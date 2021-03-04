Милиционеру, представленному к ордену посмертно, вручили награду лично

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Медики боролись за мою жизнь, понимая, что у меня повреждены практически все жизненно важные внутренние органы. Одна из пуль прошла в нескольких миллиметрах от сердца, другие пробили печень, позвоночник и так далее», – говорит Егоров. «Выдающиеся медицинские светила прямо заявляли: ваш лейтенант не жилец, мы бессильны»
Рассказ о милиционере Иване Михайловиче Егорове, который за поимку грабителей был представлен к ордену посмертно, но впоследствии получил награду лично.
Ноябрь 2013 года. Мы встречаемся с героем публикации в его квартире, на задворках микрорайона Уралмаш. Перед нами седовласый статный пенсионер, перенесший пять инфарктов, множество операций, почти потерявший зрение, но сохранивший подлинное спокойствие и ясность ума. Визит репортеров трогает за душу Егорова, он не сдерживает своих эмоций, подмечая, что отставного милиционера уже давно никто не навещает. «И я понимаю, что вас интересует именно та история, фигурантом которой мне выпала участь стать. Но мне бы хотелось во главу угла поставить не собственную персону, а тех людей, кто был со мной по жизни. Это и мои коллеги, и родственники, и медики. Врачи очень многое сделали для того, чтобы мы сегодня с вами встретились, – начинает с порога разговор Егоров. – У меня нет селезенки, желудок прострелен в трех местах, печень прострелена, еще одна пуля пролетела в 2 миллиметрах от сердца. Одна в позвоночнике. Вы можете понять, какого труда стоило медикам сделать так, чтобы я жил. Поэтому мне в первую очередь хочется отдать им должное и поблагодарить их за нелегкий труд». После этого мы переносимся почти на полвека назад – в 1965 год.
Дерзкое вооруженное ограбление сберкассы
В один из весенних дней того года в Октябрьском райотделе милиции Свердловска проходило партийное собрание, в котором участвовал практически весь личный состав. Но мероприятие было экстренно приостановлено – дежурный сообщил, что на улице Декабристов вооруженные пистолетами преступники ограбили сберегательную кассу. Естественно, правоохранители были «подняты в ружье» – на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Работники сберкассы, еще не отошедшие от шока, рассказали, что примерно около часа дня, когда они стали закрывать учреждение на обеденный перерыв, в помещение ворвались двое налетчиков. В руках у злоумышленников были пистолеты. Они закрыли дверь изнутри и потребовали выдать все имеющиеся денежные средства. Для демонстрации серьезности своих намерений бандиты несколько раз выстрелили в воздух. Две кассирши отдали преступниками незначительные суммы, находившиеся для оборота с клиентами в их рабочих столах.
«Но основная масса денег была закрыта в сейфе у заведующей. Видя, что ситуация принимает серьезный криминальный оборот, сообразительная заведующая ключи от сейфа с деньгами незаметно выбросила в корзину с бумагами и опрокинула ее ногой (впоследствии стала понятна ее смекалка – женщина оказалась супругой «комитетчика» – прим. «НР»). Обрывки всевозможных ненужных бумаг надежно прикрыли ключи», – вспоминает события тех дней легендарный свердловский сыщик Олег Чернов.
Убедившись, что в столах кассиров находится явный мизер, бандиты стали требовать у них ключи от главного хранилища. Но, несмотря на сильный испуг, женщины не указали местонахождение ключей. Грабители остервенели и поставили сотрудниц к стене, после чего для запугивания начали стрелять в них, умышленно не нанося ранений. Работницы в этот момент повели себя как партизаны на допросе, стойко вынесли пытку и ничего не сказали. Видя, что попытка быстро заполучить большую сумму денег не удалась, да и любопытные граждане уже начали заглядывать в окна сберкассы, нападавшие скрылись на машине такси, поджидавшей их за углом соседнего дома.
«В те времена я работал участковым инспектором милиции. Меня, как и многих других, в связи с ограблением, подняли по тревоге. В зону моей ответственности входила территория в районе аэропорта «Кольцово», поэтому из Октябрьского районного отдела я направился к месту несения службы. Сел на мотоцикл и поехал. Как потом выяснилось – почти по пятам злоумышленников», – рассказывает Иван Егоров.
Важная примета – велюровая шляпа
Сотрудники сберкассы тем временем рассказали подробности ограбления и указали на то, что преступники были без масок, и один из них почему-то в жаркую погоду был вдобавок в черной велюровой шляпе. Оперативники сделали вывод – налетчики «залетные», так как не боялись быть опознанными в Свердловске. Логика подсказывала, что после преступления они попытаются покинуть регион. Поэтому на автовокзал, железнодорожный вокзал и в аэропорт были направлены милиционеры для поиска бандитов по приметам.
В это время к зданию аэропорта подъехала милицейская машина, в которой вместе с сотрудниками «органов» находилась сотрудница сберкассы, запомнившая грабителей в лицо.
Из главного входа «Кольцово» на улицу вышли двое молодых мужчин, и на голове одного из них красовалась модная велюровая шляпа черного цвета. Женщина опознала их.
В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что подозреваемыми оказались жители города Челябинска по фамилии Федотов и Лапскер. Последний любил покрасоваться и всегда носил шляпу. Милиционеры попытались задержать грабителей, но Лапскер шмыгнул в толпу пассажиров, а Федотов бросился бежать к строившемуся зданию, пытаясь скрыться. Один из силовиков произвел предупредительный выстрел вверх, а вторым ранил убегавшего Федотова в ногу. На помощь милиционеру подоспел участковый Егоров. «Они доставили задержанного мужчину в комнату милиции, где обнаружили у него боевой пистолет с патронами, часть похищенных денег и авиабилет на самолет до Челябинска, который должен был вылететь из Свердловска через 30 минут», – говорит Чернов.
В эту минуту в комнату милиции вошла сотрудница аэропорта, державшая в руках черную велюровую шляпу. Она сообщила, что когда с группой пассажиров шла к самолету, мимо них по взлетному полю в сторону леса пробежал молодой мужчина, часто оглядывавшийся назад.
«Она говорит – возьми, Иван Михайлович, шляпу, хорошая же шляпа. Мужчина, наверное, в спешке ее потерял и не заметил. Я тут же подумал, что шляпу потерял один из подозреваемых и бросился в погоню – оседлал мотоцикл и погнал по взлетной полосе. Кто-то со стороны при этом сказал в мою сторону – «пьяный, наверное, раз под 100 километров в час едет»», – вспоминает Егоров.
Лапскер явно хотел скрыться в лесном массиве. Заметив догонявшего его милиционера на мотоцикле, он свернул к болоту в ближайшем перелеске. На кромке леса Егоров оставил своего «двухколесного коня» и, перепрыгивая через кочки, продолжил преследование преступника.
Работники сберкассы, еще не отошедшие от шока, рассказали, что примерно около часа дня, когда они стали закрывать учреждение на обеденный перерыв, в помещение ворвались двое налетчиков. В руках у злоумышленников были пистолеты. Они закрыли дверь изнутри и потребовали выдать все имеющиеся денежные средства. Для демонстрации серьезности своих намерений бандиты несколько раз выстрелили в воздух. Две кассирши отдали преступниками незначительные суммы, находившиеся для оборота с клиентами в их рабочих столах.
«Но основная масса денег была закрыта в сейфе у заведующей. Видя, что ситуация принимает серьезный криминальный оборот, сообразительная заведующая ключи от сейфа с деньгами незаметно выбросила в корзину с бумагами и опрокинула ее ногой (впоследствии стала понятна ее смекалка – женщина оказалась супругой «комитетчика» – прим. «НР»). Обрывки всевозможных ненужных бумаг надежно прикрыли ключи», – вспоминает события тех дней легендарный свердловский сыщик Олег Чернов.
Убедившись, что в столах кассиров находится явный мизер, бандиты стали требовать у них ключи от главного хранилища. Но, несмотря на сильный испуг, женщины не указали местонахождение ключей. Грабители остервенели и поставили сотрудниц к стене, после чего для запугивания начали стрелять в них, умышленно не нанося ранений. Работницы в этот момент повели себя как партизаны на допросе, стойко вынесли пытку и ничего не сказали. Видя, что попытка быстро заполучить большую сумму денег не удалась, да и любопытные граждане уже начали заглядывать в окна сберкассы, нападавшие скрылись на машине такси, поджидавшей их за углом соседнего дома.
«В те времена я работал участковым инспектором милиции. Меня, как и многих других, в связи с ограблением, подняли по тревоге. В зону моей ответственности входила территория в районе аэропорта «Кольцово», поэтому из Октябрьского районного отдела я направился к месту несения службы. Сел на мотоцикл и поехал. Как потом выяснилось – почти по пятам злоумышленников», – рассказывает Иван Егоров.
Важная примета – велюровая шляпа
Сотрудники сберкассы тем временем рассказали подробности ограбления и указали на то, что преступники были без масок, и один из них почему-то в жаркую погоду был вдобавок в черной велюровой шляпе. Оперативники сделали вывод – налетчики «залетные», так как не боялись быть опознанными в Свердловске. Логика подсказывала, что после преступления они попытаются покинуть регион. Поэтому на автовокзал, железнодорожный вокзал и в аэропорт были направлены милиционеры для поиска бандитов по приметам.
В это время к зданию аэропорта подъехала милицейская машина, в которой вместе с сотрудниками «органов» находилась сотрудница сберкассы, запомнившая грабителей в лицо.
Из главного входа «Кольцово» на улицу вышли двое молодых мужчин, и на голове одного из них красовалась модная велюровая шляпа черного цвета. Женщина опознала их.
В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что подозреваемыми оказались жители города Челябинска по фамилии Федотов и Лапскер. Последний любил покрасоваться и всегда носил шляпу. Милиционеры попытались задержать грабителей, но Лапскер шмыгнул в толпу пассажиров, а Федотов бросился бежать к строившемуся зданию, пытаясь скрыться. Один из силовиков произвел предупредительный выстрел вверх, а вторым ранил убегавшего Федотова в ногу. На помощь милиционеру подоспел участковый Егоров. «Они доставили задержанного мужчину в комнату милиции, где обнаружили у него боевой пистолет с патронами, часть похищенных денег и авиабилет на самолет до Челябинска, который должен был вылететь из Свердловска через 30 минут», – говорит Чернов.
В эту минуту в комнату милиции вошла сотрудница аэропорта, державшая в руках черную велюровую шляпу. Она сообщила, что когда с группой пассажиров шла к самолету, мимо них по взлетному полю в сторону леса пробежал молодой мужчина, часто оглядывавшийся назад.
«Она говорит – возьми, Иван Михайлович, шляпу, хорошая же шляпа. Мужчина, наверное, в спешке ее потерял и не заметил. Я тут же подумал, что шляпу потерял один из подозреваемых и бросился в погоню – оседлал мотоцикл и погнал по взлетной полосе. Кто-то со стороны при этом сказал в мою сторону – «пьяный, наверное, раз под 100 километров в час едет»», – вспоминает Егоров.
Лапскер явно хотел скрыться в лесном массиве. Заметив догонявшего его милиционера на мотоцикле, он свернул к болоту в ближайшем перелеске. На кромке леса Егоров оставил своего «двухколесного коня» и, перепрыгивая через кочки, продолжил преследование преступника.
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Ожесточенная схватка в чаще леса
Поняв, что от преследования не уйти, Лапскер начал отстреливаться. Первая пуля прошла в двух миллиметрах от сердца Егорова, пробив партбилет. Милиционер увидел, как из образовавшегося в кителе отверстия потекла струйкой кровь. Еще одна пуля сбила с головы лейтенанта фуражку, страж порядка в свою очередь открыл ответный огонь. «Но меня подвело то, что в те времена казалось тяжело таскать с собой запасную обойму. Ее обычно кидали в стол и забывали про нее. Вот поэтому у меня быстро закончились пули – затвор пистолета застыл в заднем положении. У Лапскера же их, как назло, было предостаточно», – рассказывает наш собеседник.
Тем не менее, Егорову удалось ранить злоумышленника в ногу, но после окончания патронов пришлось идти на него, что говорится, с голыми руками. А выстрелы из кустов продолжали греметь. И в какой-то момент этой «дуэли» Егоров и Лапскер упали в ров, оказавшись в болотной жиже. К этому моменту милиционер получил еще несколько ранений, которые буквально разорвали его китель от ворота до пояса.
Истекающий кровью, теряющий последние силы Егоров смог подмять под себя преступника и выбить у него из рук пистолет, после чего окончательно потерял сознание. В этом положении их вскоре и обнаружили.
«Вообще для меня та дуэль в ложбине была как в тумане, я почти ничего не помню. Как мне потом рассказывали, оба пистолета оказались в моих руках, Лапскер еще был готов оказывать сопротивление, а я лежал сверху него и почти не подавал признаков жизни, – рассказывает Егоров. – А первыми обнаружили нас солдаты. В том месте неподалеку они своей компанией из трех человек гуляли с девушками. Солдаты увидели сверкнувшие милицейские погоны, услышали выстрелы и поняли, что что-то случилось. Среди служивых был русский – он говорит, пойдемте быстрее к месту происшествия. Но его товарищ, армянин, тут же спрятался в кусты. Поэтому помогли мне задерживать Лапскера два его друга, еще до прибытия других милиционеров. А потом когда прокуратура принялась расследовать дело, этот армянин смекнул, что дело-то выгодное. И первый следователю заявил – «я как услышал стрельбу, сразу сказал: «братцы, вперед!». Вот такой сообразительный парень оказался».
Тем не менее, Егорову удалось ранить злоумышленника в ногу, но после окончания патронов пришлось идти на него, что говорится, с голыми руками. А выстрелы из кустов продолжали греметь. И в какой-то момент этой «дуэли» Егоров и Лапскер упали в ров, оказавшись в болотной жиже. К этому моменту милиционер получил еще несколько ранений, которые буквально разорвали его китель от ворота до пояса.
Истекающий кровью, теряющий последние силы Егоров смог подмять под себя преступника и выбить у него из рук пистолет, после чего окончательно потерял сознание. В этом положении их вскоре и обнаружили.
«Вообще для меня та дуэль в ложбине была как в тумане, я почти ничего не помню. Как мне потом рассказывали, оба пистолета оказались в моих руках, Лапскер еще был готов оказывать сопротивление, а я лежал сверху него и почти не подавал признаков жизни, – рассказывает Егоров. – А первыми обнаружили нас солдаты. В том месте неподалеку они своей компанией из трех человек гуляли с девушками. Солдаты увидели сверкнувшие милицейские погоны, услышали выстрелы и поняли, что что-то случилось. Среди служивых был русский – он говорит, пойдемте быстрее к месту происшествия. Но его товарищ, армянин, тут же спрятался в кусты. Поэтому помогли мне задерживать Лапскера два его друга, еще до прибытия других милиционеров. А потом когда прокуратура принялась расследовать дело, этот армянин смекнул, что дело-то выгодное. И первый следователю заявил – «я как услышал стрельбу, сразу сказал: «братцы, вперед!». Вот такой сообразительный парень оказался».
Вместо эпилога
За совершенный разбой Свердловский областной суд впоследствии приговорил Лапскера к высшей мере наказания – расстрелу, а Федотова к 16 годам лишения свободы в лагерях строгого режима. Преступники оказались грамотными – добыли себе оружие, учась в вузе на кафедре военного дела. Сначала орудовали в родном городе, а потом решили увеличить размах своей деятельности, приехав в Свердловск. Все свои преступления они продумывали досконально, просчитывали каждый шаг.
Между тем, изрешеченный пулями участковый Егоров после инцидента в лесу был доставлен в больницу – по пути он потерял около 3,5 литров крови (по медицинским меркам, потеря даже двух литров нередко вызывает летальный исход – прим. «НР»). «Операция, как мне потом рассказывали, длилась 6,5 часов. Медики боролись за мою жизнь, понимая, что у меня повреждены практически все жизненно важные внутренние органы. Одна из пуль прошла в нескольких миллиметрах от сердца, другие пробили печень, позвоночник и так далее», – говорит Егоров. «Выдающиеся медицинские светила прямо заявляли: ваш лейтенант не жилец, мы бессильны», – добавляет Олег Чернов.
Кадровики из областного милицейского аппарата направили представление в Москву для награждения Егорова орденом Красной Звезды посмертно (альтернатива ордена боевого Красного Знамени в армии). Причем, получилось это как-то обыденно – в преддверии майских праздников составлялись списки о наградах. «И тут вопрос встал обо мне. Генерал спрашивает – а куда Егорова «воткнуть». Позвонили главному врачу больницы, тот спрогнозировал мою скорую кончину с учетом того, что нарушены почти все жизненные показатели. Ну, вот после этого руководство милиции и решило вписать меня в строчку о посмертном награждении… А через две недели я очнулся и попросил кушать», – рассказывает Егоров, улыбаясь.
Молодой организм милиционера выдержал испытание ранениями. Егоров открыл глаза через 14 дней и понял, что жизнь продолжается. Через некоторые время после выздоровления его пригласили в Москву, где в торжественной обстановке вручили орден в виде пятиконечной звезды.
После этого Егоров продолжил служить в органах внутренних дел, в том числе, в уголовном розыске, получил еще серию наград, обучался в юридическом институте. Но тяжелые ранения брали свое, и милиционера «списали» потихоньку. После этого он трудился в прокуратуре, затем перешел в адвокатскую контору. А закончил свой «трудовой» путь в… духовной семинарии, где был послушником. Вот так Иван Егоров прошел путь от милицейского мундира, изрешеченного пулями, до священнослужителя.
«Правда, сана священника я так и не получил – из-за возраста не успел. Но на судьбу я не жалуюсь, хоть она меня и «потрепала». Сначала я был авиационным механиком, служил в армии, потом работал в милиции, прокуратуре, адвокатуре, а затем учился в духовной семинарии. Сегодня я простой пенсионер, получаю обычную пенсию, и «собираю вещи», готовлюсь потихоньку отправиться туда…», – завершил наш разговор собеседник, указывая пальцем на небо.
«Новый Регион» желает Ивану Михайловичу здоровья и долголетия – к сожалению, отставных сотрудников органов внутренних дел на Среднем Урале с такой красочной биографией сегодня можно пересчитать по пальцам. Редакция информагентства выражает особую благодарность за подготовку материала полковнику милиции в отставке Олегу Чернову, самому Егорову и пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.
Екатеринбург, Игнат Бакин, Семен Саливанчук
Между тем, изрешеченный пулями участковый Егоров после инцидента в лесу был доставлен в больницу – по пути он потерял около 3,5 литров крови (по медицинским меркам, потеря даже двух литров нередко вызывает летальный исход – прим. «НР»). «Операция, как мне потом рассказывали, длилась 6,5 часов. Медики боролись за мою жизнь, понимая, что у меня повреждены практически все жизненно важные внутренние органы. Одна из пуль прошла в нескольких миллиметрах от сердца, другие пробили печень, позвоночник и так далее», – говорит Егоров. «Выдающиеся медицинские светила прямо заявляли: ваш лейтенант не жилец, мы бессильны», – добавляет Олег Чернов.
Кадровики из областного милицейского аппарата направили представление в Москву для награждения Егорова орденом Красной Звезды посмертно (альтернатива ордена боевого Красного Знамени в армии). Причем, получилось это как-то обыденно – в преддверии майских праздников составлялись списки о наградах. «И тут вопрос встал обо мне. Генерал спрашивает – а куда Егорова «воткнуть». Позвонили главному врачу больницы, тот спрогнозировал мою скорую кончину с учетом того, что нарушены почти все жизненные показатели. Ну, вот после этого руководство милиции и решило вписать меня в строчку о посмертном награждении… А через две недели я очнулся и попросил кушать», – рассказывает Егоров, улыбаясь.
Молодой организм милиционера выдержал испытание ранениями. Егоров открыл глаза через 14 дней и понял, что жизнь продолжается. Через некоторые время после выздоровления его пригласили в Москву, где в торжественной обстановке вручили орден в виде пятиконечной звезды.
После этого Егоров продолжил служить в органах внутренних дел, в том числе, в уголовном розыске, получил еще серию наград, обучался в юридическом институте. Но тяжелые ранения брали свое, и милиционера «списали» потихоньку. После этого он трудился в прокуратуре, затем перешел в адвокатскую контору. А закончил свой «трудовой» путь в… духовной семинарии, где был послушником. Вот так Иван Егоров прошел путь от милицейского мундира, изрешеченного пулями, до священнослужителя.
«Правда, сана священника я так и не получил – из-за возраста не успел. Но на судьбу я не жалуюсь, хоть она меня и «потрепала». Сначала я был авиационным механиком, служил в армии, потом работал в милиции, прокуратуре, адвокатуре, а затем учился в духовной семинарии. Сегодня я простой пенсионер, получаю обычную пенсию, и «собираю вещи», готовлюсь потихоньку отправиться туда…», – завершил наш разговор собеседник, указывая пальцем на небо.
«Новый Регион» желает Ивану Михайловичу здоровья и долголетия – к сожалению, отставных сотрудников органов внутренних дел на Среднем Урале с такой красочной биографией сегодня можно пересчитать по пальцам. Редакция информагентства выражает особую благодарность за подготовку материала полковнику милиции в отставке Олегу Чернову, самому Егорову и пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.
Екатеринбург, Игнат Бакин, Семен Саливанчук
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Метки: бандитизм герои милиция награда нашла героя
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Тогда нужно пересмотреть ценность наград, и таким людям, что не боялись на пули идти, минимум квартиры в центре Москвы...
Раз целый орден теперь ничто....
Обосрали награды, ой обосрали....
Более глупого поведения и придумать нельзя, а его выставляют как подвиг.
Она рисковала жизнями ради бумажек.
Что бы она сказала родственникам коллег, если бы те пострадали?
На что она поменяла их жизни?
Тем более, похищенные купюры дали бы впоследствии "след" при реализации.