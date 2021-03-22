Что особенного в английском памятнике "Место встречи"?

Но ещё интересней то, что эта встретившаяся пара - англичанин и француженка, ведь именно на Сент-Панкрас приходят поезда из Франции. Скульптура установлена на верхнем этаже у терминала Eurostar, куда приходят и откуда уходят поезда в Париж и Лилль. Так что символизм памятника становится понятней.



Но и это не всё. У этой пары есть реальные прототипы - это сам скульптор, англичанин по имени Пол Дэй, и его жена по имени Кэтрин, которая, как теперь несложно догадаться, является француженкой (говорят, только наполовину - но это уже и не важно). Красивая получилась история.