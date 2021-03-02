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Врио губернатора Белгородской области не смог записаться к себе на прием и отчитал чиновников

Врио губернатора Белгородской области не смог записаться к себе на прием и отчитал чиновников (4 фото + 1 видео)

Автор:
02 марта 2021 12:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: белгородская область   видео   губернатор   критика   курьез   саботаж   чиновники   
2113
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Кажется, глава региона нашел один из ответов на вопрос, почему власть так далека от народа. Он решил на своей шкуре проверить, как работают его подчиненные в управлении по обращениям граждан. И не смог дозвониться, назвав это саботажем.

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Метки: белгородская область   видео   губернатор   критика   курьез   саботаж   чиновники   
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26  комментариев
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21k
Батончик с маком Час назад
это возрастное. я тоже ищу себя и не могу найти...
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Показать 1 ответ
87
Племянник Путина 11 минут назад
теперь записаться можно?
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5k
ГГалка 22 минуты назад
если бы он ничего не делал - ругали бы. сделал - опять помои льют. чё за народ? эх...
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16k
Злобный Члегр Полчаса назад
Ох, епта! Внезапно осенило чиновничка! Ути-пусеньки! Купи себе медаль. И уволь весь свой аппарат. Вместе с собой. Уроды, бля...
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257
Nane First NameLast 54 минуты назад
Но будем надеяться, что сотрудников хотя бы уволили.
-----------------
И лучше чтобы по статье, а не по соглашению сторон.

Но никто их не уволит, конечно же. Как же губер без раздутого штата будет бабки списывать?
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11
EE 54 минуты назад
У нас проблемы в регионах только губернаторы могут решить? По звонку?
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36k
Нейтралитет EE 18 минут назад
вообще то нет, надо еще прокуратуру подключать
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692
Serg Dex Час назад
Три месяца он был в курсе что до него не дозвониться а щас прозрел, оперативно вообще-то.
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2k
Ivan Час назад
Показуха галимая.
Я-директор малого предприятия. Вы в жизни мне через общий номер не дозвонитесь, да и ваш вопрос решит любой менеджер. Только через общую почту, которую я просматриваю постоянно, но сам на контакт не выйду в 99.9999% случаев.
А он-губер. К нему очередь по-более будет.
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2k
Ilya Volodin Ivan 18 минут назад
Вы в своем ИП себе можете какие угодно функции назначать и выполнять и контролировать. А у губернатора него прием и обработка обращений граждан - обязательная функция. И она не выполняется.
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2k
Ivan Ilya Volodin 13 минут назад
Она не выполняется по его указке. Однозначно. И я это по-человечески понимаю. Но инфа просочилась выше. Вот и устроил показуху. На совещании разносит свой отдел, к которому совещающиеся не имеют отношения, но, вероятнее всего, кто-то накапал выше.
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2k
Ivan Том Сойер 12 минут назад
Ясновидящий? :) Или обоснование есть?
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2k
Ilya Volodin Ivan 9 минут назад
Не думаю, подчиненные могут сливать его, тем более он ВРИО - в крупных госконторах полный ЧЧВ.
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2k
Ivan Ilya Volodin 6 минут назад
И он 3 месяца знал о проблеме, но пока она не просочилась выше, не принимал меры? Тогда он явно не на своем месте.
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31k
Опаньки Час назад
Я тут судебному приставу пытался дозвониться недели две.
Прием только два дня в неделю. На управление один общий телефон на котором сидит один секретарь.
Если вы дозвонились, секретарь может сказать, что пристав сейчас ведет прием, "будете ожидать" и я 20 наверное минут просто висел на телефоне. Телефон соответственно занят, линия одна, пока я "вишу" никому больше не прозвониться.
ну как то так...
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511
Yura Опаньки Час назад
Пишите обращение через личный кабинет стороны Исполнительного производства на портале госуслуг, или на их сайте можно записаться на прием на свободное время.
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31k
Опаньки Yura 53 минуты назад
"на их сайте можно записаться на прием на свободное время". Я из другого города, шо я к ним в гости поеду? ))

"через личный кабинет ". Так я не должник. ФИО и СНИЛС каким то чертом совпали, мне в ЛК повесили долг, я им пишу через ЛК , а ОНИ МНЕ НЕ ОТВЕЧАЮТ ТАК КАК Я НЕ ДОЛЖНИК ))))))))))))))))))) И как долг снять не понимаю,
и в чьей сраной базе ошибка висит (куда писать) не пойму )))))))))))))))))))))))))
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−1
Петр Жогов Час назад
Тю, зачем увольнять? Штрафовать надо на зарплату.
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11k
alexis 2 часа назад
Нанять пяток человек, чтобы жалобы не доходили?
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2k
Ям alexis 47 минут назад
первый передал второму, второй третьему, третий четвёртому, четвёртый пятому, пятый первому......
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