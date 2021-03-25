Фотосравнения, которые покажут мир с новой любопытной стороны

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Увлекательные и необычные сравнения, которые вас удивят, поразят и даже тронут до глубины души!
В мире нет ничего абсолютного. Например, 100 лет — это много или мало? Для человека это чаще всего больше чем жизнь, а в масштабе истории — всего лишь миг. Или вот: легко ли понять, как постепенно изменилась вещь, если вы уже забыли, как она выглядела изначально? Всё познаётся в сравнении. И мы собрали для вас любопытные примеры фотографий, доказывающих это.
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Размер Плутона по сравнению с Луной
Луна слева, а Плутон справа. И спутник Земли больше, чем Плутон, который даже разжаловали из статуса планеты.
Отпечаток пальца коалы по сравнению с отпечатком человека
Они настолько похожи, что отпечатки пальцев коалы были ошибочно приняты за человеческие на месте преступления.
Статуя Роберта Уодлоу в натуральную величину и басктболист Шакил О’Нил (2,16 м) рядом
Роберт Уолдоу — самый высокий человек в истории. Его рост был 2,72 метра.
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