
25 марта 2021 08:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: изменения   интересно   как меняется мир   картинки   необычно   перемены   факты   фото   
4532
19
Увлекательные и необычные сравнения, которые вас удивят, поразят и даже тронут до глубины души!
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Метки: изменения   интересно   как меняется мир   картинки   необычно   перемены   факты   фото   
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19  комментариев
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3k
newegg 2 часа назад
«Новый ключ по сравнению с 16-летним с пробегом 434,5 км»

Проверяй что пишешь.
"Новый ключ по сравнению с 16-летним с пробегом 434,5 тыс. миль."
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4k
Станислав 3 минуты назад
Что-то про воду визуально довольно сомнительно. Этого шарика еле хватит чтобы его по поверхности размазать.
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39k
Александр 8 минут назад
Любовь зла )
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8k
Vacony Час назад
мишку жалко ...
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36k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
татуха классная и к месту...но чтото поздновато она ее решила сделать, уже же бабка и всем похер до ее внешности)))
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36k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
а что сложно было подобрать зуб по размеру?)
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2k
Дмитрий dima423 53 минуты назад
Комментарий к фото
К зубу подбирается челюсть.
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23k
Vazari SerGProS Полчаса назад
Комментарий к фото
иМпланты
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36k
dima423 SerGProS 23 минуты назад
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инопланетянты))
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20k
SerGProS Vazari 19 минут назад
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оЧепятка
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23k
Vazari SerGProS 17 минут назад
Комментарий к фото
очень пятка
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36k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
просто один пудель стриженый и ухоженный, а другой обросший)
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60k
Viktor 2 часа назад
Фамилия самого высокого чела написана неправильно - не Уолдоу, а Уодлоу.
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