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Почему вокруг домов Швейцарии возводят многометровые стены

Почему вокруг домов Швейцарии возводят многометровые стены (15 фото)

Автор:
19 марта 2021 10:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   жизнь   интересно   познавательно   стена   факты   фото   швейцария   
802
15
Швейцария представляется нам на открытках с волшебными заснеженными горами, альпийскими лугами и живописными серпантинами.
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Метки: в мире   жизнь   интересно   познавательно   стена   факты   фото   швейцария   
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5  комментариев
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2k
Виталий Касандров Час назад
Пересмотрели голливудских ужастиков про зомби и решили перестраховаться на всякий случай .
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8k
Клёст 2 минуты назад
Стены под напряжением?
Не выскочат?))
/беззлобная шутка/)
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684
Шурман Час назад
Нормальное явление причем здесь Швейцария ? это в Большей части старой Европы , у нас тоже самое , где жилой сектор там огорожено а где поля там этих заборов нет . Я вообще считаю дебилизмом жить рядом с автобаном или проселочной дорогой . Еще придурок не понимаю которые у автобана в сточных озерах рыбачат , там рыба имеет всю таблицу Менделеева .
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27k
Snork Snorkoff Час назад
Всему мера нужна, и тогда это хорошо.
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3k
Горожанин Час назад
Швейцар рождается с забором и калиткой в голове. Это ни плохо и ни хорошо - это швейцар! И этим он ценен для того, кто его нанимает.
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