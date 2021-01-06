ТОП-10 вымышленных персонажей с огромной кучей денег

Часто в нашей жизни появляются сказочные, вымышленные персонажи, богатые до неприличия. Но все равно интересно ведь - какова граница приличия в фантазиях авторов, придумавших этих богачей. Сколько же денег у тех, кому их можно нафантазировать безграничное количество.
Ричи Рич - богатенький сынок богатеньких родителей имел в загашнике около 12 миллиардов долларов
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Мамочка из Футурамы владеет 16 миллиардами долларов
Кэрол Миллер (Carol Miller), известная как Мама, является злым генеральным директором и акционером 99,7% Momcorp, одного из крупнейших промышленных конгломератов во вселенной и источника большинства роботов Земли
Доктор Каллен из сумерек за время своего вампирства подзаработал на инвестициях, недвижимости, антиквариате и выручил около 44 миллиардов долларов
Граф Монте-Кристо - 58 миллиардов долларов. Большая часть суммы драгоценны камни, найденные им в сундуке и их точный расчет произвести не удастся по объективным причинам. Так что состояние оценено примерно
Скрудж Макдак обладал поистине шедевральным состоянием - 12,4 триллиона долларов. Это больше, чем у кого бы то ни было, больше, чем у всех миллиардеров планеты., включая некоторые корпорации
Существует еще одна версия в которой состояние превышает сумму всех денег в мире. Ему принадлежит 333,9 триллионов долларов. Это число автор получил после расчётов на основе слов самого Скруджа. Герой заявлял, что обладает тремя кубическими акрами золота.
И двое самых богатых типов в мире. Санта-Клаус, которому лишь на подарки нужно ежегодно тратить от 80-ти до 100 миллиардов долларов, не считая расходы на упаковку, доставку, зарплату эльфам и прочее.
Откуда заработок? ну наверно он продает подарки, сделанные эльфами. А еще его бренд стоит дорого. Имя Санта-Клауса и его внешность оценивается в в 1,6 триллиона долларов, в 18 раз дороже бренда Apple.
И американский дядя Сэм, что состояние стремится к бесконечности. Подсчитать его невозможно, ведь, для примера, только в одном месяце одного года он напечатал себе 6 миллиардов долларов
Авторский пост
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