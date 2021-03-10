Историю спасения животного общественница изложила в своей группе «Усатый полосатый» во «ВКонтакте».Как рассказала 9 марта администратор сообщества Алиса Полянская, накануне она и её муж возвращались в город. Уже в пригороде они заметили сугроб на обочине, из которого виднелась фигура какого-то животного. Заинтригованные супруги остановили машину и пошли посмотреть на того, кто там на самом деле сидит.