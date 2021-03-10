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Ключевской вулкан начал швыряться лавовыми бомбами и попал на видео

Ключевской вулкан начал швыряться лавовыми бомбами и попал на видео (6 фото + 6 видео)

Автор:
10 марта 2021 00:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Дальний   Ключевская   Россия   восток   вулкан   камчатка   побочные   прорывы   
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На Камчатке продолжается извержение вулкана Ключевская Сопка. Сотрудники Камчатской вулканологической станции сообщают, что в настоящее время лавовые потоки выходят из двух образовавшихся побочных прорывов. Зрелищные фото и видеоматериалы очевидцы размещают в сети.

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Метки: Дальний   Ключевская   Россия   восток   вулкан   камчатка   побочные   прорывы   
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6  комментариев
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Комментарий удален
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−9
Князь Курбский 2 часа назад
Не стыдно быть русским Стыдно когда пенсия €130 считается большой и детям на лечение в гейропе деньги смсками по копейке собирают
Призываю российскую молодеж выходить на протесты!
Призываю свергнуть Путина и повесить на красной площади по приговору народного трибунала
Призываю вернуть Крым Украине(, потом купим)
призываю жителей Восточной Пруссии провести референдум по поводу возврата в состав Германии

вооружайитесь, люди. безоружен только скот!

не будь скотом!

Пригожин и Кадыров псы-гомосеки. Сын шалавы, убивший первого русского в 16(пленному горло долго кромсал) и детский сутенер. Оба педофилы. Призываю убивать из шестёрок и из самих

ну ка, накажи меня, ФСБ
1
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13k
Пумба 2 часа назад
Задрали!!! Что, Ютуб уже за ролики с вулканами банит?!!
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Комментарий удален. Причина: флуд
−2
13k
ЦСКА Князь Курбский 3 часа назад
Попроси Наполеона, что б медсестру с препаратами вызвал! И дыши глубже! Завтра утром все главврачу расскажи!!!
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1k
fraxinus 3 часа назад
Красота
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