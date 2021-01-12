Девятилетний старший брат спас малышку от преступника

В США девятилетний мальчик сумел спасти маленькую сестрёнку, когда в машину забрался вор. Мальчик не запаниковал, а оббежал машину и вытащил девочку. Вор тем временем уехал на машине, не зная, что детей в ней нет.
В американском городе Муди, штат Алабама, женщина заехала на автозаправку со своими двумя детьми. Кристин Уокер пошла заправлять машину, оставив на заднем сидении девятилетнего сына Итана с шестилетней сестрой Одри.
Внезапно, из соседнего автомобиля выскочил мужчина и сел за руль машины Кристин. Девушка не растерялась и прыгнула на преступника, вырвав ключи зажигания из замка. Преступник направил на женщину пистолета, и та замерла от страха, помня о детях на заднем сидении.
Во время небольшой потасовки, Итан быстро выпрыгнул из машины, обежал ее и вытащил сестру. В какой-то момент злоумышленник уехал на машине.
Кристин сначала побелела от страха, думая что её сын и дочь в машине, как увидела своих детей на автозаправке.
«Итан был таким спокойным, хладнокровным и собранным во время этого происшествия», — рассказала она изданию New York Post.
Полицейские задержали молодых людей 18-ти и 23-х лет. Позже им будут предъявлены обвинения.
Правоохранители сообщили, что пока не знают, хотел ли преступник украсть просто автомобиль, или ему нужны были дети.
"Мы думаем, он должен был заметить на заднем сидении детей. Если они его не остановили, то есть возможность полагать, что они были частью плана", - рассказал полицейский.
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Понравилось12
я всегда! я всегда знал что им нельзя доверять!
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Пацан, конечно, молодчина. Но почему он сразу не вытащил с собой сестру, тем более, что они оба сидели на заднем сиденьи?
Зачем обегал машину и вытаскивал ее из другой двери с заднего-же сиденья?
Просто рассуждаю вслух - зачем обегать, если можно вытащить с собой?
Хотя если он выбрался из машины слева, из-за водительского места - тогда да, там был угонщик со стволом, пацан побежал вытаскивать сестру из правой двери, чтоб под шальную пулю не подставить.
Тогда 2 раза молодец, что не только не растерялся, но и оценил ситуацию.