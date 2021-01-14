Супергерои среди нас: простые люди, которых запомнит человечество

"Полиция сказала, что у них недостаточно доказательств для ареста. Я взял ружье и пошел к нему в дом. Сказал его жене и дочери уйти на второй этаж, чтобы они не слышали нашего разговора. Я спросил его, изнасиловал ли он мою дочь. Он сказал нет, якобы она хотела этого сама. Я выстрелил прямо ему в голову. Мне дали 13 лет тюрьмы, и меня это ни разу не волнует. Позже полиция обыскивала его дом, и нашла записи с 11 девочками. Я отомстил за всех малышек. Многие семьи присылали мне в тюрьму письма с благодарностью".