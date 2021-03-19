Почему вокруг домов Швейцарии возводят многометровые стены

Фактически стены задуманы для того, чтобы поглотить шум от дорог, и частично с этой функцией они справляются. Однако стены возле домов не всегда улучшают жизнь: в жаркие летние дни температура внутри стены повышается до 35 градусов, а само ограждение мешает циркуляции воздуха. Да и со звуком не всегда удается справиться: стены вдоль железных дорог, например, резонируют с поездами, и шум только усиливается.