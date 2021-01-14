Супергерои среди нас: простые люди, которых запомнит человечество

Фермер из Китая 16 лет изучал законы, и подал в суд на химическую компанию, которая загрязняла землю
Тереза Качиндамото расторгла 850 детских браков и запретила лагеря сексуальной инициации в Малави
Индийский солдат-гуркха Бишну Шрестха дал отпор 40 вооружённым преступникам в поезде, и не позволил им изнасиловать его соседку - 18-летнюю девушку
Виллем Арондеус - нидерландский художник и писатель. Он присоединился к голландскому антинацистскому движению сопротивления во время Второй мировой
14-летний пакистанец Аитзаз Хассан пожертвовал своей жизнью, и не позволил пройти террористу-смертнику на территорию его школы
В 1991 году Исаак Райт-мл был ошибочно осужден за распространение наркотиков, и приговорен к пожизненному заключению. В тюрьме он работал помощником юриста и помог отменить неправомерные приговоры 20 сокамерников, и доказал свою невиновность
Темнокожий музыкант Дэрил Дэвис посещал митинги ку-клукс-клана, подружился со многими участниками и убедил 200 из них уйти из организации
Американка Джойс Диана Бразерс стала известна в 1950-х - она была первой женщиной, выигравшей главный приз на американском игровом шоу "Вопрос за 64 000 долларов", несмотря на то, что сами создатели шоу были против
Экологический активист Джадав Пайенг из Индии в течение нескольких десятилетий высаживал деревья на берегу реки Брахмапутра и ухаживал за ними, превратив бесплодный участок в лес размером 550 гектаров. Лес назвали в его честь
Это фото сделано 5 лет назад. 74-летний Энтони Фаучи, американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист, одевается, чтобы самостоятельно вылечить пациента с Эболой
На футболке девушки надпись - "Не сегодня, ублюдок". Это слова, которые девушка крикнула мужчине, который хотел ее изнасиловать. А линии - это путь, по которому она бежала, а затем избила насильника
Немку Софи Шолль казнили 18 февраля 1943 года за организацию и участие в антинацистских акциях
Парень из Мьянмы, который перебрался в Бангладеш, 7 дней нес своих родителей, которые не могут передвигаться
Австралиец Джеймс Харрисон - донор плазмы крови. На основе его уникальной крови была создана вакцина Rho иммуноглобулина. Мужчина пожертвовал плазму крови 1173 раза и спас 2 млн жизней
5-летний мальчик Ной Вудс вынес из пылающего дома свою двухлетнюю сестру, а потом вернулся, чтобы спасти собаку
Атуэй - вождь одного из племён таино, который боролся с испанскими конкистадорами на островах Эспаньола и Куба
99-летняя британка Джой Эндрю пережила нападение нацистов, катастрофу самолета, рак груди. Теперь она еще и победила коронавирус
Врач Барри Маршалл впервые доказал, что язва желудка в большинстве случаев вызывается бактерией Helicobacter pylori
Виллем Йохан Колф создал первый аппарат на основе гемодиализа во время Второй мировой войны, и стал одним из пионеров создания искусственных органов
В 1959 году в библиотеку штата Южная Каролина вызвали полицию. 9-летний мальчик по имени Роналд Макнейр отказывался уходить, читая книги по физике. Позже этот "мальчик" стал астронавтом НАСА, физиком, дважды совершал полёты на шаттле "Челленджер"
Иранский врач Ширин Роухани скончалась из-за коронавируса. Из-за нехватки медицинского персонала, она продолжала лечить больных коронавирусом сама
Уилли Джонсон - первый чернокожий парень, который решился публично затеять драку с участником ку-клукс-клана
72-летний священник Джузеппе Берарделли (1947-2020) отказался от своего аппарата ИВЛ, чтобы спасти жизнь пациента моложе него
Три девушки, жившие в Нидерландах во время Второй мировой войны, проводили вечера, разговаривая с немецкими солдатами, добывая у них информацию, а затем заманивая их в лес и расстреливая
"Я вернулась домой с магистерской степенью к дяде, который помог всей семье пережить путь из Эфиопии в Судан в 1991 году"
Доктор на пенсии Альфа Сааду вышел на работу в больницу, только чтобы бороться с пандемией. Он стал 4-м врачом, умершим от коронавируса в Великобритании. Ему было 68 лет
Этой историей поделился американец Кристиан Баррет: "Отец подруги моей дочери изнасиловал мою дочь, когда ей было шесть. Она лежала в больнице, ей сделали все тесты, и понадобились швы..."
Американский эпидемиолог Дональд Хендерсон в конце 1960-х возглавил успешную кампанию по искоренению оспы в мире, которая убила 500 млн человек только в 20 веке. Этот легендарный врач скончался в 2016 году
В прошлом году ветеран пакистанских ВВС Мохаммед Рафик скрутил и держал до приезда полиции неонациста Филиппа Маншауса, когда тот пытался устроить стрельбу в мечети в Норвегии
36-летний Джонни Ким был морпехом, гарвардским врачом, и стал первым корейцем, который отправился в космос
Французского штангиста Шарля Ригуло посадили в тюрьму за то, что тот ударил нацистского офицера, но он смог сбежать из тюрьмы, погнув решетки
15-летний парень из Бразилии зарегистрировался на Тиндере и "притворился" 14-летней девочкой. С ним начал общаться педофил, и они договорились встретиться. В итоге педофил встретился с парнем в костюме человека-паука, который побил его битой
В 1500-х годах воин Гальварино народа мапучу из Чили шел наперекор конкистадорам, за что ему отрезали кисти. Позже он собрал армию и продолжил биться, вставив лезвия себе в руки
Мужа Марии Октябрьской убили нацисты во время Второй мировой войны. Позже она на свои сбережения оплатила постройку танка Т-34 "Боевая подруга", и стала его механиком-водителем, чтобы отомстить
После 20-минутного полета на вертолете над Нью-Йорком, художник-аутист Стивен Уилтшир смог по памяти нарисовать вид
В 1850 году Дмитрий Иванович Менделеев преодолел почти 1600 км до Москвы, чтобы поступить в Московский Университет. Его не приняли, и он отправился в Санкт-Петербург, где его кандидатуру одобрили. Это образование помогло ему стать выдающимся ученым
21-летний Терри Фокс, одноногий больной раком парень, пробежал 373 км по Канаде, чтобы собрать деньги на исследования рака. Через три месяца после этого он скончался. На сегодня фонд, названный в его честь, собрал 715 млн долларов
В 1996 году индийский актер Сунил Шетти спас 128 непальских женщин, которых хотели использовать для секс-торговли в Мумбаи. Он организовал перелет женщин на самолете, и никогда не говорил об этом. Этой историей поделилась одна из женщин годы спустя
Китайский доктор прощается с женой, уходя на смену в больнице Уханя, чтобы лечить коронавирусных больных
Чарльз Лайтоллер, второй помощник капитана "Титаника", оставался на борту до конца. Он попал в ловушку под водой, но смог выбраться и забраться на обломок судна. Позже, в годы Второй мировой, он помог эвакуировать 120 человек из Дюнкерка
В 2017 году на 10-летнюю американку напал аллигатор. Девочка засунула два пальца в нос аллигатора, и тот открыл рот и освободил ее ногу
71-летний Джек Уилсон, бывший заместитель шерифа, одним выстрелом ликвидировал стрельбу в Техасской церкви. Он выстрелил преступнику в голову
Китайский врач Сонг Енг скончался от остановки сердца, спасая коронавирусных больных 10 дней подряд
Источник: — переведено специально для fishki.net
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У нас таких не любят, т.к педофилы у нас в почете, а те. кто с ними борется - враги.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оккупай-педофиляйhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Оккупай-педофиляй
В столице Башкирии закончился процесс по скандальному делу 33-летнего автомеханика Владимира Санкина. Он забил до смерти местного жителя-педофила.14 января 2021 года суд огласил приговор восемь лет в колонии строгого режима.В убийстве Санкин не раскаивается, продолжая настаивать, что лишь спасал детей от педофила.
Восемнадцать суток лётчик через леса и болота ползком пробирался к людям на восток, ориентируясь по солнцу.
Врачи вынуждены были ампутировать Маресьеву обе ноги в области голени.
19 июля 1943 года он одерживает первую победу после возвращения в строй сбит пикирующий бомбардировщик Ju-87. 20 июля 1943 года Алексей Маресьев во время воздушного боя с превосходящими силами противника спас жизни двух советских лётчиков и сбил сразу два вражеских истребителя Fw.190, прикрывавших бомбардировщики Ju.87. Боевая слава о Маресьеве разнеслась по всей 15-ой воздушной армии и всему фронту. В полк зачастили корреспонденты, среди них был будущий автор книги «Повесть о настоящем человеке» Борис Полевой.
"Банда байкеров сопровождала детей, которые подверглись насилию, в суде"
То, как Тойота Королла, съехала с дороги и наехала на бордюр, иркутянин Антон Бебякин увидел, проезжая перекресток улиц Академическая и Старокузьмихинская. Скорее всего, водитель японского авто, попавшего в ДТП, начал сильно газовать, чтобы съехать обратно на асфальт. Двигатель Тойоты не выдержал, и внезапно загорелся. Из-под капота пошел густой черный дым. Владелец же японки из салона почему-то не выходил. Антон остановился, и бросился на помощь.
- Подбегаю, и вижу, что салон Короллы наполняется дымом, - рассказывает Антон Бебякин. - Внутри за рулем, не двигаясь, сидел водитель. Скорее всего, он надышался дымом и начал терять сознание. Я дергая дверь, а она заблокирована. Сбегал к своей машине, и достал огнетушитель. Затем разбил им стекло в Тойоте. Тут подбежали еще двое парней. Вместе мы вытащили водителя наружу.
«Письма от спасенных храню до сих пор». Он спас самолет с 72 пассажирами, потому что 12 лет чистил заброшенную взлетку.
10 лет назад благодаря начальнику вертолетной площадки Сергею Сотникову ТУ-154 смог совершить аварийную посадку
На взлетной полосе аэропорта Ижмы – небольшого поселка в Республике Коми – впервые за десять лет приземлились несколько самолетов. Их пилоты прилетели в знак уважения к человеку, в сентябре 2010 года спасшему экипаж и 72 пассажиров самолета ТУ-154, совершившего в Ижме аварийную посадку.
«Отпустите, мне детей нечем кормить». Пермский пожарный спас от вооруженного налетчика пожилую женщину
Грабитель подкараулил пенсионерку у банкомата и забрал у нее 28 тысяч рублей
- Это был мой первый день отпуска, я с женой и детьми возвращался из больницы, - вспоминает заместитель начальника 26-й пожарно-спасательной части Сергей Носов. – Завернул к дому на Карпинского, 107, увидел потасовку и подумал сначала, что это подростки балуются.
Но ситуация оказалась далеко не столь безобидной. Рядом находится отделение банка. В банкомате 70-летняя пенсионерка сняла 28 тысяч рублей, а когда выходила на улицу, на нее с ножом напал неизвестный и забрал всю наличность.
- Женщина была в шоке, на шее у нее была сукровица, она бежала мне навстречу и умоляла: «Помогите, на меня напали. Он с ножом, его парень задержать пытался», - рассказывает Сергей. – Я подбежал к ним и сначала не понял, кто из них грабитель. Потом сообразил, что парнишка схватил налетчика сзади и они упали. Теперь грабитель был сверху и размахивал ножом.
Первым делом пожарный выбил нож из руки злоумышленника, потом захватил и начал удерживать его.
- Жена позвонила в полицию и ГБР, - объясняет Сергей. – И пока они ехали, мужик этот - на вид ему лет 35 было - пытался «давить на нашу жалость».
- Я работу потерял, у меня дети, мне их кормить нечем. Заберите свои деньги обратно, но отпустите меня!
И он отдал сначала смятые 23 тысячи рублей, а потом, когда пострадавшая сказала, что снимала 28 тысяч, то еще и банкноту в пять тысяч рублей.
Вскоре на место приехали оперативники, они изъяли оружие преступления и забрали налетчика. Выяснилось, что задержанный ранее был судим. Сейчас суд уже приговорил его к пяти годам колонии.
Это танк ИС-2, разбитый из засады в мае 1044 на Украине.
А это - танк "Боевая подруга":