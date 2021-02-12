Полиция Китая использует гусей для борьбы с преступностью

В китайской провинции Синьцзян полицейские начали использовать в качестве охранников гусей.
Причём об этом стало известно, когда в один из полицейских участков в неурочное время пытался ворваться преступник. Он намеревался украсть мотоцикл. Однако пернатый охранник забил тревогу.
Начальник полицейского участка в уезде Шаван объяснил свой необычный выбор
Обычно в качестве охранников выбирают собак. Однако гуси – отличный вариант. Полицейский отметил, что птицы достаточно агрессивны, чтобы быть хорошими охранниками. Кроме того, у них исключительное зрение. А ещё они очень громко гогочут, поднимая шум.
Гусей невозможно приручить или подкупить. Даже если человек подойдёт к птице с целью дать ей лакомство, она поднимет крик. А этого достаточно, чтобы разбудить других людей.
Полицейские отмечают, что гуси намного реже собак подбирают приманку от незнакомцев. Если птица сыта, она не будет бросаться на лакомство. А это означает, что у преступников намного меньше шансов подкупить гусей или же отравить их.
Что же касается того, чтобы заставить их замолчать, то у злоумышленников нет вариантов. От гусиной стаи сложно спрятаться: эволюция позаботилась о том, чтобы эти птицы очень хорошо видели чужаков, даже если те сидят в засаде. И вне зависимости от того, что будет делать преступник — замирать, прятаться, угрожать гусям или же пытаться их запугать, птица от этого не перестанет громко гоготать. А следовательно, привлекать внимание к такому лицу своим поведением.
Гусей невозможно приручить или подкупить. Даже если человек подойдёт к птице с целью дать ей лакомство, она поднимет крик. А этого достаточно, чтобы разбудить других людей.
Полицейские отмечают, что гуси намного реже собак подбирают приманку от незнакомцев. Если птица сыта, она не будет бросаться на лакомство. А это означает, что у преступников намного меньше шансов подкупить гусей или же отравить их.
Что же касается того, чтобы заставить их замолчать, то у злоумышленников нет вариантов. От гусиной стаи сложно спрятаться: эволюция позаботилась о том, чтобы эти птицы очень хорошо видели чужаков, даже если те сидят в засаде. И вне зависимости от того, что будет делать преступник — замирать, прятаться, угрожать гусям или же пытаться их запугать, птица от этого не перестанет громко гоготать. А следовательно, привлекать внимание к такому лицу своим поведением.
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Полицейские также отмечают, что гуси не боятся тех, кто крупнее их. Они смело могут кинуться на противника, который превосходит птицу в несколько раз. При этом пернатые, вопреки существующим предубеждением, не так глупы: их сложно обмануть, а ещё они обладают неплохой памятью.
Исторические примеры использования гусей как охранников
Несмотря на то, что эту птицу многие воспринимают исключительно как деликатес, гуси нередко показывали великолепные охранные качества. Согласно легенде, пернатые спасли Рим в 390 году до н.э. от внезапного нашествия галлов. Птицы подняли крик, увидев крадущихся чужаков, благодаря чему римляне успели отреагировать и защитить столицу.
Также известно, что США использовали гусей для охраны военных объектов в Западной Европе. В отличие от истории Древнего Рима, этот факт уже не получится отнести исключительно к мифам.
Также известно, что США использовали гусей для охраны военных объектов в Западной Европе. В отличие от истории Древнего Рима, этот факт уже не получится отнести исключительно к мифам.
Что делает гусей отличными охранниками?
Разумеется, гуси не адаптировались так, чтобы быть полезными человеку. Их эволюционный путь направлен в первую очередь на выживание самой птицы. В результате она получила:
Превосходное зрение как вблизи, так и вдали. Причём по этому показателю птица лучше не только человека, но и многих животных. В частности, зрение гуся отличается чёткостью, он способен прекрасно рассмотреть даже мелкие детали;
Благодаря возможности воспринимать ультрафиолетовые волны гуси видят намного больше, чем мы, причём в самом буквальном смысле. Поэтому от них так трудно спрятаться;
Отличный слух. Гусь спит очень чутко и может проснуться буквально от чего угодно;
Территориальность. Это означает, что гусь считает место, где обитает, своим. Поэтому птице не понравится там чужак, даже если попытается угостить чем-то вкусненьким. Гусь всё равно будет громко возмущаться;
Стайность. Собаки тоже стайные животные, однако они не всегда действуют слаженно. Что же касается гусей, то у них принцип “один за всех, все за одного” срабатывает всегда. Если гусь на кого-то напал, стая придёт на помощь. Причём неважно, насколько страшным или крупным является противник. Если один гусь гогочет, стая его поддержит. А крики целого выводка взрослых гусей могут разноситься по округе на многие километры;
Наглость. Применительно к охране объекта это хорошо. Гусь не знает, что такое стеснительность, с ним сложно найти контакт. А это означает, что чужак не подружится с птицей.
Превосходное зрение как вблизи, так и вдали. Причём по этому показателю птица лучше не только человека, но и многих животных. В частности, зрение гуся отличается чёткостью, он способен прекрасно рассмотреть даже мелкие детали;
Благодаря возможности воспринимать ультрафиолетовые волны гуси видят намного больше, чем мы, причём в самом буквальном смысле. Поэтому от них так трудно спрятаться;
Отличный слух. Гусь спит очень чутко и может проснуться буквально от чего угодно;
Территориальность. Это означает, что гусь считает место, где обитает, своим. Поэтому птице не понравится там чужак, даже если попытается угостить чем-то вкусненьким. Гусь всё равно будет громко возмущаться;
Стайность. Собаки тоже стайные животные, однако они не всегда действуют слаженно. Что же касается гусей, то у них принцип “один за всех, все за одного” срабатывает всегда. Если гусь на кого-то напал, стая придёт на помощь. Причём неважно, насколько страшным или крупным является противник. Если один гусь гогочет, стая его поддержит. А крики целого выводка взрослых гусей могут разноситься по округе на многие километры;
Наглость. Применительно к охране объекта это хорошо. Гусь не знает, что такое стеснительность, с ним сложно найти контакт. А это означает, что чужак не подружится с птицей.
Конечно, собак можно надрессировать на выполнение команд. Но их нужно дрессировать и для этого требуется кинолог. С гусями такой проблемы не возникает. Все их охранные свойства происходят из инстинктов, вне зависимости от того, как вы воспитываете птицу или занимаетесь ли вы вообще воспитанием. А применительно к работе правоохранительных органов это означает упрощение охранного процесса.
Конечно, гусь – не собака, он не может всерьёз причинить ущерб преступнику. Но с задачей “поднять тревогу при проникновении на территорию” птицы справляются ничуть не хуже самых современных сигнализацией. И это при том, что их содержание нередко обходится дешевле.
Конечно, гусь – не собака, он не может всерьёз причинить ущерб преступнику. Но с задачей “поднять тревогу при проникновении на территорию” птицы справляются ничуть не хуже самых современных сигнализацией. И это при том, что их содержание нередко обходится дешевле.
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