25 домов из известных фильмов и их реальная стоимость

Не все дома, в которых когда-то снимали культовые фильмы и сериалы, становятся "домами-музеями". Многие из них затем продают, как самую обычную недвижимость, или сдают посуточно, накручивая цену из-за известности. А вы хотели бы жить в особняке из "Один дома", или поспать на кровати Гарри Поттера в его комнате под лестницей на Тисовой улице? Оказывается, у каждого есть такая возможность.

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"Шестнадцать свечей" - 1,14 млн долларов 0 Источник: Двухэтажная кирпичная обитель с шестью спальнями и пятью ванными комнатами из классической американской комедии "Шестнадцать свечей" (1984) была продана примерно за 1 135 000 долларов (84 млн рублей) в 2018 году.

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"Рождественская история" - 150 тысяч долларов 0 Источник: "Рождественская история" - семейная американская комедия 1983 года. Домик из фильма продали на eBay за 150 тысяч долларов (11 млн рублей), чем фанаты были возмущены - цена, якобы, слишком маленькая для такого шедевра. Позже владелец начал сдавать дом посуточно - в нем можно пожить за 395 долларов (30 тыс рублей) за ночь.

"Дневник памяти" - 1,3 млн долларов 0 Источник: Дом, в котором проходили съемки одного из самых романтичных голливудских фильмов, расположен на плантации Мартинс-Пойнт на острове Вадмало, штат Южная Каролина. Он открыт для посетителей как дом-музей, но его сегодняшняя стоимость - около 1,3 миллионов долларов (а это 97 млн рублей).

"Секс в большом городе" - 9,7 млн долларов 0 Источник: Миллионы зрителей влюбились в Кэрри Брэдшоу и ее уютную квартирку из "Секса в большом городе". Хотите верьте, хотите нет, но стильное гнездышко главной героини знаменитого кино стоит целых 9,65 миллиона долларов (725 млн рублей).

"Американская история ужасов" - 3,2 млн долларов 0 Источник: Этот дом может считаться "домом-убийцей" в сериале, но на самом деле это очередной особняк в Лос-Анджелесе. Построенный архитектором Альфредом Розенхаймом в 1908 году, он был продан в 2015 году за 3,2 миллиона долларов (239 млн рублей).

"Миссис Даутфайр" - 4,15 млн долларов 0 Источник: А это - историческая резиденция фильма 1993 года "Миссис Даутфайр" с видом на залив Сан-Франциско. В 2016 году резиденция, расположенная на улице Штайнер, была продана за внушительные 4 150 000 долларов (310 млн рублей).

"Сумерки" - 363 тысячи долларов 0 Источник: Небольшой домик, в котором жила Бэлла из вампирской саги, находится в Сент-Хеленсе, штат Орегон, США. В 2018 году его купили за 363 тысячи долларов (27 млн рублей), а теперь владельцы сдают дом посуточно на Airbnb. В комнате Бэллы можно поспать за 330 долларов (24700 рублей) за ночь.

"Во все тяжкие" - 1,6 млн долларов 0 Источник: Дом Джесси Пинкмана из сериала "Во все тяжкие" в Альбукерке, штат Нью-Мексико, был оценен в 1,6 миллиона долларов (119 млн рублей). Этот дом в испанском колониальном стиле был построен в 1940 году по проекту архитектора Леона Уотсона.

"Баффи — истребительница вампиров" - 992 тыс долларов 0 Источник: В доме из популярного сериала 90-х годов "Баффи - истребительница вампиров" сама Баффи пережила многое. Особняк построили еще в 1914 году, а его сегодняшняя стоимость оценена в 991 450 долларов (74 млн рублей).

"Завтрак у Тиффани" - 7,4 млн долларов 0 Источник: Трехэтажный таунхаус из "Завтрака у Тиффани" в Нью-Йорке был построен в 1910 году. С тех пор он перетерпел несколько реставраций и ремонт, а в 2015 году его продали за 7 400 000 долларов (553 млн рублей).

"Американская семейка" - 2,15 млн долларов 0 Источник: Сериал "Американская семейка" в этом скромном доме Лос-Анджелеса снимали в 2007 году, а продали его в 2015-м за 2,15 млн долларов (160 млн рублей). После съемок над ним потрудилась команда дизайнеров, и он стал немного современнее.

"10 причин моей ненависти" - 1,6 млн долларов 0 Источник: Домик из всеми любимой романтической комедии 90-х находится в Сиэтле, США. Сейчас это частная резиденция - она принадлежит бизнесмену, который купил его за 1,6 млн долларов (119 млн рублей).

"Золотые девочки" - 3,2 млн долларов 0 Источник: Еще один дом из американской классики - сериала "Золотые девочки" 1985 года. Он находится в тихом элитном квартале Брентвуд, Лос-Анджелес, и был продан за 3,2 млн долларов еще в 2000-х.

"Гарри Поттер" - 660 тысяч долларов 0 Источник: Это тот самый дом, где начинался "Гарри Поттер". Когда-то этот дом купили за 403 124 доллара. Первоначальные владельцы никогда бы не догадались, что их небольшой дом с тремя спальнями станет настоящей достопримечательностью годы спустя. В 2010 году его купили за 660 290 долларов.

"Полный дом" - 4 миллиона долларов 0 Источник: Дом семейки Тэннер из ситкома "Полный дом" продали в 2016 году за 4 миллиона долларов (299 млн рублей). Перед этим, предыдущие владельцы делали все возможное, чтобы попытаться замаскировать дом от толп поклонников, которые приходили посмотреть на него. Хотя они покрасили его в темно-фиолетовый цвет, Джефф Франклин, известный исполнительный продюсер, восстановил его до оригинальной версии.

"Ночи в Роданте" - 875 тысяч долларов 0 Источник: Место съемок фильма - крошечный прибрежный город Роданта в Северной Каролине, США. Этот дом с шестью спальнями, четырьмя ванными комнатами и видом на пляж был продан в 2018 году за 875 000 долларов (65 млн рублей).

"Один дома" - 1,6 млн долларов 0 Источник: Культовый дом из фильма "Один дома" с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами находится в штате Джорджия. Дом восстанавливали в соответствии с его предыдущим тематическим декором 90-х годов. Его стоимость оценили в 1,6 млн долларов (119 млн рублей).

"Стальные магнолии" - 535 тысяч долларов 0 Источник: Историческая резиденция из культового фильма "Стальные магнолии" 1989 года, по сегодняшним оценкам, стоит 535 700 долларов или 40 млн рублей. У дома уже было несколько владельцев, но сейчас он вновь выставлен на продажу. Пока его не продали, дом открыт к посещению.

"Принц из Беверли-Хиллз" - 8,8 млн долларов 0 Источник: Этот дом из популярного в свое время сериала с Уиллом Смитом находится не в Бель-Эйре, как многие думали, а в Брентвуде, США. Назначенная цена за особняк с пятью спальнями и пятью ванными комнатами - 8,8 млн долларов или 658 млн рублей.

"Зачарованные" - 1,2 млн долларов 0 Источник: Знаменитый "магический" дом из сериала "Зачарованные" расположился в Лос-Анджелесе. Он был построен в далеком 1887 году, но недавно его стоимость оценили в 1,187 миллиона долларов (88 млн рублей).

"Неспящие в Сиэтле" - 2 млн долларов 0 Источник: Этот небольшой дом многие помнят по фильму 1993 года "Неспящие в Сиэтле", однако, здесь снимали сцены из нескольких фильмов, в том числе "50 оттенков серого" из современных. Его стоимость на сегодняшний день - 2 миллиона долларов (149 млн рублей). Предыдущие хозяева владели им 21 год.

"Отпуск по обмену" - 11,8 млн долларов 0 Источник: Этот огромный дом площадью 959 квадратных метров с теннисным кортом и спа - место съемок фильма "Отпуск по обмену". Особняк стоит солидные 11,8 миллиона долларов (882 млн рублей). Он был спроектирован в конце 1920-х годов, и сохранил многие элементы традиционного стиля.

"День сурка" - 645 тысяч рублей 0 Источник: Историческая обитель в викторианском стиле из фильма "День сурка" расположилась в Вудстоке, штат Иллинойс, США. Несмотря на то, что его построили в 1895 году, оригинальный стиль особняка сохранился. Ранее он служил местечком для туристов, которое сдавали посуточно, а недавно его выставили на продажу за 645 000 долларов (48 млн рублей).

"Феррис Бьюллер берёт выходной" - 9,85 млн долларов 0 Источник: "Феррис Бьюллер берёт выходной" - американский комедийный фильм 1986 года. В 2014 году особняк в современном стиле обрел своих владельцев. Его сегодняшнюю стоимость оценивают в 9,85 млн долларов (736 млн рублей).