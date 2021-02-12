Полиция Китая использует гусей для борьбы с преступностью

Разумеется, гуси не адаптировались так, чтобы быть полезными человеку. Их эволюционный путь направлен в первую очередь на выживание самой птицы. В результате она получила:



Превосходное зрение как вблизи, так и вдали. Причём по этому показателю птица лучше не только человека, но и многих животных. В частности, зрение гуся отличается чёткостью, он способен прекрасно рассмотреть даже мелкие детали;



Благодаря возможности воспринимать ультрафиолетовые волны гуси видят намного больше, чем мы, причём в самом буквальном смысле. Поэтому от них так трудно спрятаться;



Отличный слух. Гусь спит очень чутко и может проснуться буквально от чего угодно;



Территориальность. Это означает, что гусь считает место, где обитает, своим. Поэтому птице не понравится там чужак, даже если попытается угостить чем-то вкусненьким. Гусь всё равно будет громко возмущаться;



Стайность. Собаки тоже стайные животные, однако они не всегда действуют слаженно. Что же касается гусей, то у них принцип “один за всех, все за одного” срабатывает всегда. Если гусь на кого-то напал, стая придёт на помощь. Причём неважно, насколько страшным или крупным является противник. Если один гусь гогочет, стая его поддержит. А крики целого выводка взрослых гусей могут разноситься по округе на многие километры;



Наглость. Применительно к охране объекта это хорошо. Гусь не знает, что такое стеснительность, с ним сложно найти контакт. А это означает, что чужак не подружится с птицей.