Моряк раскрыл секрет походки капитана Джека Воробья

Далее Бенджамин показывает, что и бегает капитан Джек Воробей необычно. Пират не группируется, в панике машет руками и не сосредотачивается на беге, чтобы выжить в опасной ситуации. Воробей обычно бежит как попало, и, кажется, только чудо вечно его спасает от смерти, а вовсе не бег.



Далее Бенджамин показывает, как люди ходят по кораблю, и его походка в этот момент очень напоминает то, как ходит капитан Джек Воробей. Ответ на странные привычки пирата оказывается прост.



Долгая жизнь в море, где постоянные штормы, волны и качка заставляют приспособиться к тому, чтобы всегда оставаться на ногах. И чаще всего из-за того, что корабль поворачивает в разные стороны, то человек на судне удерживается порой вопреки силе гравитации, и точно у него нет возможности ходить по прямой.