Белорусская семья с детьми много дней спасалась от чипирования в лесу

Даже несмотря на то, что они оставили записку "Уехали путешествовать по большой стране", их всё равно начали разыскивать. Ведь вместе с взрослыми пропали и двое подростков – 17 и 12 лет, которым было необходимо учиться.



Правоохранительные органы разузнали, что взрослые состояли в секте и часто говорили с соседями на тему апокалипсиса и что нужно строить убежище. В течение месяца перед пропажей семья скупала консервы и крупы.



И только 20 ноября появилась первая информация о пропавших. Жители деревни из соседнего района заметили всех членов семьи, когда они вышли из леса, сходили в магазин и ушли опять в лес.

Очевидцы позвонили в милицию, потому что листовки о пропаже висели по всем населённым пунктам.



Сотрудники правоохранительных органов выехали и прочесали местность. В итоге они заметили военную палатку в глухом лесу.