FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9866 постов • 1209 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Под Калугой добрые люди избавили собаку от смерти неминучей, освободив от оков ледяной неволи

Под Калугой добрые люди избавили собаку от смерти неминучей, освободив от оков ледяной неволи (6 фото + 4 видео)

Автор:
10 марта 2021 07:45
Сообщество : Животные
Метки: 360подмосковье   Россия   животных   защитники   калуга   собака   спасение   усатый полосатый   
1157
6
4

Женщина , отдающая почти всё своё свободное время помощи бездомным животным, совершенно случайно обнаружила собаку при взгляде, на которую, у неё защемило сердце, а на глазах навернулась слеза. Они с мужем как можно осторожней освободили вмёрзшую в лёд собаку, но этого оказалось недостаточно...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: 360подмосковье   Россия   животных   защитники   калуга   собака   спасение   усатый полосатый   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Aqueronte 2 часа назад
Минус за название поста сразу, не читая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
4k
Макс73 Aqueronte 24 минуты назад
Даже не знаю как такой говноед набрал 26к лайков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
53-летняя женщина зарабатывает на эротических снимках с 21-летней дочерью (7 фото) 53-летняя женщина зарабатывает на эротических снимках с 21-летней дочерью (7 фото) И совсем не "потерянное поколение": девушка спасла тонущего бездомного пса И совсем не "потерянное поколение": девушка спасла тонущего бездомного пса Собака чуть не погибла из-за снежного плена и сломанной лапы Собака чуть не погибла из-за снежного плена и сломанной лапы Мужчина провалился под лёд, спасая тонущего пса Мужчина провалился под лёд, спасая тонущего пса Через 2 дня спасатели вернулись на место пожара и отколупали чудом уцелевшую в огне собаку от глыбы льда Через 2 дня спасатели вернулись на место пожара и отколупали чудом уцелевшую в огне собаку от... Москвичка пошла выносить мусор и подарила соседу вторую жизнь Москвичка пошла выносить мусор и подарила соседу вторую жизнь
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

117420



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Никакой паранджи": в Швейцарии запретят прикрывать лицо в общественных местах
4
169
"Никакой паранджи": в Швейцарии запретят прикрывать лицо в общественных местах
Украинские заводы, открывшиеся за последние годы
6
406
Украинские заводы, открывшиеся за последние годы
﻿
Набирающие популярность в сообществах
"Партия мёртвых" поздравила женщин с 8 марта прямо на кладбище
0
7
"Партия мёртвых" поздравила женщин с 8 марта прямо на кладбище
Почему тест на беременность в разное время суток показывает разные результаты?
0
7
Почему тест на беременность в разное время суток показывает разные результаты?
53-летняя женщина зарабатывает на эротических снимках с 21-летней дочерью (7 фото)
53-летняя женщина зарабатывает на эротических снимках с 21-летней дочерью (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совпадение? Не думаю
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Россия#люди#дети#интересно#СССР#дтп#8 марта#настроение#автомир
#фото#интересное#природа#кино#картинки#подборка#истории#автомобили#позитив#прикольные
#прикол#животные#история#факты#приколы#Украина#красота#знаменитости#шоу бизнес#Фотографии.

На что жалуетесь?

Вернуться