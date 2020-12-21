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Дерзкое ограбление ювелирного магазина в Брянской области

Дерзкое ограбление ювелирного магазина в Брянской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2020 12:53
Сообщество : Криминал
Метки: Стародуб   видео   грабители   криминал   нападение   ограбление   
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Вечером в пятницу, 18 декабря, в один из ювелирных магазинов города Стародуб ворвались трое неизвестных в масках. Они разгромили витрины, избили охранника и похитили драгоценности.

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Метки: Стародуб   видео   грабители   криминал   нападение   ограбление   
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6  комментариев
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34k
dima423 2 часа назад
бл пистец...че ж за истеричка гребаная...
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1k
ALEX dima423 3 минуты назад
Ты бы вообще обосрался от страха!
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18k
SerGProS Полчаса назад
Дерзкие "деды отморозы".. К Новому году подарочками затарились.
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26k
Игорь 2 часа назад
Чой-та охранника так усердно пистили... я думал - писец котёнку. А он резво встал и бодро пошёл...
Меня терзают смутные подозрения.
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4k
SSD 2 часа назад
-Берем мельхиор и "котлы", а официантов поим водкой) ...Лебедем взлетим)
ПС: И что они с этим золотом сделать решили? В соседний ломбард сдать? Там их и возьмут.
-Берем мельхиор и "котлы", а официантов поим водкой) ...Лебедем взлетим) ПС: И что они с этим золотом сделать решили? В соседний ломбард сдать? Там их и возьмут.
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18k
SerGProS SSD Полчаса назад
В соседний ювелирный, там давно зуб точили на конкурентов
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