Россия и Китай построят базу на Луне

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Россия и Китай подписали официальный меморандум о строительстве исследовательской станции на Луне. Новая программа открыта к участию других стран. Лунная база должна стать конкурентом орбитальной станции Lunar Gateway, которую строит НАСА. Раньше Россия участвовала в этом проекте, но вышла из него в январе 2021 года.
Россия и Китай объединили усилия для создания Международной научной лунной станции, которая должна стать конкурентом проекту Lunar Gateway - орбитальной станции, которую строит НАСА. Представители Москвы и Пекина подписали меморандум о сотрудничестве, официально объявив о старте проекта. Меморандум открыт к подписанию другими странами.
В ближайшее время представители России и Китая должны разработать план и график реализации проекта. После этого инженеры и конструкторы возьмутся за разработку проекта станции.
"Международная научная лунная станция — комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и/или на орбите Луны, предназначенный для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне", - говорится в документе.
Меморандум в ходе видеоконференции подписали генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным и руководитель Китайского национального космического агентства Чжан Кэцзян.
В ближайшее время представители России и Китая должны разработать план и график реализации проекта. После этого инженеры и конструкторы возьмутся за разработку проекта станции.
"Международная научная лунная станция — комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и/или на орбите Луны, предназначенный для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне", - говорится в документе.
Меморандум в ходе видеоконференции подписали генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным и руководитель Китайского национального космического агентства Чжан Кэцзян.
Россия и Китай объявили, что намерены содействовать международному сотрудничеству в рамках проекта, приглашая к участию всех желающих. Считается, что в последнее время сотрудничество России и Китая углубляется, следствием чего и стал данный меморандум. Кроме того, Китай в данный момент в целом расширяет партнерскую сеть в космической сфере - так, в тот же день КНР подписала меморандум о сотрудничестве в сфере исследования космоса с Францией.
Ранее Россия выражала интерес к сотрудничеству с НАСА в рамках создания орбитальной лунной станции Lunar Gateway, которая призвана стать одновременно точкой обмена и передачи информации, научной лабораторией, а также ступенью к освоению человеком лунной поверхности и полетам в дальний космос. В сентябре 2017 года "Роскосмос" и НАСА подписали совместное заявление об участии в проекте, однако в январе 2021 года "Роскосмос" заявил о выходе России из программы Lunar Gateway - по словам Рогозина, этот проект оказался слишком американоцентричным, что противоречит российским интересам.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Товарищ, Помни Шиес