Учительница пожаловалась на низкую зарплату в "Инстаграме" губернатора и была уволена

Молодая учительница английского языка написала под постом Михаила Развожаева (губернатора Севастополя), что работает в школе на полставки и получает всего 12000 рублей.
23 января в своём "Инстаграме" единоросс Михаил Развожаев призвал граждан не ходить на несанкционированный митинг. И закончил свой длинный текст фразой: "Интересна политика? Давайте будем собираться на какой-нибудь площадке и обсуждать то, что вас волнует".
Тут же на губернатора посыпалось множество жалоб от недовольных властями граждан. Многие ругают медицину, перебои с водой, плохое централизованное отопление, отсутствие бесплатных кружков для детей. Севастопольцы обвинили губернатора в запугивании граждан, имеющих противоположную точку зрения.
Одной из недовольных была учительница английского языка Наталья Елгина, работающая в школе №3. Она пожаловалась, что имея опыт работы в Китае и сертификат Кембриджа, её зарплата на полставки в родном городе всего 12000 рублей. И это при том, что сын самого губернатора учится в её классе.
Тут же на губернатора посыпалось множество жалоб от недовольных властями граждан. Многие ругают медицину, перебои с водой, плохое централизованное отопление, отсутствие бесплатных кружков для детей. Севастопольцы обвинили губернатора в запугивании граждан, имеющих противоположную точку зрения.
Одной из недовольных была учительница английского языка Наталья Елгина, работающая в школе №3. Она пожаловалась, что имея опыт работы в Китае и сертификат Кембриджа, её зарплата на полставки в родном городе всего 12000 рублей. И это при том, что сын самого губернатора учится в её классе.
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Чтобы выразить своё недовольство маленькой зарплатой и действиями правительства, женщина вышла на мирный митинг 23 января.
И буквально через несколько дней её вызвали к начальству и сообщили об увольнении, а её через день в Центр "Э", где вручили предупреждение.
Но Наталья считает, что именно её жалоба на маленькую зарплату не понравилась чиновникам: "Просто так директор не стала меня увольнять: либо это распоряжение главы департамента образования Богомоловой, либо Развожаева. Но достоверно я этого не знаю, и могу лишь предполагать. Я хочу, чтобы меня услышали, если вдруг кто-то не знал, что учителей увольняют за инакомыслие".
После этого учительница провела одиночный пикет около здания администрации.
И буквально через несколько дней её вызвали к начальству и сообщили об увольнении, а её через день в Центр "Э", где вручили предупреждение.
Но Наталья считает, что именно её жалоба на маленькую зарплату не понравилась чиновникам: "Просто так директор не стала меня увольнять: либо это распоряжение главы департамента образования Богомоловой, либо Развожаева. Но достоверно я этого не знаю, и могу лишь предполагать. Я хочу, чтобы меня услышали, если вдруг кто-то не знал, что учителей увольняют за инакомыслие".
После этого учительница провела одиночный пикет около здания администрации.
7 февраля Наталья написала, что уже нашла новую работу, но пользователей соцсетей уже не остановить и они разделились на два лагеря:
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Чего же боле?
За 12 тысяч у учителя - обидно! Но что такой квалифицированный педагог делает на этой работе? Лично я рад, что она нашла другую работу, надеюсь, там платят более приемлемые деньги.
ЗЫ: а какой сертификат Кембриджа у учителя русского языка? По русскому языку?
При этом квалификация работника вообще не имеет значения. Главное лояльность. Лояльный дурак просидит до пенсии. А профессионал, искренне любящий свою работу, будет выкинут, как подозрительный и шибко умный. Дураки и воры на таких же ставку делают.
Короче, вся такая красивая и в государственной школе на полставки работала. Просто ей помогли выйти из зоны комфорта! Теперь легко найдет в 10 раз больше. Ну или не найдет и устроится в другую школу на те же полставки.
В Севастополе в 2020 году увеличатся зарплаты педагогических работников – изменения коснутся базовых окладов. Соответствующий проект постановления был принят в четверг на заседании правительства.
По словам главы департамента образования и науки Елены Богомоловой, базовые оклады педагогам не повышались в последние три года, теперь же они увеличатся в среднем на 47%.
«Если у нас по педагогам была базовая ставка 10 100 рублей, то она стала 14 700. Если была по воспитателям даже ниже прожиточного минимума – 9950 рублей, то на сегодняшний день она будет 14 650 рублей. Соответственно и все остальные оклады пропорционально повышаются», – отметила она.
https://sevastopol.su/news/sevastopolskim-pedagogam-povysyat-zarplatu-v-novom-goduhttps://sevastopol.su/news/sevastopolskim-pedagogam-povysyat-zarplatu-v-novom-godu
Ну вот сами думайте много это или мало, цифры вполне себе официальные.
Для справки, ставка учителя это 18 часов в неделю. Академический час - 40 минут. Итого она работает ШЕСТЬ ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ!!!!
Что она хочет, Бентли и яхту?
Это ж 2-3 часа в день (астрономических часа, не учебных)
Все ищут подработку, полную ставку, репетиторство.
А то, что пошла митинговать "к Навальному" - ну, дура.
100500 раз всем все разъясняли и обьясняли
Особенно преподавателям школ
Выбор она сделала
Пусть теперь ее Навальный и трудоустраивает.
Да и 24 тыс это не прям огромные деньги для нормальной жизни
5 ставок это не робот это человек.