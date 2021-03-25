Мезозой это, конечно, круто, но как насчёт настоящего глубокого прошлого Земли? 500 миллионов лет назад наша планета была настолько иной, что мы бы её не узнали. Да и жизнь была тогда совсем другой: суша представляла собой безжизненную пустошь, а в океанах водилось что-то вроде этого:
Знакомьтесь, это опабиния, одна из бесчисленного множества странных существ, что обитали в далёком кембрийском периоде. Тогда не было стандартов организмостроения, так что все кроили свои тела как попало. Как вы уже догадались, наша героиня тоже решила соригинальничать.
Начнём с того, что это было членистоногое. Только вот членистоногое настолько странное, что первые её реконструкции вызывали у учёных лишь нервный смех. Разбираться в устройстве 3-10 сантиметровой животины по отпечаткам их тел на древних камушках для палеонтологов было той ещё мукой.
Опабинию нашли в начале 20 века. Тогда учёные не догадывались, насколько нелепыми могут быть существа древности, оттого устройство нашей героини повергло их в шок.
Всё тело существа было разделено на 19 сегментов. Первый включал в себя рот, 5 разнокалиберных глаз и длинную конечность, состоящую из шланга от пылесоса с присобаченной к ней шипастой клешнёй.
Сразу за импровизированной головой тянулись однообразные сегменты туловища, на каждом из них было по паре жабр. Защищал тушку панцирь из неизвестного материала. Причём панцирь этот служил кракозябре не только бронёй, но и плавниками.
Выпирающие щитки служили животине плавниками. Благодаря ним опабиния могла ловко плавать "дельфинчиком".
Животина была не очень умной — в её интересы входили лишь две вещи: найти еды на дне и отыскать представителя противоположного пола покрасивее. Но именно этой бестолочи мы обязаны одному из крупнейших научных открытий!
Долгое время учёные не могли понять: почему все группы животных — от членистоногих до хордовых — появляются почти одномоментно, в течение всего 20 миллионов лет? И лишь доспех опабинии помог задать правильный вопрос: а что, если животные существовали и раньше, но были без твёрдых покровов и их останки просто не сохранились в породе?
Сейчас палеонтологи называют это явление кембрийским взрывом, и благодаря современным технологиям мы находим всё больше и больше подтверждений этой теории. Вероятно, большинство организмов в докембрийской эпохе было мягкотелыми, потому нет окаменелостей, а в кембрии самые разные группы начали массово обзаводиться броней.
Источник:
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Ага, броньку с магазина брали, по акции. А до этого все мягкотелые белые и пушистые плавали.