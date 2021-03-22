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Сообщество Удивительное рядом 65 постов • 11 подписчиков подписаться
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Что особенного в английском памятнике "Место встречи"?

Что особенного в английском памятнике "Место встречи"? (11 фото)

Автор:
22 марта 2021 08:13
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: mesto vstrechi   в мире   интересно   памятник   познавательно   факты   фото   
1254
11
Вокзал Сент-Панкрас в Лондоне знаменит - и не только своим внешним видом, который знаком по многочисленным фото и даже фильмам про Гарри Поттера. Внутри здания вокзала находится памятник, стоимость создания которого составляет 1 млн фунтов стерлингов.
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Метки: mesto vstrechi   в мире   интересно   памятник   познавательно   факты   фото   
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1k
friday2009 Час назад
Вот были бы изображены два встречающихся голубка, никаких нареканий бы не было. А тут простая гетеросексуальная пара. Скандал
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5k
Pravednik84 Полчаса назад
Верхняя пара так себе, а постаментная композиция очень порадовала. Итоговоя оценка 9/10 (с учётом моей привередливости - это высокая оценка).
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10k
Агент Безопасной Национальности 46 минут назад
Памятник мужику с бабой, на барельефах мужики с бабами целуются...Белые к тому-же. Нетолерантненько.
Демонтируют их к херам, "запомните этот твит"
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