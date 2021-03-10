Фотомодель выместила злобу от неудавшейся жизни на своей бабушке

Подвыпившая девушка начала жаловаться родственнице на парня и просить денег на алкоголь. На это строгая бабуля сказала, что та ничего не добилась в жизни и нужно что-то менять. Ирине это не понравилось, и она несколько раз ударила бабушку по голове, повредила глаз. После этого пожилая женщина упала без чувств на пол и тем самым нанесла себе ещё больше повреждений.



До внученьки дошло, что она наделала. Красотка вызвала скорую, но сказала, что старушка ударилась об угол и упала.



Скорая помощь привезла профессора в больницу, где у нее была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сильнейшие повреждения глаза. Женщина была помещена в реанимацию.



По настоянию медиков была вызвана полиция. Ирина пыталась обмануть и их, но её рассказ постоянно путался. И в итоге она созналась.