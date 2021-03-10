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Фотомодель выместила злобу от неудавшейся жизни на своей бабушке

Фотомодель выместила злобу от неудавшейся жизни на своей бабушке (5 фото)

Автор:
10 марта 2021 09:16
Сообщество : Криминал
Метки: бабушка   избиение   манекенщица   модель   полиция   санкт-петербург   ссора   суд   
3357
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Жители Санкт-Петербурга поражены жестокостью 25-летней манекенщицы Ирины Васильевой, которая 7 марта избила свою бабулю.
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Метки: бабушка   избиение   манекенщица   модель   полиция   санкт-петербург   ссора   суд   
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33  комментария
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39k
Александр 2 часа назад
Внатуре, каждая выложившая своё е..ло и жопу в каком нибудь тик токе - называет себя моделью ...
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33k
Игорь 11 минут назад
Зато, эта дура, свою жизнь круто поменяла... Может какую профессию освоит. А вот бабушку жалко. Желаю ей выздороветь.
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1k
ALEX 23 минуты назад
А ведь бабушка простит её через неделю. Ещё и наследство оставит этой шмаре.
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10k
Павел 37 минут назад
Парень ее точно не дождется)
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969
Max 55 минут назад
И как обычно у этих блоХеровтиктоХеровфейсбуХеров .. как к стенке припрут, так сразу - я "мимопроходила...."
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908
ВазгенСемёнович Час назад
Выбрала судьбу праздной дуры, весело было первое время, потом бесконечная тоска и осознание никчемности. Не осуждаю, это её выбор, ей с этим и жить, может образумится, не старая же.
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21k
Батончик с маком Час назад
Знатная ковыряла на киче будет
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Вот сучка,а когда маленькая была-небось бабушкины пирожки хомячила,а теперь вот какой тварью выросла
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26k
Aqueronte Час назад
Нормально, 5-6 лет на зоне научат радоваться простым вещами.
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5k
Olga Raudis Час назад
У бабушки в 81 год разума в голове больше, чем у молодой и пыущей здоровьем дуры. Дайте ей срок на полную катушку, другим таким "целебритам" и "звездЯм" в назидание. Воображающим, что они элита и сливки общества.
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4k
Дмитрий Горчилин Час назад
Бабушка заслуженный человек, всю жизнь училась и развивалась. внучка **лом торгует, бухает. Отдохнула природа, обидно.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−3
3k
Unics 2 часа назад
"Манекенщице грозит до 8 лет лишения свободы."
И поделом..
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Комментарий удален
−3
20k
BillyBonzz 2 часа назад
Пздц, в 25 лет, а в эти годы молодые люди уже должны быть с оконченным образованием и иметь работу, а она просила у бабушки пенсионерки денег на алкоголь? Это ж как надо бесцельно коптить небо, постоянно живя в розовых очках, в надежде что придет принц и обеспечит ее до конца жизни, чтобы дойти до такого в эти годы? Да и моделью она скорее всего сама себя назвала, как это любят инстаграмщицы, а по факту безработное нищебродное чмо, проведшее жизнь в выкладывании фоточек.
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70
Ashot Galkin BillyBonzz 7 минут назад
со мной работали на заводе 2 бывших стриптизерши. у обеих одинаковые истории - богатый солидный клиент обрюхатил и по мере роста живота - прекратил отношения. Обе пришли устраиваться уборщицами. потом что делать ничего не умели. им было по 26 лет. Все что заработали за короткую карьеру было спущено на сиюминутные хотелки. Одна только квартиру смогла купить, да и то часть родители помогли, часть сама, а часть - отец ребенка.
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10k
Евгений 2 часа назад
Ну вот и поменяла что то в своей жизни
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969
Max 2 часа назад
Посадить на кол.
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624
Алксандр Шевченко 2 часа назад
С..а ни учиться, ни работать не хочет, только красиво жить. Потреб..дь.
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1k
ALEX Алксандр Шевченко 22 минуты назад
У них даже сайт свой есть.
https://содержанка.рф/anketa/search?AnketaSearch[gender]=&AnketaSearch[gender][]=0&AnketaSearch[agefrom]=&AnketaSearch[ageto]=&AnketaSearch[location_id]https://содержанка.рф/anketa/search?AnketaSearch[gender]=&AnketaSearch[gender][]=0&AnketaSearch[agefrom]=&AnketaSearch[ageto]=&AnketaSearch[location_id]=
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133
Roman Sh 2 часа назад
Бабуля права, что внучка бездарь, но кто должен был воспитывать внучку?
Не зря в СССР отправляли молодежь "на картошку" - хороший воспитательный процесс.
Я вот в детстве на даче вкалывал - спасибо бабуле, что воспитала во мне трудолюбие!
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969
Max Roman Sh 2 часа назад
Бабка это делать не обязана. Хотя, судя по ее нравоучениями перед побоями, она регулярно старалась исправлять внучку.
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2k
petia Roman Sh Час назад
Трутни они такие.
Как заканчивается халява ищут кого еще можно доить.
А так как ё-ба-ря не нашла то пришла бабулю пошерстить.
Если присядет там её быстро научать однополой любви за хавчик.
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35k
dima423 2 часа назад
Рожа злобная у этой бабы.. сразу видно - сука)
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2k
Manul 2 часа назад
корову ей надо.. а лучше две
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