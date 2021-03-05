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Два года в США проходит эксперимент. Его суть состоит в исследовании бедных людей, которым будет обеспечен небольшой гарантированный безвозмездный доход.
В феврале 2019 года было выбрано 125 человек из города Стоктон, расположенного рядом с Кремниевой долиной. Основное требование к участникам эксперимента было то, чтобы их годовой доход был на уровне или меньше среднего по городу – 46 033 доллара (примерно 3,4 млн рублей).
Хоть этот проект и продвигался чиновниками города, но он не оплачивается из бюджета. Несколько коммерческих организаций согласились пожертвовать деньги беднякам.
У программы были как сторонники, так и противники.
Сторонники говорили, что гарантированный доход даст людям финансовую безопасность и облегчит стресс от отсутствия денег. А вот противники настаивали, что получая доход, у людей не будет мотивации искать постоянную работу. И тем самым будет создаваться общество, зависимое от государства.
Исследование первого года эксперимента показало, что люди, получившие деньги, страдали от депрессии реже по сравнению с другой группой, в которой не получали деньги.
Хоть этот проект и продвигался чиновниками города, но он не оплачивается из бюджета. Несколько коммерческих организаций согласились пожертвовать деньги беднякам.
У программы были как сторонники, так и противники.
Сторонники говорили, что гарантированный доход даст людям финансовую безопасность и облегчит стресс от отсутствия денег. А вот противники настаивали, что получая доход, у людей не будет мотивации искать постоянную работу. И тем самым будет создаваться общество, зависимое от государства.
Исследование первого года эксперимента показало, что люди, получившие деньги, страдали от депрессии реже по сравнению с другой группой, в которой не получали деньги.
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Если на начало проекта только 28% испытуемых имели постоянную работу на полный рабочий день, то через год эта цифра составляла уже 40%.
Интересно, что 500 долларов (36,8 тыс рублей) приходило людям на специальную дебетовую карту, а исследователи следили на что тратятся эти деньги. Многих удивило, что только 1% от суммы был потрачен на табак и алкоголь.
Вот, например, Томас Варгас, рассказал, что дополнительные деньги помогли бросить работу с частичной занятостью и вплотную заняться поиском хорошо оплачиваемой постоянной работы. По словам мужчины, он стал более здоровым и счастливым: "Каждый день я просыпаюсь и радуюсь своим детям, жене. Мы хорошо проводим время вместе. У нас этого раньше не было".
Интересно, что 500 долларов (36,8 тыс рублей) приходило людям на специальную дебетовую карту, а исследователи следили на что тратятся эти деньги. Многих удивило, что только 1% от суммы был потрачен на табак и алкоголь.
Вот, например, Томас Варгас, рассказал, что дополнительные деньги помогли бросить работу с частичной занятостью и вплотную заняться поиском хорошо оплачиваемой постоянной работы. По словам мужчины, он стал более здоровым и счастливым: "Каждый день я просыпаюсь и радуюсь своим детям, жене. Мы хорошо проводим время вместе. У нас этого раньше не было".
А вот в Финляндии такой эксперимент провалился
Двухлетний эксперимент по изучению системы безусловного базового дохода закончился пшиком. «Рвение правительства куда-то испарилось», - заявили финские представители программы и развели руками.
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И для этого вывода нужно было целое исследование проводить и оплачивать?
А просто поинтересоваться опытом, например, стран Западной Европы, где всякие многолетние безработные на куче социальных пособий живут и очень этому радуются не судьба была?
Или просто у Америки "свой особый путь" и американские ученые не умеют читать материалы, опубликованные на других языках?
ИМХО такой безусловный доход может привести потом к рождению прослойки халявщиков.
Вон, в США уже давно неграм всяким безработным дают пособия. Так они и вообще теперь привыкли не работать.
Конечно будет и слой паразитов, но в этих условиях они выступают в роли потребителей и создают условия для развития предпринимательской деятельности, а не просто выпадают из экономической и социальной жизни.
всех и накроет.
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Вас в пригожинскую бот-помойку по принципу тотальной безграмотности набирают, что ли? Совсем туго с кадрами стало?