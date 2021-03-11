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Следственный комитет не одобрил бы: пост о взятках

Следственный комитет не одобрил бы: пост о взятках (17 фото)

Автор:
11 марта 2021 10:33
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Взяточничество   Юмор   взятка   интересное   подборка   прикол   
1725
17

Всё, что вы хотели знать о взятках, но стеснялись спросить.

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Метки: Взяточничество   Юмор   взятка   интересное   подборка   прикол   
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7  комментариев
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Максим 48 минут назад
Никогда не понимал чаевых, конечно даю, так как это "социальное правило".
Еду готовит повар, а халдей просто донес блюдо, всё. Вот и получается, что даём чаевые самым низкоквалифицированным сотрудникам.
Сам юрист и не получаю, да и не взял бы "чаевые", свои деньги зарабатываю сам. А доктор? Я лично против чаевых таким людям, от которых жизнь зависит, они должны хорошо оплачиваться изначально, а не жить на подачки.
Написал лишь по одной "картинке", зацепило. Остальные не впечатлили.
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812
bigkoss 38 минут назад
Яйца подорожали, так что можно и яйцами взятки брать )))
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20k
BillyBonzz 42 минуты назад
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