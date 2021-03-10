Ключевской вулкан начал швыряться лавовыми бомбами и попал на видео

На Камчатке продолжается извержение вулкана Ключевская Сопка. Сотрудники Камчатской вулканологической станции сообщают, что в настоящее время лавовые потоки выходят из двух образовавшихся побочных прорывов. Зрелищные фото и видеоматериалы очевидцы размещают в сети.
Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров на совещании с главой Камчатского края Владимиром Солодовым, доложил о том, что сотрудники института сумели на снегоходах добраться до побочного прорыва и сделать фото, видео и тепловую съёмку.
Коллекцию видеосюжетов и фотографий, образовавшейся аномалии опубликовал на своей странице VK Вулканариум. Музей вулканов на Камчатке.
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«Яркая термальная аномалия в районе бокового прорыва на северо-западном склоне вулкана Ключевской на высоте около 2.5-2.7 км над уровнем моря вблизи ледника Эрмана. Боковой прорыв начал формироваться 17 февраля 2021 г., извержение продолжается», - сообщается на сайте института вулканологии и сейсмологии Камчатского края.
Как сообщает ТАСС, о последствиях извержения рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров. По его словам, сейчас учёные прогнозируют два вероятных сценария развития событий. По одному из них поток лавы пройдёт параллельно леднику Эрмана и не будет его пересекать. В этом случае грязевой поток пройдёт в нескольких километрах от посёлка Ключи по сельхозполям.
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По второму варианту лава пересечёт ледник, из-за высокой температуры будет образовываться поток нагретой воды с обломками горных пород, который сможет размыть дорогу Козыревск-Ключи.
Из кратера выходит лавовый поток шириной около 10 метров, когда он достигнет ледника образуется лахар — поток, состоящий из воды, вулканического пепла и горных пород. Они могут размыть дороги между посёлками Ключи и Козыревск, а также нарушить экологический баланс рек, находящихся неподалёку.
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Отметим, что вулкан Ключевская Сопка является действующим стратовулканом на востоке полуострова Камчатка. Также признан самым высоким активным вулканом на Евразийском материке. Приблизительный возраст составляет 7 тысяч лет.
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В последний раз он извергался в декабре 2020 года. Тогда раскалённые массы выбрасывались на высоту около 400 метров над кратером, а лава спустилась на полтора километра со склона.
Побочный прорыв на Ключевском вулкане произошёл 18 февраля. Лавовые потоки идут из двух трещин на расстоянии 250 метров. До посёлка Ключи всего 30 км.
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призываю жителей Восточной Пруссии провести референдум по поводу возврата в состав Германии
вооружайитесь, люди. безоружен только скот!
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ну ка, накажи меня, ФСБ
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