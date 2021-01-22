Коробко рассказал, что дворец президенту подарила группа олигархов. Имена скинувшихся на подарок он называть не стал, потому что их надо с кем-то согласовать. Презент президенту не понравился, и он как человек тактичный вежливо и промолчал, то есть не принял, но и не отклонил подарок. Именно потому, что дворец был построен без ведома президента, он оказался таким безвкусным: "Они в меру своего вкуса представляли и с размахом, который должен был бы сказать президенту об их безмерном уважении. Да, получилась, как бы это помягче сказать - помесь Версаля и Дубая. Думаю, президент внутренне сильно поморщился, когда ему ЭТО "подарили", - фантазирует Коробко. По словам писателя, Путин отложил решение по дворцу до каких-то "лучших времён". Пока президент думает, объект отдали в ведение ФСО и сделали режимным объектом. Коробко считает, что дворец когда-нибудь по распоряжению Путина переделают в детский лагерь или в санаторий, но это опять же, когда наступят "лучшие времена".



"Этот "дворец" явно сделан не по заказу президента, и понятно, что олигархи "перестарались". Он же как настоящий офицер и джентльмен их не "сливает"; это было бы не в его стиле", - заключил свой рассказ писатель.