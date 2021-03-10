Ключевской вулкан начал швыряться лавовыми бомбами и попал на видео

Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров на совещании с главой Камчатского края Владимиром Солодовым, доложил о том, что сотрудники института сумели на снегоходах добраться до побочного прорыва и сделать фото, видео и тепловую съёмку.

Коллекцию видеосюжетов и фотографий, образовавшейся аномалии опубликовал на своей странице VK Вулканариум. Музей вулканов на Камчатке.