FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Космос 473 поста • 251 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Космос 
Россия и Китай построят базу на Луне

Россия и Китай построят базу на Луне (4 фото)

Автор:
10 марта 2021 17:00
Сообщество : Космос
Метки: Lunar Gateway   nasa   Россия   китай   конкуренция в космосе   космос   луна   лунная база   
293
4
Россия и Китай подписали официальный меморандум о строительстве исследовательской станции на Луне. Новая программа открыта к участию других стран. Лунная база должна стать конкурентом орбитальной станции Lunar Gateway, которую строит НАСА. Раньше Россия участвовала в этом проекте, но вышла из него в январе 2021 года.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Космос"
Метки: Lunar Gateway   nasa   Россия   китай   конкуренция в космосе   космос   луна   лунная база   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
54
Hunde Beißer2 2 часа назад
Теперь у нашего главного космонавта точно рожа треснет!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Blin_na_lopate 11 минут назад
Будет как с мостом и газопроводом. Куча бабла в никуда. Китаю оказалось не нужным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
parallax 38 минут назад
Всегда считал, что дорогие космические проекты надо финансировать совместно с другими странами. Одной стране это просто не по карману.
Полёт на Марс например, сможет обанкротить даже Америку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Максим Час назад
Судя по последним фильмам и как видит сотрудничество в них Китай действительно лучше работать с ними чем с США и ЕС которые вполне могут через пару лет начать вводить и там санкции)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84
Дядя Витя 2 часа назад
Сразу говорю, а то потом скажете не предупредил! Люк (вход, и т.п.) делайте что б морда рагозина прошла!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
191
Рак 2 часа назад
с рогозом каши не сварить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
pynh 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Антон 2 часа назад
В это ещё кто-то верит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19
Maksim Maksimoff 2 часа назад
Неужели нашему "космопроходимцу" китайцы новый батут прислали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
TirAn 2 часа назад
Землю загадили мусором, теперь и Луну хотят замусорить.
Товарищ, Помни Шиес
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Досрочный выход: кто сможет стать пенсионером раньше положенного срока Досрочный выход: кто сможет стать пенсионером раньше положенного срока В НАСА озаботились лунными туалетами В НАСА озаботились лунными туалетами Не гипотеза, а факт: NASA подтвердило, что на Луне действительно есть вода Не гипотеза, а факт: NASA подтвердило, что на Луне действительно есть вода Самая мощная фотобомба: Луна влезла в кадр во время съемок Солнца Самая мощная фотобомба: Луна влезла в кадр во время съемок Солнца Китайцы установили на Луне свой флаг Китайцы установили на Луне свой флаг Китай запустил ракету для доставки на Землю лунного грунта Китай запустил ракету для доставки на Землю лунного грунта
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

279079



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
12 отечественных актёров, которые снимались в голливудском кино
3
173
12 отечественных актёров, которые снимались в голливудском кино
Убойные СМС-переписки, которые поднимут вам настроение
8
49
Убойные СМС-переписки, которые поднимут вам настроение
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Чай или кофе? Блогер показал разницу в эффекте между напитками
0
23
Чай или кофе? Блогер показал разницу в эффекте между напитками
Девушка-гот показала, как выглядела бы в обычной одежде и с простым макияжем
2
34
Девушка-гот показала, как выглядела бы в обычной одежде и с простым макияжем
Досрочный выход: кто сможет стать пенсионером раньше положенного срока
Досрочный выход: кто сможет стать пенсионером раньше положенного срока
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совпадение? Не думаю
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересное#факты#подборка#СССР#история#авто аварии#кино#красота#китай
#фото#Россия#люди#автомобили#автомир#дети#природа#Разное#знаменитости#комментарии
#прикол#интересно#дтп#животные#приколы#картинки#аварии#в мире#истории#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться