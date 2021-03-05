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Сообщество Жизнь в США 617 постов • 209 подписчиков подписаться
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Полный успех: эксперимент по раздаче 500 долларов в месяц пришёлся по вкусу бедным жителям США

Полный успех: эксперимент по раздаче 500 долларов в месяц пришёлся по вкусу бедным жителям США (3 фото)

Автор:
05 марта 2021 11:04
Сообщество : Жизнь в США
Метки: базовый доход   бедные   гарантированный доход   деньги   доллары   сша   эксперимент   
1242
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Два года в США проходит эксперимент. Его суть состоит в исследовании бедных людей, которым будет обеспечен небольшой гарантированный безвозмездный доход.
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Метки: базовый доход   бедные   гарантированный доход   деньги   доллары   сша   эксперимент   
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579
Атомный Крот 51 минуту назад
"люди, получившие деньги, страдали от депрессии реже по сравнению с другой группой, в которой не получали деньги."

И для этого вывода нужно было целое исследование проводить и оплачивать?


А просто поинтересоваться опытом, например, стран Западной Европы, где всякие многолетние безработные на куче социальных пособий живут и очень этому радуются не судьба была?

Или просто у Америки "свой особый путь" и американские ученые не умеют читать материалы, опубликованные на других языках?
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15k
sanchesS80 51 минуту назад
Как по мне, так лучше на эти деньги развивать бесплатные детские сады, школы, колледжи (плюс бесплатные или частично бесплатные кружки и секции после школы), медицину. Чтобы люди жили, не думая постоянно куда пристроить родившихся детей, чтобы не тряслись получить огромный счет за лечение, если вдруг что-то произойдёт.
ИМХО такой безусловный доход может привести потом к рождению прослойки халявщиков.
Вон, в США уже давно неграм всяким безработным дают пособия. Так они и вообще теперь привыкли не работать.
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1k
Тритий 55 минут назад
В бедной Латвии скоро начнут Ковидные выплачивать . На ребёнка 500 евро (разовая выплата) , пенсионерам 200 евро (разово) ...... Пока только ,,Простой,,(поддержка) платят работникам фирм пострадавших от ограничений связанных с Ковидом ... 50-80% от зарплаты + на ребёнка от 30 до 100 евро. При этом у фирмы не должно быть долгов по налогам.
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23k
Григорий 56 минут назад
А если раздать неграм? Вдруг статистика окажется другой?
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Комментарий удален
−1
6k
Ф Ив Час назад
Всё правильно: если есть гарантированный доход, то есть уверенность, для многих это очень важно чтобы начать искать более денежную работу или начать свое дело. Немаловажно и то, что когда у людей появились деньги у них вырос и спрос, а спрос как известно рождает предложение, стали появляться предприниматели удовлетворяющие этот спрос. По большому счету всё это было описано Кейнсом.
Конечно будет и слой паразитов, но в этих условиях они выступают в роли потребителей и создают условия для развития предпринимательской деятельности, а не просто выпадают из экономической и социальной жизни.
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54k
Алекс Юстасов Час назад
Интересно, сколько процентов из здешних "посетителей" понимает, для чего это делается?
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849
Денис Федоров Алекс Юстасов Час назад
Тоже жду вашего объяснения...А то глупый,сам не понимаю...
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6k
Влад Ф Ив 56 минут назад
видимо подразумевается, что нас хотят всех посадить на такую тему-не будет работы-её будут делать роботы и ии, всё онлайн-не нужны операторы, вон даже в пятёрочках кое где стали автотерминалы уже ставить-продавцы тоже лесом. машины без водителей,самолёты без пилотов и тд и тп. зачем люди? тут два варианта-либо глобальное сокращение населения болячками, либо снижение рождаемости разными способами и как дополнение этой программы-безусловный доход. как то так. так давно уже об этом говорят же) пандемия-это репетиция. ищут наиболее приемлемые варианты аспиды)
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6k
Ф Ив Влад 53 минуты назад
Я скажу цинично, но рождаемость давно пора сокращать и в первую очередь в развивающихся странах (в развитых рождаемость и так низкая). Земля уже явно перенаселена, необходимо оставить место и дикой природе.
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6k
Влад Ф Ив 47 минут назад
а зачем её там сокращать? это насилие. просто границы с ними перекрыть-не выпускать от туда никого и не слать туда миллионы тонн продовольствия-типа гум.помощь. они же нихера не работают, жрут гуманитарку и бесконтрольно плодятся. просто оставить их в покое и всё! сами отрегулируються! вот ситуация в китае меня настораживает. там разрешён был только 1 ребёнок,м теперь запрет сняли.. видимо на сибирь надеються покемоны херовы.
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6k
Ф Ив Полчаса назад
Поясню если кто не понял. Сокращать именно рождаемость: принцип одна семья - один ребенок.
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2k
Frank Borman Час назад
500 баксов в месяц для Америки, это подаяние. Это как бросать копеечку нищему, который стоит с протянутой рукой на паперти возле церкви. Это не безусловный доход, а помощь нищим.
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221
dranvlad Час назад
А в % негры и люди, какое соотношение выплат пособий и распоряжения ими? Почемуто не раскрыто. Чую, что негры это восприняли, как должное и сидели на жопе ровно
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3k
insaider Час назад
14 триллионов специально напечатали,в рамках борьбы с бедностью! Печатают как в последний раз,скоро это цунами ничем не обеспеченных бумажек
всех и накроет.
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10k
Иван Васильевич insaider Час назад
Печатают как в последний раз,скоро это цунами ничем не обеспеченных бумажек всех и накроет.

===



Ссылка www.youtube.com
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3k
insaider Иван Васильевич Час назад
Тебе то без разницы за какие бумажки своим днищем торговать,главное успеть до рюмочной добежать!
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60k
7guest insaider Полчаса назад
Что, опять "Омерика фсё" ?
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33k
InfoVoin Час назад
Я так понимаю все запиваем хором - Господи Храни Америку, хех, и не нужно чужих агитаторов, своих полно
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10k
Иван Васильевич InfoVoin Час назад
все запИваем хором ...

===



Вас в пригожинскую бот-помойку по принципу тотальной безграмотности набирают, что ли? Совсем туго с кадрами стало?
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