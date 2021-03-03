Моряк раскрыл секрет походки капитана Джека Воробья

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Моряк и блогер Бенджамин Бейкк объяснил секрет походки капитана Джека Воробья из фильма «Пираты Карибского моря».
В ролике, опубликованном 18 февраля, парень показал, почему капитан корабля “Чёрная жемчужина” странно ходит и бегает. Ведь действительно, походка у пирата расслабленная, часто у него заплетаются ноги, и кажется, что в крови у него больше рома, чем следовало бы.
В видео Бенджамин спрашивает у зрителей, думали ли они о том, из-за чего капитан Джека Воробья странно ходит. А затем на собственном примере напоминает подписчикам, что капитан ходит заваливаясь из стороны в сторону и странно держит руки в воздухе.
В видео Бенджамин спрашивает у зрителей, думали ли они о том, из-за чего капитан Джека Воробья странно ходит. А затем на собственном примере напоминает подписчикам, что капитан ходит заваливаясь из стороны в сторону и странно держит руки в воздухе.
Далее Бенджамин показывает, что и бегает капитан Джек Воробей необычно. Пират не группируется, в панике машет руками и не сосредотачивается на беге, чтобы выжить в опасной ситуации. Воробей обычно бежит как попало, и, кажется, только чудо вечно его спасает от смерти, а вовсе не бег.
Далее Бенджамин показывает, как люди ходят по кораблю, и его походка в этот момент очень напоминает то, как ходит капитан Джек Воробей. Ответ на странные привычки пирата оказывается прост.
Долгая жизнь в море, где постоянные штормы, волны и качка заставляют приспособиться к тому, чтобы всегда оставаться на ногах. И чаще всего из-за того, что корабль поворачивает в разные стороны, то человек на судне удерживается порой вопреки силе гравитации, и точно у него нет возможности ходить по прямой.
Далее Бенджамин показывает, как люди ходят по кораблю, и его походка в этот момент очень напоминает то, как ходит капитан Джек Воробей. Ответ на странные привычки пирата оказывается прост.
Долгая жизнь в море, где постоянные штормы, волны и качка заставляют приспособиться к тому, чтобы всегда оставаться на ногах. И чаще всего из-за того, что корабль поворачивает в разные стороны, то человек на судне удерживается порой вопреки силе гравитации, и точно у него нет возможности ходить по прямой.
Поэтому странная походка Джека Воробья объясняется тем, что он привык жить на корабле и ходит везде так же, будто он постоянно на судне в море.
Видео с объяснением про Джека Воробья развирусилось в тиктоке и набрало более четырёх миллионов просмотров
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Действительно у мореманов с годами вырабатывается специфическая походка. Опытные даже определят судовую роль, тип и класс корабля. Только к персонажу кино это какое отношение имеет?
К первоисточнику слабо обратиться? Есть же куча интервью, в которых немного раскрывают тайны киносюжета, не всё конечно - может походка вообще не из-за рома или моря, а присел в детстве на морского ежа, да вытащить не может...
Актер всего-лишь выполняет задумку сценариста под управлением режиссера на денежки продюсера.