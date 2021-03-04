Милиционеру, представленному к ордену посмертно, вручили награду лично

В один из весенних дней того года в Октябрьском райотделе милиции Свердловска проходило партийное собрание, в котором участвовал практически весь личный состав. Но мероприятие было экстренно приостановлено – дежурный сообщил, что на улице Декабристов вооруженные пистолетами преступники ограбили сберегательную кассу. Естественно, правоохранители были «подняты в ружье» – на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Работники сберкассы, еще не отошедшие от шока, рассказали, что примерно около часа дня, когда они стали закрывать учреждение на обеденный перерыв, в помещение ворвались двое налетчиков. В руках у злоумышленников были пистолеты. Они закрыли дверь изнутри и потребовали выдать все имеющиеся денежные средства. Для демонстрации серьезности своих намерений бандиты несколько раз выстрелили в воздух. Две кассирши отдали преступниками незначительные суммы, находившиеся для оборота с клиентами в их рабочих столах.

«Но основная масса денег была закрыта в сейфе у заведующей. Видя, что ситуация принимает серьезный криминальный оборот, сообразительная заведующая ключи от сейфа с деньгами незаметно выбросила в корзину с бумагами и опрокинула ее ногой (впоследствии стала понятна ее смекалка – женщина оказалась супругой «комитетчика» – прим. «НР»). Обрывки всевозможных ненужных бумаг надежно прикрыли ключи», – вспоминает события тех дней легендарный свердловский сыщик Олег Чернов.

Убедившись, что в столах кассиров находится явный мизер, бандиты стали требовать у них ключи от главного хранилища. Но, несмотря на сильный испуг, женщины не указали местонахождение ключей. Грабители остервенели и поставили сотрудниц к стене, после чего для запугивания начали стрелять в них, умышленно не нанося ранений. Работницы в этот момент повели себя как партизаны на допросе, стойко вынесли пытку и ничего не сказали. Видя, что попытка быстро заполучить большую сумму денег не удалась, да и любопытные граждане уже начали заглядывать в окна сберкассы, нападавшие скрылись на машине такси, поджидавшей их за углом соседнего дома.

«В те времена я работал участковым инспектором милиции. Меня, как и многих других, в связи с ограблением, подняли по тревоге. В зону моей ответственности входила территория в районе аэропорта «Кольцово», поэтому из Октябрьского районного отдела я направился к месту несения службы. Сел на мотоцикл и поехал. Как потом выяснилось – почти по пятам злоумышленников», – рассказывает Иван Егоров.



Важная примета – велюровая шляпа

Сотрудники сберкассы тем временем рассказали подробности ограбления и указали на то, что преступники были без масок, и один из них почему-то в жаркую погоду был вдобавок в черной велюровой шляпе. Оперативники сделали вывод – налетчики «залетные», так как не боялись быть опознанными в Свердловске. Логика подсказывала, что после преступления они попытаются покинуть регион. Поэтому на автовокзал, железнодорожный вокзал и в аэропорт были направлены милиционеры для поиска бандитов по приметам.

В это время к зданию аэропорта подъехала милицейская машина, в которой вместе с сотрудниками «органов» находилась сотрудница сберкассы, запомнившая грабителей в лицо.

Из главного входа «Кольцово» на улицу вышли двое молодых мужчин, и на голове одного из них красовалась модная велюровая шляпа черного цвета. Женщина опознала их.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что подозреваемыми оказались жители города Челябинска по фамилии Федотов и Лапскер. Последний любил покрасоваться и всегда носил шляпу. Милиционеры попытались задержать грабителей, но Лапскер шмыгнул в толпу пассажиров, а Федотов бросился бежать к строившемуся зданию, пытаясь скрыться. Один из силовиков произвел предупредительный выстрел вверх, а вторым ранил убегавшего Федотова в ногу. На помощь милиционеру подоспел участковый Егоров. «Они доставили задержанного мужчину в комнату милиции, где обнаружили у него боевой пистолет с патронами, часть похищенных денег и авиабилет на самолет до Челябинска, который должен был вылететь из Свердловска через 30 минут», – говорит Чернов.

В эту минуту в комнату милиции вошла сотрудница аэропорта, державшая в руках черную велюровую шляпу. Она сообщила, что когда с группой пассажиров шла к самолету, мимо них по взлетному полю в сторону леса пробежал молодой мужчина, часто оглядывавшийся назад.

«Она говорит – возьми, Иван Михайлович, шляпу, хорошая же шляпа. Мужчина, наверное, в спешке ее потерял и не заметил. Я тут же подумал, что шляпу потерял один из подозреваемых и бросился в погоню – оседлал мотоцикл и погнал по взлетной полосе. Кто-то со стороны при этом сказал в мою сторону – «пьяный, наверное, раз под 100 километров в час едет»», – вспоминает Егоров.

Лапскер явно хотел скрыться в лесном массиве. Заметив догонявшего его милиционера на мотоцикле, он свернул к болоту в ближайшем перелеске. На кромке леса Егоров оставил своего «двухколесного коня» и, перепрыгивая через кочки, продолжил преследование преступника.