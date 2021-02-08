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Учительница пожаловалась на низкую зарплату в "Инстаграме" губернатора и была уволена

Учительница пожаловалась на низкую зарплату в "Инстаграме" губернатора и была уволена (6 фото)

Автор:
08 февраля 2021 10:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Севастополь   губернатор   зарплата   пикет   увольнение   учитель   
829
6
Молодая учительница английского языка написала под постом Михаила Развожаева (губернатора Севастополя), что работает в школе на полставки и получает всего 12000 рублей.
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Метки: Севастополь   губернатор   зарплата   пикет   увольнение   учитель   
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26k
Fat Lynx 19 минут назад
Человек выразил мнение по поводу правительства...
Правительство выразило мнение по поводу человека...
Чего же боле?

За 12 тысяч у учителя - обидно! Но что такой квалифицированный педагог делает на этой работе? Лично я рад, что она нашла другую работу, надеюсь, там платят более приемлемые деньги.
ЗЫ: а какой сертификат Кембриджа у учителя русского языка? По русскому языку?
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543
Александр Fat Lynx 14 минут назад
а при чем тут учитель русского языка? Она же английский преподает...
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8k
harlamov Минуту назад
В принципе все что необходимо знать о нашем государственном устройстве. Чистой воды фашизм. Однопартийная система. Все должны зиговать фюреру. Не согласен пахать за 12 тысяч? ФСБ (современный аналог гестапо) бросит тебя в тюрьму. Не улыбаешься и не подлизываешь попец губернатору? Пошел вон с работы. Хотя и работой-то это сложно назвать. Остарбайтеры в Германии лучше жили...
При этом квалификация работника вообще не имеет значения. Главное лояльность. Лояльный дурак просидит до пенсии. А профессионал, искренне любящий свою работу, будет выкинут, как подозрительный и шибко умный. Дураки и воры на таких же ставку делают.
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8k
arhshed 4 минуты назад
Сертификат Кембриджа. Отличная штука и цена экзамена демократичная - в зависимости от категории (а их много и не все говорят о высоком уровне знаний) от 4 до 11 тысяч в любом крупном городе. По сути есть у всех, кому нужен или просто захотелось попонтоваться. Опыт работы в Китае. Ну ок. Правда где английский и где Китай?

Короче, вся такая красивая и в государственной школе на полставки работала. Просто ей помогли выйти из зоны комфорта! Теперь легко найдет в 10 раз больше. Ну или не найдет и устроится в другую школу на те же полставки.
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2k
Ям 7 минут назад
опыт работы в китае это видимо пару раз челноком подработала, а сертификат кембриджа с тырнета скачала
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328
tuka 10 минут назад
Походу 12к за полставки это судя по всему еще и с надбавками...

В Севастополе в 2020 году увеличатся зарплаты педагогических работников – изменения коснутся базовых окладов. Соответствующий проект постановления был принят в четверг на заседании правительства.
По словам главы департамента образования и науки Елены Богомоловой, базовые оклады педагогам не повышались в последние три года, теперь же они увеличатся в среднем на 47%.
«Если у нас по педагогам была базовая ставка 10 100 рублей, то она стала 14 700. Если была по воспитателям даже ниже прожиточного минимума – 9950 рублей, то на сегодняшний день она будет 14 650 рублей. Соответственно и все остальные оклады пропорционально повышаются», – отметила она.
https://sevastopol.su/news/sevastopolskim-pedagogam-povysyat-zarplatu-v-novom-goduhttps://sevastopol.su/news/sevastopolskim-pedagogam-povysyat-zarplatu-v-novom-godu

Ну вот сами думайте много это или мало, цифры вполне себе официальные.
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8k
Мафусаил tuka 5 минут назад
Моё мнение - это жесть как мало!
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6k
Ф Ив 11 минут назад
12000 и это за полставки не так уж мало. У меня знакомого в одном госучреждении перевели на полставки (в связи с тем, что стало мало работы, а работников пока решили не сокращать) и платят в районе 6000 (полставки, никаких доплат и премий соответственно).
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8k
Мафусаил Ф Ив 4 минуты назад
не мало по сравнению с вашим знакомым? Тут соглашусь, но на 12 не прожить да и на 24 тоже!
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3k
Горожанин 14 минут назад
Педагог пошла на несанкционированный митинг, организаторы которого целенаправленно заранее и публично готовились и готовили сторонников идти на провокации, показала личным примером детям, что она нарушает закон, и прямо подставила детей на участие в незаконной политической акции. Провокаторша по жизни. Таким не место не только в школе.
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271
Михаил Горожанин 4 минуты назад
Ну, провокаторы там только сами спецслужбисты в гражданской одежде. Такие вещи уже пора знать... А тётю на митинге не задержали, похоже, так что не шей ей дело, начальник.
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293
Driver Горожанин 4 минуты назад
Мозг ВКЛЮЧИ ! 12000 р з.п. !!! Куда идти человеку ?!?! Брать вилы в руки и идти к дворцу губернатора или куда еще ?!? Троль проклятый, ты вообще понимаешь, как жить на 12т з.п. ?
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19k
BillyBonzz 15 минут назад
У меня всегда один вопрос на данный счет: чем думают люди, идущие учиться на педагога, музыканта, филолога, философа, психолога? На какие уровни дохода вы изначально рассчитываете, если вы видите сколько получают и как находят работу ваши коллеги по этим специальностям? В первую очередь при выборе профессии надо думать не о том что тебе нравится, а о том, что будет кормить в будущем.
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8k
harlamov BillyBonzz 11 минут назад
Тогда всем надо в ментовку идти или наркотой торговать... ну в случае с дамой можно и пи#дой... Классная страна ничего не скажешь. Ведь только эти профессии обеспечивают стабильный доход))
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6k
Ф Ив BillyBonzz 8 минут назад
Ну не пойдет никто учиться на педагога и кто твоих детей обучать будет?
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26k
Snork Snorkoff 15 минут назад
Странная девуля. Какое дело школе до её ссаного Кембриджа и Китая?
Для справки, ставка учителя это 18 часов в неделю. Академический час - 40 минут. Итого она работает ШЕСТЬ ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ!!!!
Что она хочет, Бентли и яхту?
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42k
zloykoyot 20 минут назад
Очередная дочь офицера. Во-первых согласен с последним комментарием в посте. Сын губернатора учится в школе, где учителям платят 12 тыр? Во-вторых, с такими ниипическими сертификатами и опытом работы она сознательно идёт в нищую школу на полставки? Может быть сертификаты куплены в переходе метро, а в Китае она преподавала в горной деревушке? Так и представляю себе человека с реальными сертификатами экономиста от какого-нибудь Стэнфорда, идущего работать на пол ставки бухгалтером в сельскую булочную.
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74k
Броненосец Потелкам zloykoyot 7 минут назад
пол-ставки и 12 т.р. - абсолютно реально.
Это ж 2-3 часа в день (астрономических часа, не учебных)
Все ищут подработку, полную ставку, репетиторство.
А то, что пошла митинговать "к Навальному" - ну, дура.
100500 раз всем все разъясняли и обьясняли
Особенно преподавателям школ
Выбор она сделала
Пусть теперь ее Навальный и трудоустраивает.
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271
Михаил zloykoyot 3 минуты назад
Вот будет она на весь мир заявлять про свои купленные в метро сертификаты
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14k
dimitr Полчаса назад
Ибо некуй работать на 1/2, пусть работает на 5 ставок, вот и фигню некогда писать будет.
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25k
Aqueronte dimitr 17 минут назад
А вы уверены что вторая 1/2 ставки есть?
Да и 24 тыс это не прям огромные деньги для нормальной жизни
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14k
dimitr Aqueronte 7 минут назад
Сарказм себе заведите, пожалуйста, если Вам не очень трудно.
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63k
Ирина Николаевна из 3 подъезда Автор поста dimitr 3 минуты назад
Для этого есть специальный смаил
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2k
Александр Едигаров dimitr 52 секунды назад
Начни с себя покажи пример так сказать!
5 ставок это не робот это человек.
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