Белорусская семья с детьми много дней спасалась от чипирования в лесу

Семья из четырёх человек из белорусской деревни Задворье пропала ещё 6 сентября. Их разыскивали милиция и волонтёры.
Даже несмотря на то, что они оставили записку "Уехали путешествовать по большой стране", их всё равно начали разыскивать. Ведь вместе с взрослыми пропали и двое подростков – 17 и 12 лет, которым было необходимо учиться.
Правоохранительные органы разузнали, что взрослые состояли в секте и часто говорили с соседями на тему апокалипсиса и что нужно строить убежище. В течение месяца перед пропажей семья скупала консервы и крупы.
И только 20 ноября появилась первая информация о пропавших. Жители деревни из соседнего района заметили всех членов семьи, когда они вышли из леса, сходили в магазин и ушли опять в лес.
Очевидцы позвонили в милицию, потому что листовки о пропаже висели по всем населённым пунктам.
Сотрудники правоохранительных органов выехали и прочесали местность. В итоге они заметили военную палатку в глухом лесу.
Правоохранительные органы разузнали, что взрослые состояли в секте и часто говорили с соседями на тему апокалипсиса и что нужно строить убежище. В течение месяца перед пропажей семья скупала консервы и крупы.
И только 20 ноября появилась первая информация о пропавших. Жители деревни из соседнего района заметили всех членов семьи, когда они вышли из леса, сходили в магазин и ушли опять в лес.
Очевидцы позвонили в милицию, потому что листовки о пропаже висели по всем населённым пунктам.
Сотрудники правоохранительных органов выехали и прочесали местность. В итоге они заметили военную палатку в глухом лесу.
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Членов семьи уже осмотрели медицинские работники – с их здоровьем всё нормально Беглецы вернулись домой. Оказалось, что они посмотрели ролики о том, что во время вакцинации от коронавируса людям будут введены чипы и семья решила избежать этого в лесу.
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Чипирование...— Пристальный взгляд (@Vzgljad) November 22, 2020
Ещё насильственное обрезание добавить можно для полного безумия.
Проверить на шизофрению родителей надо бы. Похоже ведь. https://t.co/W8dBx3yjo5
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Ну-ну.
https://news.tut.by/society/708703.html?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=1493&sub=1&utm_content=*|EMAIL|*https://news.tut.by/society/708703.html?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=1493&sub=1&utm_content=*|EMAIL|*
Но у целой семьи...
Искусственная ель ( пихта, сосна ) в помощь + пихтовое масло.
И не надо говорить, что ИЕ это первый шаг к резиновой женщине и безалкогольному пиву