Россия и Китай построят базу на Луне

Россия и Китай объединили усилия для создания Международной научной лунной станции, которая должна стать конкурентом проекту Lunar Gateway - орбитальной станции, которую строит НАСА. Представители Москвы и Пекина подписали меморандум о сотрудничестве, официально объявив о старте проекта. Меморандум открыт к подписанию другими странами.

В ближайшее время представители России и Китая должны разработать план и график реализации проекта. После этого инженеры и конструкторы возьмутся за разработку проекта станции.

"Международная научная лунная станция — комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и/или на орбите Луны, предназначенный для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне", - говорится в документе.

Меморандум в ходе видеоконференции подписали генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным и руководитель Китайского национального космического агентства Чжан Кэцзян.