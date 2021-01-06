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ТОП-10 вымышленных персонажей с огромной кучей денег

ТОП-10 вымышленных персонажей с огромной кучей денег (10 фото)

Автор:
06 января 2021 13:24
Сообщество : Факты
Метки: богатство   вымышленные   герои   деньги   интересно   персонажи   топ-10   факты   
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10

Часто в нашей жизни появляются сказочные, вымышленные персонажи, богатые до неприличия. Но все равно интересно ведь - какова граница приличия в фантазиях авторов, придумавших этих богачей. Сколько же денег у тех, кому их можно нафантазировать безграничное количество.

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Метки: богатство   вымышленные   герои   деньги   интересно   персонажи   топ-10   факты   
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