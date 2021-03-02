Кажется, глава региона нашел один из ответов на вопрос, почему власть так далека от народа. Он решил на своей шкуре проверить, как работают его подчиненные в управлении по обращениям граждан. И не смог дозвониться, назвав это саботажем.
Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков решил провести эксперимент и попробовал записаться к себе на прием. Чиновник сделал это не из бессмысленной прихоти или любопытства - до него дошли жалобы граждан, которые утверждали, что дозвониться до приемной губернатора невозможно. И Гладков в этом убедился лично - на его звонок никто не ответил.
На оперативном совещании он раскритиковал работу управления по обращениям граждан. По его словам, все четыре сотрудника управления были на месте (это он тоже проверил), но только один из них принимал звонки, трое остальных просто проигнорировали вызов. Он заявил, что сотрудники, получающие зарплаты за счет налогоплательщиков, занимаются непонятно чем. И предложил их уволить.
«Разбирайтесь. Не хотят работать. Я устал получать жалобы от людей, которые не могут записаться на прием. Вещь недопустимая. Я не понимаю, что происходит. Или саботаж, или некомпетентность? И то, и другое нам не нужно», - раскритиковал работу чиновников Гладков.
По словам Гладкова, подобный саботаж длится уже три месяца. Вот где был бы полезен товарищ Сталин. С саботажниками у него был разговор короткий. Но будем надеяться, что сотрудников хотя бы уволили.
Если так дальше пойдёт, то губернаторы, как унтер-офицерская— Валерий Огнев (@ognev0511) March 1, 2021
вдова, могут сами себя высечь!
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И лучше чтобы по статье, а не по соглашению сторон.
Но никто их не уволит, конечно же. Как же губер без раздутого штата будет бабки списывать?
Я-директор малого предприятия. Вы в жизни мне через общий номер не дозвонитесь, да и ваш вопрос решит любой менеджер. Только через общую почту, которую я просматриваю постоянно, но сам на контакт не выйду в 99.9999% случаев.
А он-губер. К нему очередь по-более будет.
Прием только два дня в неделю. На управление один общий телефон на котором сидит один секретарь.
Если вы дозвонились, секретарь может сказать, что пристав сейчас ведет прием, "будете ожидать" и я 20 наверное минут просто висел на телефоне. Телефон соответственно занят, линия одна, пока я "вишу" никому больше не прозвониться.
ну как то так...
"через личный кабинет ". Так я не должник. ФИО и СНИЛС каким то чертом совпали, мне в ЛК повесили долг, я им пишу через ЛК , а ОНИ МНЕ НЕ ОТВЕЧАЮТ ТАК КАК Я НЕ ДОЛЖНИК ))))))))))))))))))) И как долг снять не понимаю,
и в чьей сраной базе ошибка висит (куда писать) не пойму )))))))))))))))))))))))))