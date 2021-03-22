При обыске у пензенского губернатора Белозерцева нашли 500 млн рублей

Никогда такого не было...
Вчера, 21 марта, сотрудники Следственного комитета задержали губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и еще пятерых фигурантов по обвинению в коррупции.
По данным следствия, чиновник в 2020 году за покровительство и предоставление конкурентных преимуществ получил взятку в виде денег и иных ценностей на сумму 31 млн рублей. Взяткодателями выступили руководство группы компаний "Биотек" (Борис Шпигель и его жена Евгения) и директор ОАО "Фармация" Антон Колосков. Также перед судом предстанут посредники - водители представительства Пензенской области Геннадий Марков и Федор Федоров.
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Следователи считают, что в декабре прошлого года Шпигель передал Белозерцеву Mercedes-Benz V250D. Осенью преподнес в качестве поздравления с переизбранием на пост главы региона часы Breguet стоимостью 5,75 млн рублей, а в августе Борис и Евгения Шпигель совместно с Колосковым передали губернатору 20 млн наличными.
Во время обыска у Белозерцева правоохранители обнаружили около 500 миллионов рублей наличными, а также дорогие часы и ювелирные изделия.
О происхождении найденных в жилище бывшего губернатора денег пока информации нет. Но у СК наверняка возникнут вопросы. На данном этапе следователи ходатайствуют об аресте всех фигурантов дела до 20 мая 2021 года.
Группа компаний "Биотек" и ОАО "Фармация", как нетрудно догадаться, связаны с медициной. Именно эти конторы благодаря поддержке Белозерцева закупали и поставляли для здравоохранения Пензенской области лекарства и медицинские изделия.
«Взятки передавались за предоставление группе компаний "БИОТЭК" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области», - сообщила пресс-секретарь СК Светлана Петренко.
Сегодня стало известно, что всем фигурантам громкого дела предъявили обвинения. В зависимости от роли каждого им инкриминируется дача взятки, получение взятки и посредничество во взяточничестве (ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст.291.1 УК РФ).Белозерцев, доставленный в московское СИЗО для проведения следственных действий, свою вину отрицает.
Чиновник возглавлял Пензенскую область с 2015 года. В сентябре 2020-го, выдвинутый от партии "Единая Россия", был переизбран на пост губернатора, набрав более 78% голосов.
Сериал "Домашний арест" уже практически документалка.— Пачкуале Пестрини (@mookhitch) March 21, 2021
UPD: никакого домашнего ареста - только что Басманный суд Москвы решил, что Ивану Белозерцеву будет лучше провести ближайшие 2 месяца в СИЗО.
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А настоящие деньги на счетах в офшорах и в виде недвижимости на жену и тещу записаны. Там уже реально бюджетов 10 Пензенской области припрятано.
Бояре виноваты.
Система прогнила с головы.
Ждём нашествия Путинюгендов.
.. но это не точно .
Я думаю, что если потрясти любого из путинских губернаторов, результат будет не хуже