В феврале 2019 года было выбрано 125 человек из города Стоктон, расположенного рядом с Кремниевой долиной. Основное требование к участникам эксперимента было то, чтобы их годовой доход был на уровне или меньше среднего по городу – 46 033 доллара (примерно 3,4 млн рублей).



Хоть этот проект и продвигался чиновниками города, но он не оплачивается из бюджета. Несколько коммерческих организаций согласились пожертвовать деньги беднякам.



У программы были как сторонники, так и противники.



Сторонники говорили, что гарантированный доход даст людям финансовую безопасность и облегчит стресс от отсутствия денег. А вот противники настаивали, что получая доход, у людей не будет мотивации искать постоянную работу. И тем самым будет создаваться общество, зависимое от государства.

Исследование первого года эксперимента показало, что люди, получившие деньги, страдали от депрессии реже по сравнению с другой группой, в которой не получали деньги.