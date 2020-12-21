Дерзкое ограбление ювелирного магазина в Брянской области

Вечером в пятницу, 18 декабря, в один из ювелирных магазинов города Стародуб ворвались трое неизвестных в масках. Они разгромили витрины, избили охранника и похитили драгоценности.
Налетчики совершили нападение незадолго до закрытия магазина. Раненный охранник был госпитализирован в больницу.
Полицейские сейчас ищут преступников. Присутствует ненормативная лексика.
Полицейские сейчас ищут преступников. Присутствует ненормативная лексика.
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Меня терзают смутные подозрения.
ПС: И что они с этим золотом сделать решили? В соседний ломбард сдать? Там их и возьмут.