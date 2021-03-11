Сотрудницы магазина не растерялись и задержали злоумышленника

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В сети появилось видео из магазина "Пятёрочка", в котором мужчина нагло пытается украсть деньги из кассы.
На видеозаписи из города Отрадный (Самарская область) мы видим, как мужчина стоит практически за спиной кассира. Он дожидается того, когда женщина откроет кассу, обслуживая покупателя. Незнакомец внаглую шагает к кассовому аппарату и хватает из него деньги.
Кассир пытается схватить мужчину, но тот валит её на пол и бросается бежать из магазина. Однако злоумышленник далеко не ушёл. Две сотрудницы "Пятёрочки" и подоспевшие на помощь покупатели скрутили злоумышленника.
Кассир пытается схватить мужчину, но тот валит её на пол и бросается бежать из магазина. Однако злоумышленник далеко не ушёл. Две сотрудницы "Пятёрочки" и подоспевшие на помощь покупатели скрутили злоумышленника.
Приехавшая на место полиция задержала грабителя-неудачника. Оказалось, что он сумел схватить 15 тыс рублей. Правоохранители выяснили, что 37-летний безработный мужчина был пьян и деньги собирался потратить на собственные нужды. Задержанный уже был судим, и теперь имеет все шансы отправиться в тюрьму на срок до 4 лет.
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Не украсть. Не ту статью шьёте.
"УК РФ Статья 161. Грабеж
1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, "