Девятилетний старший брат спас малышку от преступника

В американском городе Муди, штат Алабама, женщина заехала на автозаправку со своими двумя детьми. Кристин Уокер пошла заправлять машину, оставив на заднем сидении девятилетнего сына Итана с шестилетней сестрой Одри.

Внезапно, из соседнего автомобиля выскочил мужчина и сел за руль машины Кристин. Девушка не растерялась и прыгнула на преступника, вырвав ключи зажигания из замка. Преступник направил на женщину пистолета, и та замерла от страха, помня о детях на заднем сидении.

Во время небольшой потасовки, Итан быстро выпрыгнул из машины, обежал ее и вытащил сестру. В какой-то момент злоумышленник уехал на машине.

Кристин сначала побелела от страха, думая что её сын и дочь в машине, как увидела своих детей на автозаправке.

«Итан был таким спокойным, хладнокровным и собранным во время этого происшествия», — рассказала она изданию New York Post.