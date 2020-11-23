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Белорусская семья с детьми много дней спасалась от чипирования в лесу

Белорусская семья с детьми много дней спасалась от чипирования в лесу (6 фото)

Автор:
23 ноября 2020 11:12
Метки: Чипирование   беларусь   лес   милиция   ролик   семья   страх   чип   
1546
6
Семья из четырёх человек из белорусской деревни Задворье пропала ещё 6 сентября. Их разыскивали милиция и волонтёры.
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Метки: Чипирование   беларусь   лес   милиция   ролик   семья   страх   чип   
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10  комментариев
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602
евгений Час назад
Грустно. Что людям не дают спокойно попутешествовать, по большой стране
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192k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 10 минут назад
Источник: fishki.net....
Ну-ну.

https://news.tut.by/society/708703.html?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=1493&sub=1&utm_content=*|EMAIL|*https://news.tut.by/society/708703.html?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=1493&sub=1&utm_content=*|EMAIL|*
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4k
Nobody Noname 23 минуты назад
Теперь точно прочипируют, ещё и отмечаться заставят, может даже таблетки экспериментальные пить заставят
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25k
Aleksandr 37 минут назад
Белорусская семья с детьми много дней спасалась от чипирования в лесу
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11k
Yasen_Perec 43 минуты назад
Семья идиотов.
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503
Nane First NameLast 50 минут назад
оставили записку "Уехали путешествовать по большой стране", а сами в лесу жили. Ай-ай-ай! Обманывать нехорошо!
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8k
krivsan Час назад
чепируют всех,на учет поставят
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44k
Albert GER Час назад
Ладно у одного проблемы. Бывает...
Но у целой семьи...
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850
Шурман Albert GER Час назад
Да все нормально :) я вчера проснулся с мыслью куда свалить всем на НГ :) решение было принято остаемся дома и тупо смотрим на елку :) лыжи отменились , полеты тоже :) так что я лучше дома посижу чем в палатке , хотят чипировать да нет проблем :) сделаем кастомную прошивку :) Кстати о елках , из за этого карантина и елки подорожали в данный момент елка 180 см стоит 97 евро :)
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198k
Северное сияние Шурман 4 минуты назад
Тоже мне проблема.
Искусственная ель ( пихта, сосна ) в помощь + пихтовое масло.
И не надо говорить, что ИЕ это первый шаг к резиновой женщине и безалкогольному пиву

Тоже мне проблема. Искусственная ель ( пихта, сосна ) в помощь + пихтовое масло. И не надо говорить, что ИЕ это первый шаг к резиновой женщине и безалкогольному пиву
Тоже мне проблема. Искусственная ель ( пихта, сосна ) в помощь + пихтовое масло. И не надо говорить, что ИЕ это первый шаг к резиновой женщине и безалкогольному пиву
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