Фотосравнения, которые покажут мир с новой любопытной стороны

В мире нет ничего абсолютного. Например, 100 лет — это много или мало? Для человека это чаще всего больше чем жизнь, а в масштабе истории — всего лишь миг. Или вот: легко ли понять, как постепенно изменилась вещь, если вы уже забыли, как она выглядела изначально? Всё познаётся в сравнении. И мы собрали для вас любопытные примеры фотографий, доказывающих это.