Что особенного в английском памятнике "Место встречи"?

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Вокзал Сент-Панкрас в Лондоне знаменит - и не только своим внешним видом, который знаком по многочисленным фото и даже фильмам про Гарри Поттера. Внутри здания вокзала находится памятник, стоимость создания которого составляет 1 млн фунтов стерлингов.
Памятник называется "Место встречи" и, понятно, имеет к вокзальной теме прямое отношение. Сама скульптура появилась здесь после реставрации вокзала в 2007-м году и вызвала очень противоположные отзывы критиков - от "ужас и безвкусица" до обещания, что вскоре он станет новым символом Лондона.
До уровня настоящего символа - вроде знаменитого "Биг Бэна" или "Лондонского глаза" - памятник, конечно, не дотянул.
До уровня настоящего символа - вроде знаменитого "Биг Бэна" или "Лондонского глаза" - памятник, конечно, не дотянул.
Но достопримечательность получилось узнаваемой и интересной, а горожане быстро дали этой скульптурной композиции новое название - "Любовники".
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Для туристов далеко не очевиден символизм выбранного сюжета. Многие уверены, что это прощающаяся пара - хотя на самом деле сюжет изображает встречу влюблённых. Изначально скульптор хотел сделать пару целующихся людей, но при обсуждении проекта такое решение посчитали излишне вызывающим.
Но ещё интересней то, что эта встретившаяся пара - англичанин и француженка, ведь именно на Сент-Панкрас приходят поезда из Франции. Скульптура установлена на верхнем этаже у терминала Eurostar, куда приходят и откуда уходят поезда в Париж и Лилль. Так что символизм памятника становится понятней.
Но и это не всё. У этой пары есть реальные прототипы - это сам скульптор, англичанин по имени Пол Дэй, и его жена по имени Кэтрин, которая, как теперь несложно догадаться, является француженкой (говорят, только наполовину - но это уже и не важно). Красивая получилась история.
Но и это не всё. У этой пары есть реальные прототипы - это сам скульптор, англичанин по имени Пол Дэй, и его жена по имени Кэтрин, которая, как теперь несложно догадаться, является француженкой (говорят, только наполовину - но это уже и не важно). Красивая получилась история.
Впрочем, как мы уже сказали, скульптура была встречена неоднозначно - основные претензии можно свести к понятию "попсово": как бы излишне слащаво и при этом не очень качественно. Впечатление портит и официозная отсылка к тому, что памятник призван символизировать "встречу двух культур".
Нужно сказать, что благодаря отказу от изображения поцелуя скульптура только выиграла, став многозначительней и, можно сказать, глубже.
Нужно сказать, что благодаря отказу от изображения поцелуя скульптура только выиграла, став многозначительней и, можно сказать, глубже.
Мужчина и женщина прижимаются друг к другу лбами, и за этим гораздо больше простора для фантазии, так что каждый в итоге может представлять свою историю, от радостной до трагичной.
Впрочем, посетители вокзала, решившие полюбоваться работой Пола Дэя, должны будут отметить один минус - она слишком высокая и смотреть на неё приходится снизу вверх.
Впрочем, посетители вокзала, решившие полюбоваться работой Пола Дэя, должны будут отметить один минус - она слишком высокая и смотреть на неё приходится снизу вверх.
Высота бронзовой статуи - 9 метров (а вес - 20 тонн, кстати). Так что больше приходится любоваться ногами героев и фризом, который, впрочем, вызывает отдельный интерес.
Фризом обычно называют дополнительные композиции, которые, например, опоясывают памятник - как в нашем случае. На фризе "Места встречи" так же изображены сюжеты из вокзальной жизни, причём довольно бытовые и прямолинейные.
Фризом обычно называют дополнительные композиции, которые, например, опоясывают памятник - как в нашем случае. На фризе "Места встречи" так же изображены сюжеты из вокзальной жизни, причём довольно бытовые и прямолинейные.
Там есть ослепшие солдаты, возвращающиеся с войны, есть бродящий вдоль рельс одинокий человек, есть просто толпящиеся или еле помещающиеся на одной скамейке люди, занятые своими делами - кто-то спит, кто-то пытается целоваться, кто-то думает, как удачней запихнуть свои чемоданы.
Понятно, что все сюжеты не случайны. Скажем, толпа людей - это иллюстрация к эвакуации людей со станций Лондонского метрополитена после терактов 7 июля 2005 года, а солдаты уезжают, чтобы погибнуть на Первой мировой войне.
Понятно, что все сюжеты не случайны. Скажем, толпа людей - это иллюстрация к эвакуации людей со станций Лондонского метрополитена после терактов 7 июля 2005 года, а солдаты уезжают, чтобы погибнуть на Первой мировой войне.
Всё вместе это оставляет даже большее впечатление, чем сам памятник - возможно, как раз потому, что можно рассмотреть даже мельчайшие детали.
По наблюдениям, самое пристальное внимание вызывает изображение очков, в которых отражается сцена с желающим прыгнуть на рельсы молодым человеком - в двух стеклах сцена эта показана с чуть разных ракурсов, так же, как она отражалась бы на самом деле.
По наблюдениям, самое пристальное внимание вызывает изображение очков, в которых отражается сцена с желающим прыгнуть на рельсы молодым человеком - в двух стеклах сцена эта показана с чуть разных ракурсов, так же, как она отражалась бы на самом деле.
Вообще работа скульптора с перспективой поражает - ощущение, что реально заглядываешь куда-то вдаль.
Осталось сказать, что фриз этот появился позже самого памятника - в 2008-м году. Зная реакцию критиков на сам памятник, не удивляет и то, что добавленные композиции вызвали у многих ровно ту же отрицательную реакцию.
Осталось сказать, что фриз этот появился позже самого памятника - в 2008-м году. Зная реакцию критиков на сам памятник, не удивляет и то, что добавленные композиции вызвали у многих ровно ту же отрицательную реакцию.
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