FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4477 постов • 1156 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Девятилетний старший брат спас малышку от преступника

Девятилетний старший брат спас малышку от преступника (3 фото)

Автор:
12 января 2021 19:18
Сообщество : Истории
Метки: Герой   брат   видео   интересное   маленький герой   преступник   сестра   фото   
1594
3

В США девятилетний мальчик сумел спасти маленькую сестрёнку, когда в машину забрался вор. Мальчик не запаниковал, а оббежал машину и вытащил девочку. Вор тем временем уехал на машине, не зная, что детей в ней нет.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Герой   брат   видео   интересное   маленький герой   преступник   сестра   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
71k
Aстановитесь.. 3 часа назад
Можно я угадаю - преступник был черным..
Можно я угадаю - преступник был черным..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
−99
Владимир Полчаса назад
б-л-я так маньяк оказался полицейским?

я всегда! я всегда знал что им нельзя доверять!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Альтиплано 2 часа назад
Какое говорящее название города: Муди
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Итан быстро выпрыгнул из машины, обежал ее и вытащил сестру"
=================
Пацан, конечно, молодчина. Но почему он сразу не вытащил с собой сестру, тем более, что они оба сидели на заднем сиденьи?
Зачем обегал машину и вытаскивал ее из другой двери с заднего-же сиденья?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
211
cana61s Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Ребёнку 9 лет, какой-то перец навел на маму пистолет... Я думаю тут не каждый взрослый смог бы даже из машины выйти
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Агент Безопасной Национальности cana61s 2 часа назад
Я ж и говорю, что пацан молодец.
Просто рассуждаю вслух - зачем обегать, если можно вытащить с собой?
Хотя если он выбрался из машины слева, из-за водительского места - тогда да, там был угонщик со стволом, пацан побежал вытаскивать сестру из правой двери, чтоб под шальную пулю не подставить.
Тогда 2 раза молодец, что не только не растерялся, но и оценил ситуацию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Прививка от короны: делать или не делать Прививка от короны: делать или не делать Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!" Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!" Эксперименты, которые советские архитекторы ставили над типовыми домами Эксперименты, которые советские архитекторы ставили над типовыми домами Посетитель автомойки чуть не утонул в смотровой яме Посетитель автомойки чуть не утонул в смотровой яме Протесты трампистов и штурм Капитолия: фото, видео и мемы Протесты трампистов и штурм Капитолия: фото, видео и мемы Парень делал селфи каждый день на протяжении 10 лет Парень делал селфи каждый день на протяжении 10 лет
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

84008



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Какая изобретательная девочка... За два дня кровать сломала
2
41
Какая изобретательная девочка... За два дня кровать сломала
"Катюш, ну какие деньги?": любители халявы, которые окончательно оборзели
2
126
"Катюш, ну какие деньги?": любители халявы, которые окончательно оборзели
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
5
Автовсячина
Ferrari Дональда Трампа отправилась на аукцион в последние дни его президентства
0
2
Ferrari Дональда Трампа отправилась на аукцион в последние дни его президентства
Путин или Навальный: кто наберет больше очков?
Путин или Навальный: кто наберет больше очков?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мысли шире
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#Россия#интересное#история#подборка#кино#истории#автомир#зима
#фото#факты#сша#аварии#в мире#автомобили#природа#позитив#Разное#комментарии
#интересно#животные#дтп#приколы#картинки#дети#авария дня#Трамп#забавно#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться