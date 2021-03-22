При обыске у пензенского губернатора Белозерцева нашли 500 млн рублей

Группа компаний "Биотек" и ОАО "Фармация", как нетрудно догадаться, связаны с медициной. Именно эти конторы благодаря поддержке Белозерцева закупали и поставляли для здравоохранения Пензенской области лекарства и медицинские изделия.





«Взятки передавались за предоставление группе компаний "БИОТЭК" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области», - сообщила пресс-секретарь СК Светлана Петренко.