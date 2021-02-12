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Полиция Китая использует гусей для борьбы с преступностью

Полиция Китая использует гусей для борьбы с преступностью (3 фото)

Автор:
12 февраля 2021 10:12
Сообщество : Животные
Метки: в мире   гуси   животные   интересно   полиция   преступность   факты   фото   
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В китайской провинции Синьцзян полицейские начали использовать в качестве охранников гусей.
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Метки: в мире   гуси   животные   интересно   полиция   преступность   факты   фото   
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babuby 54 минуты назад
Очередь за боевыми хомяками.
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