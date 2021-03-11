Сотрудницы магазина не растерялись и задержали злоумышленника

На видеозаписи из города Отрадный (Самарская область) мы видим, как мужчина стоит практически за спиной кассира. Он дожидается того, когда женщина откроет кассу, обслуживая покупателя. Незнакомец внаглую шагает к кассовому аппарату и хватает из него деньги.



Кассир пытается схватить мужчину, но тот валит её на пол и бросается бежать из магазина. Однако злоумышленник далеко не ушёл. Две сотрудницы "Пятёрочки" и подоспевшие на помощь покупатели скрутили злоумышленника.