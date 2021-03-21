Губернатора Пензенской области задержали из-за миллионных взяток

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Воскресное утро явно не задалось у главы Пензенской области Ивана Белозерцева, к нему внезапно заглянули из следственного комитета. В прочем незваные гости посетили ни только его одного.
Обыски прошли у двух взрослых его сыновей, в здании администрации, а также у ряда должностных лиц областной администрации. Губернатору предъявлено обвинение в получении взяток на сумму свыше 30 миллионов рублей.
Следствие уверенно, что данную сумму Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля и его супруги. Семейная чета владеет фармакологической компанией «Биотэк». И с лёгкой руки губернатора именно эта фирма выигрывала тендеры по поставкам лекарств. Участие в этом празднике жизни принимал и директор ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антон Колосков.
Деньги и иные ценности, как и положено, передавали через посредников.
Деньги и иные ценности, как и положено, передавали через посредников.
В пресс-службе главы региона уклончиво сообщили, что знать ничего не знают по поводу следственных действий. Ну, так, на всякий случай.
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Метки: Белозерцев арест взятка губернатор задержание пенза
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Российские комментаторы - китайцы борются с коррупцией.
2. Новость из РФ - арестовали чиновника.
Российские комментаторы - не поделился, его слили, или, вообще маразм как с Фургалом, не устраивал московскую власть.
Люди, а у вас в голове мозг или насрано?
А я считаю, что сажают-это хорошо
"Борис Исаакович очень активный член нашей общины, он всегда старается помочь и быть полезным людям. Мы хотим, чтобы он поскорее мог заняться этими благими делами без каких-либо препятствий. И я очень надеюсь, что мы скоро узнаем, что это было просто недопонимание, и с Божьей помощью он выйдет на свободу. "
Т.е. очередной невиновный рафик.
ему просто не повезло, втянул при жребии не ту карту
Значит свободен.
Ну, не мог губернатор прогнозировать, что "аптечный бизнес" будет таким выгодным.