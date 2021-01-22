Автор книги "Путин" признался, что дворец в Геленджике существует, и даже сказал, на чьи деньги был построен. "Биограф" ты не туда воюешь!
"Царьград" взял интервью у журналиста и писателя Александра Коробко в Дохе, где на книжной ярмарке была представлена написанная им в соавторстве с британским журналистом Крисом Хатчинсом биография Владимира Путина под названием "Путин". Книга была издана в 2012 году, но до Катара добралась только в этом году. Первый же вопрос цареградцы задали про новое видео Навального. Коробко признался, что тоже посмотрел расследование, но считает его пропагандой и "покушением на "убийство имиджа" Путина". "В той же Британии автору грозил бы суд о клевете и он бы его проиграл уже из-за одной только лексики в фильме", - отметил Коробко. Клевета клеветой, но дворец существует, и он почти принадлежит Путину, во всяком случае, это подтвердил Коробко, которого в другой статье "Царьграда" уже назвали не просто писателем, а "биографом президента".
Коробко рассказал, что дворец президенту подарила группа олигархов. Имена скинувшихся на подарок он называть не стал, потому что их надо с кем-то согласовать. Презент президенту не понравился, и он как человек тактичный вежливо и промолчал, то есть не принял, но и не отклонил подарок. Именно потому, что дворец был построен без ведома президента, он оказался таким безвкусным: "Они в меру своего вкуса представляли и с размахом, который должен был бы сказать президенту об их безмерном уважении. Да, получилась, как бы это помягче сказать - помесь Версаля и Дубая. Думаю, президент внутренне сильно поморщился, когда ему ЭТО "подарили", - фантазирует Коробко. По словам писателя, Путин отложил решение по дворцу до каких-то "лучших времён". Пока президент думает, объект отдали в ведение ФСО и сделали режимным объектом. Коробко считает, что дворец когда-нибудь по распоряжению Путина переделают в детский лагерь или в санаторий, но это опять же, когда наступят "лучшие времена".
"Этот "дворец" явно сделан не по заказу президента, и понятно, что олигархи "перестарались". Он же как настоящий офицер и джентльмен их не "сливает"; это было бы не в его стиле", - заключил свой рассказ писатель.
"Этот "дворец" явно сделан не по заказу президента, и понятно, что олигархи "перестарались". Он же как настоящий офицер и джентльмен их не "сливает"; это было бы не в его стиле", - заключил свой рассказ писатель.
Царьград о дворце: Представьте, что несколько олигархов решили скинуться и сделать президенту подарок.— Right Now (@R1ght_Now) January 22, 2021
Подарок должностному лицу дороже 3000 рублей называется взятка.
В попытках угодить Кремлю сделали только хуже. Ну не идиоты ли?
Так что это всего лишь взятка от группы олигархов, поэтому можно не волноваться - никто ни у кого не крал, это олигархи подарили. "Царьград" даже сделал обложку в стиле расследований Навального (они теперь и сами делают расследования про Навального) - "Самая большая взятка дворцом Путина". Тех, кто давал взятку, Путин тактично, как говорит "биограф", не раскрывает и оправдываться за дворец не собирается, ведь "Буш не оправдывался перед режиссёром Майклом Муром после его фильма "Фаренгейт 9/11".
Кстати, по поводу взятки. Статья 291 УК РФ, дача взятки должностному лицу при исполнении через посредника или самому — уголовно наказуемое деяние. Либо штраф в сумме от 15-кратной до 90 кратной сумме по отношению к взятке или до 12 лет в тюрьме. Ведь можно было бы посадить олигархов - вот бы тогда у президента рейтинг вырос!
Песков по поводу дворца ранее говорил, что президент не имеет к нему никакого отношения. "Мы сказали, что это не соответствует действительности и что инсинуации относительного того, что президент Путин имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, не соответствуют действительности. Это просто вранье", - заявил журналистом Дмитрий Песков.
Вместо того чтобы отрицать наличие дворца, у них теперь новая тактика:— ♠️♥️Jöke♦️♣️ (@Jok_Pox) January 22, 2021
"Царю положено иметь раскошный дворец и поданных, он их и имеет"pic.twitter.com/FAbnxgYo66
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невозможно "прямо с дивана" проверить про "охрану объекта силами ФСО/ФСБ".
Также, как и про запрет посещения ближайших к "замку" акваторий.
Но карты воздушных зон вполне гуглятся.
Информация о тотальном запрете полетов над этим участком ими подтверждаются.
У нас бизнесмены имеют возможность внесения подобного запрета в реестры?
На карте такие характеристики имеют только объекты госвласти, объекты оборонки и отреслеобразующие предприятия.
обычная фраза гейропских и пиндосских разоблачителей - инфа 100%-ая и от надёжных источников, но это секрет
постоянно срёшь под этим левым акком. сколько у тебя их?
Все. Расходимся. Биограф - истина в последней инстанции. Он врать не станет.
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сразу видно независимый и не предвзятый автор англичанин явно друг России и честный человек