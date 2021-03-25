Начнём с того, что это было членистоногое. Только вот членистоногое настолько странное, что первые её реконструкции вызывали у учёных лишь нервный смех. Разбираться в устройстве 3-10 сантиметровой животины по отпечаткам их тел на древних камушках для палеонтологов было той ещё мукой.

Опабинию нашли в начале 20 века. Тогда учёные не догадывались, насколько нелепыми могут быть существа древности, оттого устройство нашей героини повергло их в шок.