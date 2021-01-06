ТОП-10 вымышленных персонажей с огромной кучей денег

Часто в нашей жизни появляются сказочные, вымышленные персонажи, богатые до неприличия. Но все равно интересно ведь - какова граница приличия в фантазиях авторов, придумавших этих богачей. Сколько же денег у тех, кому их можно нафантазировать безграничное количество.