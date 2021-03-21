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Губернатора Пензенской области задержали из-за миллионных взяток

Губернатора Пензенской области задержали из-за миллионных взяток (2 фото + 2 видео)

Автор:
21 марта 2021 15:20
Сообщество : Криминал
Метки: Белозерцев   арест   взятка   губернатор   задержание   пенза   
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Воскресное утро явно не задалось у главы Пензенской области Ивана Белозерцева, к нему внезапно заглянули из следственного комитета. В прочем незваные гости посетили ни только его одного.

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Метки: Белозерцев   арест   взятка   губернатор   задержание   пенза   
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17  комментариев
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2k
Parabellum Час назад
Великолепная новость! Почаще бы сажали всякую мразь, глядишь и порядка стало бы больше.
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Александр 3 минуты назад
Вот если бы их в прямом эфире расстреливали ,тогда да , был бы толк .
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42k
Цыц тут у меня 6 минут назад
1. Новость из Китая - арестовали чиновника.
Российские комментаторы - китайцы борются с коррупцией.
2. Новость из РФ - арестовали чиновника.
Российские комментаторы - не поделился, его слили, или, вообще маразм как с Фургалом, не устраивал московскую власть.
Люди, а у вас в голове мозг или насрано?
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65k
Пётровыч 10 минут назад
31 лям? Ну и лох.
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345
Юрий 16 минут назад
Забавненько. Что это, передел зон влияния ? Или взял не по чину? Или полез куда не надо? В интересное время живем, товарищи...
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576
zeros68 20 минут назад
Эх, ну ведь никогда же не было и вот опять!
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3k
Roninsamuray 22 минуты назад
Во власть и в политику идут только для того, чтобы воровать. Интересно, остались ли ещё в нашей стране наивные, полагающие, что во власть и в политику идут, чтобы служить народу?
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12k
Алан Полчаса назад
Хрен поймёшь большинство комментаторов. Не сажают- все, сцуко, свои. Сажают-слили своего.
А я считаю, что сажают-это хорошо
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14k
Игорь Хомченко 39 минут назад
Бен Лазар про Шпигеля:

"Борис Исаакович очень активный член нашей общины, он всегда старается помочь и быть полезным людям. Мы хотим, чтобы он поскорее мог заняться этими благими делами без каких-либо препятствий. И я очень надеюсь, что мы скоро узнаем, что это было просто недопонимание, и с Божьей помощью он выйдет на свободу. "

Т.е. очередной невиновный рафик.
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10k
Великий Кормчий 58 минут назад
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516
Колючий Час назад
Ну это же насколько тупым и наглым надо быть, чтобы ещё и взятки на таких должностях брать, когда и так весь бюджет области в кармане-как хочешь, так и пили.
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−114
Владимир Час назад
кого то нужно было сожрать,
ему просто не повезло, втянул при жребии не ту карту
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40k
doker Час назад
Ой, на дядьку набросились... Пандемия была? Обстоятельства были "вне контроля затронутого ими физического лица" ?
Значит свободен.

Ну, не мог губернатор прогнозировать, что "аптечный бизнес" будет таким выгодным.
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394
EM Час назад
Наверное решил от ЕДРа отколоться
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−2
Fisher1979 Час назад
Как всегда для галочки нашли лоха.
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3k
Свирепый Бамбр Час назад
Лошара! Тут мелкие мусора лярдами берут, а он на 30-ти лямах влетел )))
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31k
Alex 2 часа назад
Никогда такого не было и вот опять. Делиться надо было.
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