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25 домов из известных фильмов и их реальная стоимость

25 домов из известных фильмов и их реальная стоимость (26 фото)

Автор:
23 марта 2021 08:30
Сообщество : Кино
Метки: голливуд   дома   интересно   кино   подборка   факты   фильмы   фото   
1092
26
Не все дома, в которых когда-то снимали культовые фильмы и сериалы, становятся "домами-музеями". Многие из них затем продают, как самую обычную недвижимость, или сдают посуточно, накручивая цену из-за известности. А вы хотели бы жить в особняке из "Один дома", или поспать на кровати Гарри Поттера в его комнате под лестницей на Тисовой улице? Оказывается, у каждого есть такая возможность.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   дома   интересно   кино   подборка   факты   фильмы   фото   
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Kucher Час назад
А где же дом с улицы Вязов?
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533
Blink 5 минут назад
был бы миллиардером все бы купил!
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