"Не наш герой": в Челябинске неизвестные испортили граффити с Нурмагомедовым

Похоже, даже на Урале люди не хотят видеть Хабиба в качестве Героя России...
Вчера в Челябинске неизвестные испортили граффити с дагестанским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает паблик "Регион-74 | Челябинск" во "ВКонтакте". Вандалы закрасили глаза спортсмена, а поверх портрета написали "Не наш герой".
Рисунок с дагестанским чемпионом появился на трансформаторной будке у дома 53 на улице Пушкина через несколько дней после победы Хабиба в поединке против Джастина Гэтжи, который проходил 24 октября. Граффити нарисовал уральский художник Тимур Абдуллаев (Бразил).
Очевидно, что эта надпись на граффити выражает позицию людей, которые не согласны с недавним предложением присвоить Нурмагомедову звание Героя России. Впрочем, с таким предложением не согласны и многие российские спортсмены. Наиболее ярко об этом высказался легендарный боксер Костя Цзю.
Надо сказать, что дядя Хабиба Нурмагомед Нурмагомедов довольно адекватно отреагировал на новость об "осквернении" граффити с его звездным племянником. Он признался, что не считает случившиеся провокацией и связал этот поступок с недавней инициативой присвоить спортсмену звание Героя России.
"Если бы было написано, что он нам не спортсмен, то я бы сказал, что это не так", - заявил Нурмагомед, подразумевая, что тоже не видит в племяннике Героя России.
поддерживаю челябинцев и отдаю им должное, хабиб это исламист и к России у него отношение предвзятое, а потому не должно быть в России никаких плакатов с хабибом пропагандирующего исламизм !— иван иванов (@fQSjsmCnSLe4aTm) November 16, 2020
Зачем в Челябинске граффити с Нурмагомедовым?— Род Русов (@evilmarten) November 17, 2020
Есть множество русских бойцов.
Шлеменко, Поветкин итд.
Когда граффити с их изображением появятся в Махачкале?
Вот отличное фото, для граффити. pic.twitter.com/LmfnJBQzZB
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Знаете, Россия последних пару десятилетий, это какой-то сюр, когда спортсменам дают государственные награды, дают депутатство и должности. Напоминает царские времена, когда любой шут или фаворит могли получить в награду чин или деревню с крепостными за удачно вылизанный зад.
Оставьте спортсменам спорт! Поддерживайте их, если станут тренерами. Но на этом всё. Успехи в одной области не делают значимым во всех.
выступать на ринге, как Нурмагомедов, они не умеют, писать, как художники, они не могут...