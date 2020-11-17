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"Не наш герой": в Челябинске неизвестные испортили граффити с Нурмагомедовым

"Не наш герой": в Челябинске неизвестные испортили граффити с Нурмагомедовым (7 фото)

Автор:
17 ноября 2020 14:00
Сообщество : Спорт
Метки: Нурмагомедов   вандалы   герой   граффити   мнение   смешанные единоборства   челябинск   
951
7

Похоже, даже на Урале люди не хотят видеть Хабиба в качестве Героя России...

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Метки: Нурмагомедов   вандалы   герой   граффити   мнение   смешанные единоборства   челябинск   
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8  комментариев
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1k
Walther Полчаса назад
Что-то частенько про Нурмагомедова из каждого утюга звучать стало... Эдак он и Бузову без работы оставить может.
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74
Чепай 3 минуты назад
Он хороший спортсмен, хорошо зарабатывает и на этом всё. Какой герой?
Знаете, Россия последних пару десятилетий, это какой-то сюр, когда спортсменам дают государственные награды, дают депутатство и должности. Напоминает царские времена, когда любой шут или фаворит могли получить в награду чин или деревню с крепостными за удачно вылизанный зад.
Оставьте спортсменам спорт! Поддерживайте их, если станут тренерами. Но на этом всё. Успехи в одной области не делают значимым во всех.
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3k
Bhaal 9 минут назад
Все правильно сделали
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7k
Шурум-бурум 21 минуту назад
ну так испортить красивый рисунок могли только дети б@ядей! ибо только б@яди могли воспитать мудаков, которые "воюют" с граффити!
выступать на ринге, как Нурмагомедов, они не умеют, писать, как художники, они не могут...
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2k
Hallo FreeSpace Полчаса назад
надо было вообще закрасить ...
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3k
Leonid Hallo FreeSpace Минуту назад
А по-моему так даже лучше!
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11k
P.F. Полчаса назад
Челябинск - настолько суровый, что вместо снега там падают метеориты.
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339
LinkLine 37 минут назад
правильно сделали, поймать того урода кто испортил стену овцее.бом
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