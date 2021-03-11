Следственный комитет не одобрил бы: пост о взятках

1725
17
Всё, что вы хотели знать о взятках, но стеснялись спросить.
Совпадение? Не думаю!
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Каннибализм: шутки, приправленные чёрным юмором
- Когда получил диплом
- Пронесло: концептуальный пост об общественных туалетах
- Щедрость зашкаливает: всё о халяве
- Обувные хитрости, которые улучшили бы жизнь каждого
Метки: Взяточничество Юмор взятка интересное подборка прикол
60
Понравилось60
Новости партнёров
Загрузка...
Еду готовит повар, а халдей просто донес блюдо, всё. Вот и получается, что даём чаевые самым низкоквалифицированным сотрудникам.
Сам юрист и не получаю, да и не взял бы "чаевые", свои деньги зарабатываю сам. А доктор? Я лично против чаевых таким людям, от которых жизнь зависит, они должны хорошо оплачиваться изначально, а не жить на подачки.
Написал лишь по одной "картинке", зацепило. Остальные не впечатлили.