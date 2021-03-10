Женщина , отдающая почти всё своё свободное время помощи бездомным животным, совершенно случайно обнаружила собаку при взгляде, на которую, у неё защемило сердце, а на глазах навернулась слеза. Они с мужем как можно осторожней освободили вмёрзшую в лёд собаку, но этого оказалось недостаточно...
Историю спасения животного общественница изложила в своей группе «Усатый полосатый» во «ВКонтакте».Как рассказала 9 марта администратор сообщества Алиса Полянская, накануне она и её муж возвращались в город. Уже в пригороде они заметили сугроб на обочине, из которого виднелась фигура какого-то животного. Заинтригованные супруги остановили машину и пошли посмотреть на того, кто там на самом деле сидит.
Источник:
Однако представшая их глазам картина, по жёсткости и безнадёге ситуации, превзошла все мыслимые ожидания.
«Оказалось, что собачка в ледяном плену, у неё лапы и хвост вмёрзли в лёд. Сама собака тряслась. Попытались вырубить лопатой аккуратно лапы и хвост, получилось. Но собака не встала сама, задние лапы не слушались», — описала Полянская дальнейшие события.
Спасённое животное отогрели в машине, а позже напоили и накормили. Последующие попытки встать на задние лапы для него закончились неудачей. Спасителям стало понятно, что нужна помощь ветеринаров.
Источник:
В Ветклинике рентген выявил у собаки травму позвоночника. Скорее всего, животному понадобится операция. На неё уже начали собирать деньги. После лечения и реабилитации четвероногому постараются найти нового хозяина, так как, в противном случае собаку отправят в приют.
Судя по ошейнику пёс, ещё недавно, был домашним, однако прежних хозяев пока найти не удалось.
Источник:
Высказывались предположения, что собаку сбила машина. Из последних сил она уползла с дороги и потеряла сознание. А когда пришла в себя, "генерал мороз" уже сделал своё чёрное дело, превратив лужицу воды из подтопленного теплом собачьего тела снега в лёд.
Сейчас пёс находится на передержке. Ему собирают деньги на операцию и ищут новых хозяев.
Источник:
После всех злоключений, выпавших на скромную собачью душу, пёс получил хоть временный, но угол и коврик. И вы только посмотрите на эту морду, с очаровательной псовой улыбкой и блеском надежды в глазах...
Источник:
- Бульдог успел подставить тонущему мальчику свой загривок с ручкой и отбуксировал его на мель: видео
- Немецкая овчарка спасла хозяину жизнь
- И совсем не "потерянное поколение": девушка спасла тонущего бездомного пса
- Мужчина провалился под лёд, спасая тонущего пса
- Собака чуть не погибла из-за снежного плена и сломанной лапы
Понравилось48