Учительница пожаловалась на низкую зарплату в "Инстаграме" губернатора и была уволена

Чтобы выразить своё недовольство маленькой зарплатой и действиями правительства, женщина вышла на мирный митинг 23 января.



И буквально через несколько дней её вызвали к начальству и сообщили об увольнении, а её через день в Центр "Э", где вручили предупреждение.



Но Наталья считает, что именно её жалоба на маленькую зарплату не понравилась чиновникам: "Просто так директор не стала меня увольнять: либо это распоряжение главы департамента образования Богомоловой, либо Развожаева. Но достоверно я этого не знаю, и могу лишь предполагать. Я хочу, чтобы меня услышали, если вдруг кто-то не знал, что учителей увольняют за инакомыслие".

После этого учительница провела одиночный пикет около здания администрации.