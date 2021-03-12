Напомним, что Марию Денисовну стали называть "железной бабушкой" благодаря тому, что она является 12-кратной рекордсменкой Книги рекордов России.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2020 года Колтакова приняла участие в стрельбе из пневматического пистолета, став самой возрастной участницей в истории.

Также она устанавливала рекорды как самый возрастной парашютист и дайвер в нашей стране.

Во время войны она была старшиной медицинской службы, а также участвовала в Курской битве. Мария Денисовна вынесла с поля боя 300 раненых. На её счету – награда ордена Славы III степени и ордена Отечественной войны I степени.