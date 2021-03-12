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После освящения избы митрополитом Корнилием Агафья Лыкова справила новоселье в доме от Дерипаски

После освящения избы митрополитом Корнилием Агафья Лыкова справила новоселье в доме от Дерипаски (3 фото + 2 видео)

Автор:
12 марта 2021 00:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Дерипаска   Россия   Хакасия   агафья   дом   лыковы   новоселье   тайга   
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Последняя из семьи Лыковых, 76-летняя таёжная жительница, крещённая по староцерковному обряду и наречённая Агафьей, заселилась в дом, который ей построили при содействии и финансировании российского олигарха - Олега Дерипаски. На сборку нового жилища для отшельницы ушло 3 месяца.

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Метки: Дерипаска   Россия   Хакасия   агафья   дом   лыковы   новоселье   тайга   
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17  комментариев
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6k
BenderRodriguez 3 часа назад
Я конечно извиняюсь, но нахрена ей помогать? Переезжать она не хочет, а провизию ей отправляй. Не жирно ли?
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8k
Клёст Час назад
Диковинка, чего уж там..
Вот и носятся с ней, как с писаной торбой.
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3k
Собака-улыбака! 2 часа назад
Агафья не вечная, а Дерипаска уже и домик заранее для эскортниц подготовил да и еще так далеко от посторонних глаз
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646
mork 2 часа назад
дождемся когда абвгат туда сгоняет в пеший поход и все нам покажет
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−8
vova old 2 часа назад
получается без цивилизации жить хорошо и здорово но если цивилизация помогает то тоже хорошо а так Чёрт его знает: 76 лет это как статья оставление в опасности
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Раз батюшка освятил избушку, значит, все будет хорошо. Довомой попадется хороший, чебурашки обойдут избу стороной, баба Яга не сунется. Еще надо кота завести и осбаку, чтобы охраняла.
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5k
Летучий Мыш Frank Borman 3 часа назад
И чубаку, шоб снежного человека отгонял
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1k
Tiana 3 часа назад
Небось думают, что она типа истинно верующая, от корней так сказать, их грехи отмолит. Все бандюги страшно религиозные. То золотой крест у них во все пузо, то храмы строят. Грехи не дают спать спокойно вот они и носятся с этой экзотической бабулькой.
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14k
vikklu Tiana 2 часа назад
Это суеверия, а не религиозного.
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Tiana vikklu 2 часа назад
Да, разницы почти и нет. Имхо, религия это продвинутое суеверие.
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