"Не наш герой": в Челябинске неизвестные испортили граффити с Нурмагомедовым

Вчера в Челябинске неизвестные испортили граффити с дагестанским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает паблик "Регион-74 | Челябинск" во "ВКонтакте". Вандалы закрасили глаза спортсмена, а поверх портрета написали "Не наш герой".

Рисунок с дагестанским чемпионом появился на трансформаторной будке у дома 53 на улице Пушкина через несколько дней после победы Хабиба в поединке против Джастина Гэтжи, который проходил 24 октября. Граффити нарисовал уральский художник Тимур Абдуллаев (Бразил).