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При обыске у пензенского губернатора Белозерцева нашли 500 млн рублей

При обыске у пензенского губернатора Белозерцева нашли 500 млн рублей (6 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2021 13:27
Сообщество : Криминал
Метки: Белорерцев   взятка   губернатор   обвинения   обыск   пензенская область   
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Никогда такого не было...

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Метки: Белорерцев   взятка   губернатор   обвинения   обыск   пензенская область   
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29  комментариев
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7k
Андрей А 37 минут назад
Су.ка любого губера, мэра , депутата возьми-вор и казнокрад! но не их трясут, а малый бизнес. Потому что все губеры ставленники царские и не куя им не будет. Так же отсидится под домашним арестом, забашляет на общак и опять при должности. В 90х такого беспредела не было
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2k
RRK 3 минуты назад
А при чем здесь Путин?
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9k
Мафусаил 8 минут назад
78% избирателей...Жду выходы народа в поддержку этого губера...
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777
Лучший Друг Мафусаил 5 минут назад
Разве что единая Россия
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777
Лучший Друг 9 минут назад
Воруют все!
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96
Anatoliy 12 минут назад
Жадный был,не делился.Поэтому и взяли.
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9k
Kostick 12 минут назад
куда, куда им тварям столько? мрази, никак не могут навороваться.. а володька, конечно, не при чем. ему ёршики меняют, и диванчики с аквадискотекой гимнастке не понравились.
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16k
Алексей Kostick 9 минут назад
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10k
Artem 13 минут назад
При обыске у пензенского губернатора Белозерцева нашли 500 млн рублейПосмотреть
При обыске у пензенского губернатора Белозерцева нашли 500 млн рублей
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8k
harlamov Полчаса назад
Эти 500 миллионов у него типа мелочи в карманах.
А настоящие деньги на счетах в офшорах и в виде недвижимости на жену и тещу записаны. Там уже реально бюджетов 10 Пензенской области припрятано.
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4k
Бу Полчаса назад
А Путин конечно не причём?)
Бояре виноваты.
Система прогнила с головы.
Ждём нашествия Путинюгендов.
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63k
Максим Бу 24 минуты назад
Путин причем.. губера ведь арестовали. Разве нет? ты бы погуглило, сколько за правление Путина открыто таких дел и не воняло. В Китае смертная казнь и все равно воруют. И тебя поставь, ты хапать будешь обоими руками и родственников подтянешь. Люди вообще ещё то говно, мало реальных бессеребренников.. Просто кто-то вовремя останавливается а кто-то не может. Тот же Меньшиков хапал от души.. но работу делал за что Петр 1 его и ценил и закрывал глаза на грешки.
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4k
Бу Максим 19 минут назад
Первый пошёл)

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777
Лучший Друг Бу 4 минуты назад
Сёма, как всегда, на защите скреп и коррупции
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777
Лучший Друг Бу 3 минуты назад
Сёма, как всегда, на защите скреп и коррупции
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8k
krivsan Полчаса назад
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5k
workmen77 36 минут назад
Как им тяжело... Где взять столько сейфов, чтобы хранить столько денег и драгоценностей?
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20k
BillyBonzz 37 минут назад
Пол ярда держать дома налиманом -это ж насколько о.х.у.е.в.ши.м от безнаказанности надо быть, не боясь вообще ничего. Власть ужасно отупляет людей до состояния тупого бесстрашия.
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9k
ГородДомов 40 минут назад
весна .. время посадок !
.. но это не точно .
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1k
Максим 40 минут назад
И эти люди решают как жить стране или региону. Что прожиточный минимум подходит для жизни. Скидывают вину на Запад и рассказывают, что только из-за них мы и жить не можем.
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361
Nane First NameLast 42 минуты назад
Пол лярда. Куда ему столько?
Хотел соревнование по жадности выиграть?
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41k
Andrey 44 минуты назад
Неужели это кого-нибудь удивляет?
Я думаю, что если потрясти любого из путинских губернаторов, результат будет не хуже
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63k
Максим Andrey 22 минуты назад
А если потрясти не Путинских? думаешь будет меньше, рогуля? Или в любой другой стране. В Китае ежегодно трясут и к стенкам ставят) Похер - люди ничего не боятся)
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3k
Vladimir Taranovich 45 минут назад
в рублях? зачем хранить столько денег в рублях?
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1k
Максим Vladimir Taranovich 42 минуты назад
Может на карманные расходы? Настоящие деньги лежат в надёжном месте?
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12k
Serg2001 Vladimir Taranovich 40 минут назад
на карманные расходы!...
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44k
diesafari Vladimir Taranovich 8 минут назад
Даже тысячные купюры... Пятитысячных не хватило?!
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39k
Андрей Бертон 45 минут назад
Никогда такого не было, и вот опять...
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1k
Дмитрий Эквадор Лоха 46 минут назад
Слуги народа эт вам не хухры-мухры... Тут одного сейфа мало будет
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