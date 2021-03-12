Последняя из семьи Лыковых, 76-летняя таёжная жительница, крещённая по староцерковному обряду и наречённая Агафьей, заселилась в дом, который ей построили при содействии и финансировании российского олигарха - Олега Дерипаски. На сборку нового жилища для отшельницы ушло 3 месяца.
Новый дом для Лыковой поставили рядом с остальными строениями её заимки, которая, в свою очередь, находится на территории заповедника «Хакасский». Поздравить Агафью с новосельем сподобился сам митрополит Московский и всея Руси Корнилий, который, прилетев на вертолёте, провёл обряд освящения жилища в старообрядческой традиции.
Дом Лыковой, как и Москва - не разом строился. Вначале его собрали в Абакане, пронумеровали и подписали конструкции и материалы и разобрали, Затем разделили на партии и стали доставлять на заимку, где собирали вновь. Материалы сплавляли на плотах по реке: на это потребовалось 18 рейсов. Только для доставки стеклопакетов, было решено использовали вертолёт. Отмечается, что Агафье Карповне всё сделали "под ключ": жилище обставили мебелью и бытовыми вещами.
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Агафья Лыкова - последняя живая представительница семьи старообрядцев, которые жили здесь в полной изоляции от внешнего мира с 1930-х годов. Отшельница долгое время обходилась без помощи посторонних, но в 2014-м была вынуждена обратится к медикам из-за опухоли.
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Отшельница проживает в суровых таёжных условиях, ближайший город находится в 120 км. Нередко ей требуется какая-либо помощь. или заканчиваются запасы продовольствия. Так, по сообщению источника, перед началом строительства нового дома Дерипаска отправлял Агафье провизию и помощников.
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у меня бабушка в Донецке. как раз в том районе, который под обстрелом.
уговаривали ее и так, и эдак - отказывается уезжать. там дом, огород, кошка, собака...
что же, не помогать ей теперь???
да и, честно говоря, я сам на ее месте никуда не поехал бы.
на отсутствие помощи не обиделся бы, но помощь принял бы с благодарностью.
Вот и носятся с ней, как с писаной торбой.