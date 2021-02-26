Пятёрочка выручает: порция забавных шутеек о магазине

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На Фишках есть целый раздел, посвящённый этому магазину. Ну а мы пока подведём итоги последних месяцев.
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2021-й год и Пятёрочка
Ад перфекциониста
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