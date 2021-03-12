Дом Лыковой, как и Москва - не разом строился. Вначале его собрали в Абакане, пронумеровали и подписали конструкции и материалы и разобрали, Затем разделили на партии и стали доставлять на заимку, где собирали вновь. Материалы сплавляли на плотах по реке: на это потребовалось 18 рейсов. Только для доставки стеклопакетов, было решено использовали вертолёт. Отмечается, что Агафье Карповне всё сделали "под ключ": жилище обставили мебелью и бытовыми вещами.