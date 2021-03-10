Фотомодель выместила злобу от неудавшейся жизни на своей бабушке

3357
5
Жители Санкт-Петербурга поражены жестокостью 25-летней манекенщицы Ирины Васильевой, которая 7 марта избила свою бабулю.
Около двух часов ночи 7 марта Ирина разбудила свою бабушку, когда приехала к ней в "гости". 81-летняя женщина доктор медицинских наук, профессор-пульмонолог и очень уважаемый в сфере здравоохранения человек.
×
Подвыпившая девушка начала жаловаться родственнице на парня и просить денег на алкоголь. На это строгая бабуля сказала, что та ничего не добилась в жизни и нужно что-то менять. Ирине это не понравилось, и она несколько раз ударила бабушку по голове, повредила глаз. После этого пожилая женщина упала без чувств на пол и тем самым нанесла себе ещё больше повреждений.
До внученьки дошло, что она наделала. Красотка вызвала скорую, но сказала, что старушка ударилась об угол и упала.
Скорая помощь привезла профессора в больницу, где у нее была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сильнейшие повреждения глаза. Женщина была помещена в реанимацию.
По настоянию медиков была вызвана полиция. Ирина пыталась обмануть и их, но её рассказ постоянно путался. И в итоге она созналась.
До внученьки дошло, что она наделала. Красотка вызвала скорую, но сказала, что старушка ударилась об угол и упала.
Скорая помощь привезла профессора в больницу, где у нее была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сильнейшие повреждения глаза. Женщина была помещена в реанимацию.
По настоянию медиков была вызвана полиция. Ирина пыталась обмануть и их, но её рассказ постоянно путался. И в итоге она созналась.
8 марта девушка уже была в суде, который избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 мая. Хотя Васильева и просила посадить её под домашний арест или подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Манекенщице грозит до 8 лет лишения свободы.
Видимо, теперь на карьере "супермодели" придётся поставить жирный крест.
Источник:
Ссылки по теме:
- Житель Петербурга в костюме Адама встретил первый день весны на капоте авто
- "Пусть бы был изгоем": жертва "скопинского маньяка" удивляется его живучести и популярности
- Правоохранители пытали мужчину несколько часов, чтобы он признался в вымогательстве
- Первый пошел: белый британец обнаружил разницу в зарплате с чернокожей и подал в суд
- "Проверю газ и расскажу тебе про взрывы": пойманы мошенники-рэперы
63
Понравилось63
Новости партнёров
Загрузка...
И поделом..
https://содержанка.рф/anketa/search?AnketaSearch[gender]=&AnketaSearch[gender][]=0&AnketaSearch[agefrom]=&AnketaSearch[ageto]=&AnketaSearch[location_id]https://содержанка.рф/anketa/search?AnketaSearch[gender]=&AnketaSearch[gender][]=0&AnketaSearch[agefrom]=&AnketaSearch[ageto]=&AnketaSearch[location_id]=
Не зря в СССР отправляли молодежь "на картошку" - хороший воспитательный процесс.
Я вот в детстве на даче вкалывал - спасибо бабуле, что воспитала во мне трудолюбие!
Как заканчивается халява ищут кого еще можно доить.
А так как ё-ба-ря не нашла то пришла бабулю пошерстить.
Если присядет там её быстро научать однополой любви за хавчик.