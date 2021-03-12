Жительница Белгородской области, ветеран Великой Отечественной войны, получившая прозвище "железная бабушка" Мария Колтакова освоила танк в 99 лет.
По сообщению источника, для этого она приехала в Валуйский округ, где дислоцируются части 3-й мотострелковой танковой дивизии. Там боевой фронтовичке предоставили танк Т-72 Б.
Глава Белгородского региона Вячеслав Гладков считает Марию Денисовну "удивительным человеком":
Таким образом, легендарная белгородка, ветеран Великой Отечественной войны, Мария Денисовна Колтакова, управляя танком в свои 99 лет, установила очередной личный рекорд.
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Следует отметить, что сама Мария Денисовна называет себя не "железной", а "стальной бабушкой" и надо отдать должное - имеет на это все основания:
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Напомним, что Марию Денисовну стали называть "железной бабушкой" благодаря тому, что она является 12-кратной рекордсменкой Книги рекордов России.
Ранее сообщалось, что в сентябре 2020 года Колтакова приняла участие в стрельбе из пневматического пистолета, став самой возрастной участницей в истории.
Также она устанавливала рекорды как самый возрастной парашютист и дайвер в нашей стране.
Во время войны она была старшиной медицинской службы, а также участвовала в Курской битве. Мария Денисовна вынесла с поля боя 300 раненых. На её счету – награда ордена Славы III степени и ордена Отечественной войны I степени.
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