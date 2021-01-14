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Супергерои среди нас: простые люди, которых запомнит человечество

Супергерои среди нас: простые люди, которых запомнит человечество (49 фото)

Автор:
14 января 2021 20:01
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   герои   жизнь   истории   история   люди   факты   фото   
438
49
Героям не обязательно сниматься в фильмах и носить супергеройский костюм. Иногда они - среди простых людей. Некоторые из них добились того, что не удавалось никому раньше, кто-то боролся за справедливость, а кто-то - с болезнями. На форуме Реддит есть целая ветка, Humans Are Metal ("Люди - металл"), посвященная таким героям. Это - лишь некоторые из них.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   герои   жизнь   истории   история   люди   факты   фото   
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KOSTELLO Час назад
Вот еще, чья фотография обязательно должна быть здесь

Вот еще, чья фотография обязательно должна быть здесь
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6k
SSD 22 минуты назад
15-летний парень из Бразилии зарегистрировался на Тиндере и "притворился" 14-летней девочкой. С ним начал общаться педофил, и они договорились встретиться. В итоге педофил встретился с парнем в костюме человека-паука, который побил его битой (c)
У нас таких не любят, т.к педофилы у нас в почете, а те. кто с ними борется - враги.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оккупай-педофиляйhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Оккупай-педофиляй
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6k
SSD 7 минут назад
ПС: Педофилы минусуют) Сегодня:
В столице Башкирии закончился процесс по скандальному делу 33-летнего автомеханика Владимира Санкина. Он забил до смерти местного жителя-педофила.14 января 2021 года суд огласил приговор восемь лет в колонии строгого режима.В убийстве Санкин не раскаивается, продолжая настаивать, что лишь спасал детей от педофила.
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6k
SSD 24 минуты назад
Алексей Петрович Маресьев.
Восемнадцать суток лётчик через леса и болота ползком пробирался к людям на восток, ориентируясь по солнцу.
Врачи вынуждены были ампутировать Маресьеву обе ноги в области голени.
19 июля 1943 года он одерживает первую победу после возвращения в строй сбит пикирующий бомбардировщик Ju-87. 20 июля 1943 года Алексей Маресьев во время воздушного боя с превосходящими силами противника спас жизни двух советских лётчиков и сбил сразу два вражеских истребителя Fw.190, прикрывавших бомбардировщики Ju.87. Боевая слава о Маресьеве разнеслась по всей 15-ой воздушной армии и всему фронту. В полк зачастили корреспонденты, среди них был будущий автор книги «Повесть о настоящем человеке» Борис Полевой.
Алексей Петрович Маресьев. Восемнадцать суток лётчик через леса и болота ползком пробирался к людям на восток, ориентируясь по солнцу. Врачи вынуждены были ампутировать Маресьеву обе ноги в области голени. 19 июля 1943 года он одерживает первую победу после возвращения в строй сбит пикирующий бомбардировщик Ju-87. 20 июля 1943 года Алексей Маресьев во время воздушного боя с превосходящими силами противника спас жизни двух советских лётчиков и сбил сразу два вражеских истребителя Fw.190, прикрывавших бомбардировщики Ju.87. Боевая слава о Маресьеве разнеслась по всей 15-ой воздушной армии и всему фронту. В полк зачастили корреспонденты, среди них был будущий автор книги «Повесть о настоящем человеке» Борис Полевой.
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2k
Свирепый Бамбр 37 минут назад
А тут в чем супергеройство?
А тут в чем супергеройство?
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Свирепый Бамбр 37 минут назад
.охуеть герои!!!!!! Просто нет слов...
"Банда байкеров сопровождала детей, которые подверглись насилию, в суде"
.охуеть герои!!!!!! Просто нет слов... "Банда байкеров сопровождала детей, которые подверглись насилию, в суде"
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12k
Наталья 39 минут назад
Трое иркутян спасли автомобилиста из горящей машины
То, как Тойота Королла, съехала с дороги и наехала на бордюр, иркутянин Антон Бебякин увидел, проезжая перекресток улиц Академическая и Старокузьмихинская. Скорее всего, водитель японского авто, попавшего в ДТП, начал сильно газовать, чтобы съехать обратно на асфальт. Двигатель Тойоты не выдержал, и внезапно загорелся. Из-под капота пошел густой черный дым. Владелец же японки из салона почему-то не выходил. Антон остановился, и бросился на помощь.
- Подбегаю, и вижу, что салон Короллы наполняется дымом, - рассказывает Антон Бебякин. - Внутри за рулем, не двигаясь, сидел водитель. Скорее всего, он надышался дымом и начал терять сознание. Я дергая дверь, а она заблокирована. Сбегал к своей машине, и достал огнетушитель. Затем разбил им стекло в Тойоте. Тут подбежали еще двое парней. Вместе мы вытащили водителя наружу.

«Письма от спасенных храню до сих пор». Он спас самолет с 72 пассажирами, потому что 12 лет чистил заброшенную взлетку.
10 лет назад благодаря начальнику вертолетной площадки Сергею Сотникову ТУ-154 смог совершить аварийную посадку
На взлетной полосе аэропорта Ижмы – небольшого поселка в Республике Коми – впервые за десять лет приземлились несколько самолетов. Их пилоты прилетели в знак уважения к человеку, в сентябре 2010 года спасшему экипаж и 72 пассажиров самолета ТУ-154, совершившего в Ижме аварийную посадку.

«Отпустите, мне детей нечем кормить». Пермский пожарный спас от вооруженного налетчика пожилую женщину
Грабитель подкараулил пенсионерку у банкомата и забрал у нее 28 тысяч рублей
- Это был мой первый день отпуска, я с женой и детьми возвращался из больницы, - вспоминает заместитель начальника 26-й пожарно-спасательной части Сергей Носов. – Завернул к дому на Карпинского, 107, увидел потасовку и подумал сначала, что это подростки балуются.
Но ситуация оказалась далеко не столь безобидной. Рядом находится отделение банка. В банкомате 70-летняя пенсионерка сняла 28 тысяч рублей, а когда выходила на улицу, на нее с ножом напал неизвестный и забрал всю наличность.
- Женщина была в шоке, на шее у нее была сукровица, она бежала мне навстречу и умоляла: «Помогите, на меня напали. Он с ножом, его парень задержать пытался», - рассказывает Сергей. – Я подбежал к ним и сначала не понял, кто из них грабитель. Потом сообразил, что парнишка схватил налетчика сзади и они упали. Теперь грабитель был сверху и размахивал ножом.
Первым делом пожарный выбил нож из руки злоумышленника, потом захватил и начал удерживать его.
- Жена позвонила в полицию и ГБР, - объясняет Сергей. – И пока они ехали, мужик этот - на вид ему лет 35 было - пытался «давить на нашу жалость».
- Я работу потерял, у меня дети, мне их кормить нечем. Заберите свои деньги обратно, но отпустите меня!
И он отдал сначала смятые 23 тысячи рублей, а потом, когда пострадавшая сказала, что снимала 28 тысяч, то еще и банкноту в пять тысяч рублей.
Вскоре на место приехали оперативники, они изъяли оружие преступления и забрали налетчика. Выяснилось, что задержанный ранее был судим. Сейчас суд уже приговорил его к пяти годам колонии.
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28k
KiploksAKS 58 минут назад
Я понимаю, что блоггеры не видят разницы между Т-34 и ИС-2. Но, неужели, никого не смутила надпись готическим шрифтом "Зарезервировано для ОКВ"?
Это танк ИС-2, разбитый из засады в мае 1044 на Украине.
Я понимаю, что блоггеры не видят разницы между Т-34 и ИС-2. Но, неужели, никого не смутила надпись готическим шрифтом "Зарезервировано для ОКВ"? Это танк ИС-2, разбитый из засады в мае 1044 на Украине. А это - танк "Боевая подруга":


А это - танк "Боевая подруга":
Я понимаю, что блоггеры не видят разницы между Т-34 и ИС-2. Но, неужели, никого не смутила надпись готическим шрифтом "Зарезервировано для ОКВ"? Это танк ИС-2, разбитый из засады в мае 1044 на Украине. А это - танк "Боевая подруга":
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2k
Свирепый Бамбр KiploksAKS 44 минуты назад
В 1044-ом таких еще не было. Как сейчас помню...
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