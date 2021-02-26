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Пятёрочка выручает: порция забавных шутеек о магазине

Пятёрочка выручает: порция забавных шутеек о магазине (17 фото)

Автор:
26 февраля 2021 16:31
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Пятёрочка   Юмор   магазин   подборка   прикол   супермаркет   
948
17

На Фишках есть целый раздел, посвящённый этому магазину. Ну а мы пока подведём итоги последних месяцев.

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Метки: Пятёрочка   Юмор   магазин   подборка   прикол   супермаркет   
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XXX 11 минут назад
У нас вся страна - сплошная "Пятёрочка"...
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