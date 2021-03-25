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Опабиния: Отголоски кембрийского взрыва. Древнее животное шизофренической наружности

Опабиния: Отголоски кембрийского взрыва. Древнее животное шизофренической наружности (6 фото)

Автор:
25 марта 2021 08:56
Метки: животные   интересно   факты   
682
6

Мезозой это, конечно, круто, но как насчёт настоящего глубокого прошлого Земли? 500 миллионов лет назад наша планета была настолько иной, что мы бы её не узнали. Да и жизнь была тогда совсем другой: суша представляла собой безжизненную пустошь, а в океанах водилось что-то вроде этого:

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Метки: животные   интересно   факты   
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9  комментариев
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3k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
Эти про миллионы лет назад..300, 500.. это какой-то атас. Чисто художественная литература. Тут с 19-м столетием вопросов два вагона и еще один вагон. С мамонтами толком не разобрались даже
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481
Лучший Друг Vladimir Taranovich Час назад
Рен тв смотрите?
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1k
xannar Полчаса назад
Ктулху фхтагн! Если серьёзно, увеличьте любое насекомое или членистоногое - и вот вам готовая идея для образа инопланетного монстра.
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5k
Trenzel2003 57 минут назад
У природы нет уродливых форм жизни. Есть формы максимально приспособленные к среде обитания.
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5k
corell 58 минут назад
Да это же пятиглазый восьмих*й!
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8k
Vacony Час назад
это просто Spore какая то
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4k
Олег Час назад
Ничего себе как над креветкой Создатель пошутил!
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20k
SerGProS 2 часа назад
Вероятно, большинство организмов в докембрийской эпохе было мягкотелыми, потому нет окаменелостей, а в кембрии самые разные группы начали массово обзаводиться броней.
______________________________________________

Ага, броньку с магазина брали, по акции. А до этого все мягкотелые белые и пушистые плавали.

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2k
Виталий Касандров 2 часа назад
Короче пока машину времени не изобретут так и будут гадать была ли жизнь до кембрия или не было.
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