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Сотрудницы магазина не растерялись и задержали злоумышленника

Сотрудницы магазина не растерялись и задержали злоумышленника (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2021 09:03
Сообщество : Криминал
Метки: Отрадный   Пятёрочка   Самарская область   деньги   злоумышленник   магазин   ограбление   
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В сети появилось видео из магазина "Пятёрочка", в котором мужчина нагло пытается украсть деньги из кассы.

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Метки: Отрадный   Пятёрочка   Самарская область   деньги   злоумышленник   магазин   ограбление   
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10  комментариев
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5k
Шурави Час назад
Комментарий - "бедные люди, их жизнь заставляет воровать" - такие сердобольные хуже воров. Работать жизнь не заставляет, а воровать заставляет.
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1k
Владимир Порохин 6 минут назад
продавцы должны продавать , а не гоняться за грабителем . Нытье на счет "мужчин нет вокруг" , честно говоря я не увидел угрозы жизни людей . А мог бы быть нож в руке грабителя , кто там трупам потом детей растит поможет ?
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10k
Евгений 18 минут назад
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192
Активная Жизнь Полчаса назад
Скорее всего нарколыга. Маловероятно, что он на это пошёл ради того чтобы догнаться алкоголем.
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3k
Горожанин Полчаса назад
Человек просто приверженец идей свободы, глобального либерализма. Живёт для себя (а для кого ещё?). Ведь когда каждый за себя - это двигатель прогресса. А обратное - социализм, коллективизм, застой. А тут ведь как - для себя любимого деньги взял. Дух свободы! Эх, а за это отсталый народ, не понимающий глубоких прогрессивных идей, скрутил либерала, применил насилие. Вот так у нас народ поддерживает антинародный, антилиберальный режим. Свободу борцам за счастье каждого за себя! Слава зарубежным грантам! Слава! Где колбаса и бабло, там и счастье! Аминь.
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1k
Лёха Полчаса назад
"мужчина нагло пытается украсть деньги из кассы"
Не украсть. Не ту статью шьёте.
"УК РФ Статья 161. Грабеж
1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, "
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3k
Борис Карабанов 44 минуты назад
Надпись на куртке продавца "ВСЕГДА РАДЫ", типа, "Всегда рады повязать"?
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625
Алксандр Шевченко Час назад
Догнаться не хватало видимо. Если человек не умеет пить, это очень большое горе.
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