Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков решил провести эксперимент и попробовал записаться к себе на прием. Чиновник сделал это не из бессмысленной прихоти или любопытства - до него дошли жалобы граждан, которые утверждали, что дозвониться до приемной губернатора невозможно. И Гладков в этом убедился лично - на его звонок никто не ответил.

На оперативном совещании он раскритиковал работу управления по обращениям граждан. По его словам, все четыре сотрудника управления были на месте (это он тоже проверил), но только один из них принимал звонки, трое остальных просто проигнорировали вызов. Он заявил, что сотрудники, получающие зарплаты за счет налогоплательщиков, занимаются непонятно чем. И предложил их уволить.