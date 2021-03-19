Почему вокруг домов Швейцарии возводят многометровые стены

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Швейцария представляется нам на открытках с волшебными заснеженными горами, альпийскими лугами и живописными серпантинами.
Швейцария представляется нам на открытках с волшебными заснеженными горами, альпийскими лугами и живописными серпантинами.
Увы, жители Швейцарии далеко не всегда могут наблюдать этот пейзаж из своего окна, а скорее всего, они видят лишь многометровые стены, которые здесь повсюду.
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Фотограф Грегори Коллавини несколько лет работал над проектом «Тихие перспективы», пытаясь запечатлеть не ту Швейцарию с чудесных открыток, а страну глазами обычного гражданина. Он долго искал то, что могло бы охарактеризовать жизнь швейцарцев, пока не понял, что идеальный пример ― это стены с шумоизоляцией, которые возводят в больших и малых швейцарских городах.
Стены здесь строят вдоль дорог и домов, и это не просто полутораметровый забор, а настоящая стена, которая может скрывать даже двухэтажный дом. Так зачем же их строят?
Дело в том, что Швейцария ― очень маленькая страна, и к тому же огромную ее территорию составляют горы. Именно поэтому вся земля тут очень четко разграничена и поделена: как говорит сам Коллавини, в Швейцарии есть свое точное пространство абсолютно для всего.
Трассы, железные дороги тут принято ограждать стенами, как и промышленные зоны. Именно они-то и привлекли сначала фотографа. Но потом он обратил внимание, что стены здесь абсолютно везде: у стадионов, учебных заведений и даже жилых домов, особенно в новых районах.
Одна из первых стен, которая стала «героем» фотопроекта Грегори, появилась недалеко от городка Фрибура, где родился сам фотограф. Это было колоссальное сооружение вдоль трассы девяти метров высотой. И в ней была дверь, через которую могли пройти жители близлежащих домов на другую сторону.
Местные жители поделились, что сначала вместо стены была растительность, но потом власти постановили срубить деревья возле магистралей и возвести стены. И таким образом на многих улицах местных городков вместо привычных зеленых насаждений выросли конструкции из металла и бетона.
После этого Коллавини начал искать такие конструкции на онлайн-картах и фотографировать их. Иногда к одной стене он приезжал по несколько раз, пытаясь понять, насколько хорошо она поглощает шум, и сделать снимки под разным освещением.
Также он разговаривал и с местными жителями, которые делились тем, каково это ― жить в таком огражденном пространстве. Большинство не замечают эти сооружения и привыкли к ним. Но есть и те, кто считает многометровые ограждения настоящей катастрофой для города, которые только портят вид.
Фактически стены задуманы для того, чтобы поглотить шум от дорог, и частично с этой функцией они справляются. Однако стены возле домов не всегда улучшают жизнь: в жаркие летние дни температура внутри стены повышается до 35 градусов, а само ограждение мешает циркуляции воздуха. Да и со звуком не всегда удается справиться: стены вдоль железных дорог, например, резонируют с поездами, и шум только усиливается.
Но «Тихие перспективы» ― это не просто фотопроект о том, как сложно жить за стеной, это нечто большее, попытка проанализировать Швейцарию с точки зрения городского ландшафта. В ландшафте городов можно прочитать политику страны и узнать о ее прошлом.
Например, города-призраки в Китае ― это следствие экономического бума, а шахтерские деревни-призраки в США ― это отражение истории. И стены в Швейцарии говорят о многом: в частности, о стремлении швейцарцев к упорядочению всего, к их идентичности. Здесь все поделено и у всего есть свои границы.
Ну а что касается стен, то между правительственными структурами здесь ведутся дискуссии. Так, управление, которое занимается строительством дорог, хочет строить больше дорог и стен соответственно, ведь у них вполне хорошие намерения ― уменьшить количество шума. В противовес им выступают учреждения по охране природы: они просят строить меньше ограждений.
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