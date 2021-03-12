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«Железная бабушка» попробовала себя в качестве мехвода, прокатившись на Т-72Б

«Железная бабушка» попробовала себя в качестве мехвода, прокатившись на Т-72Б (1 фото + 2 видео)

Автор:
12 марта 2021 09:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   бабушка   белгород   железная   прокатилась   рекорд   т-72   танк   
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Жительница Белгородской области, ветеран Великой Отечественной войны, получившая прозвище "железная бабушка" Мария Колтакова освоила танк в 99 лет.

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Метки: Россия   бабушка   белгород   железная   прокатилась   рекорд   т-72   танк   
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5  комментариев
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Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Невероятно! Тут дожить бы до 99 лет, а если дожить- вспомнить бы как тебя зовут. Она же бодрячком, голова ясная, так держать!
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Raven White 2 минуты назад
Огонь бабанька! Здоровья ей)
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Сергей 7 минут назад
походу, носки и шарфы внукам она вяжет из проволоки))
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阿鋒 24 минуты назад
Есть ещё порох в пороховницах! Долгих лет жизни бабуле!
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1k
Дмитрий Круглов Час назад
На таких надо ровняться с детства!
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