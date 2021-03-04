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Милиционеру, представленному к ордену посмертно, вручили награду лично

Милиционеру, представленному к ордену посмертно, вручили награду лично (5 фото)

Автор:
04 марта 2021 18:13
Метки: бандитизм   герои   милиция   награда нашла героя   
1083
5
Медики боролись за мою жизнь, понимая, что у меня повреждены практически все жизненно важные внутренние органы. Одна из пуль прошла в нескольких миллиметрах от сердца, другие пробили печень, позвоночник и так далее», – говорит Егоров. «Выдающиеся медицинские светила прямо заявляли: ваш лейтенант не жилец, мы бессильны»
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Метки: бандитизм   герои   милиция   награда нашла героя   
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6  комментариев
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3k
Allmaster 3 часа назад
Вот. А теперь, сопляку орден дают. За заслуги мифические что он там вложил.
Тогда нужно пересмотреть ценность наград, и таким людям, что не боялись на пули идти, минимум квартиры в центре Москвы...
Раз целый орден теперь ничто....
Обосрали награды, ой обосрали....
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12k
Алексей 55 минут назад
"сообразительная заведующая ключи от сейфа с деньгами незаметно выбросила в корзину с бумагами и опрокинула ее ногой (впоследствии стала понятна ее смекалка – женщина оказалась супругой «комитетчика»"

Более глупого поведения и придумать нельзя, а его выставляют как подвиг.
Она рисковала жизнями ради бумажек.
Что бы она сказала родственникам коллег, если бы те пострадали?
На что она поменяла их жизни?
Тем более, похищенные купюры дали бы впоследствии "след" при реализации.
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63k
Максим Алексей 3 минуты назад
ну да.. ты бы как Армянин в кусты спрятался.. Люди были советские.. Поинтересуйся как советские инкассаторы за деньги гибли но не отдавали. Мышление было другое. А вот Армяшка да.. современный малый..
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