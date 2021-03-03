FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4789 постов • 1046 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Моряк раскрыл секрет походки капитана Джека Воробья

Моряк раскрыл секрет походки капитана Джека Воробья (2 фото + 1 видео + 1 гиф)

Автор:
03 марта 2021 09:09
Сообщество : Кино
Метки: Бенджамин Бейкк   видео   интересно   капитан джек воробей   моряк   походка   фото   
773
3
1
Моряк и блогер Бенджамин Бейкк объяснил секрет походки капитана Джека Воробья из фильма «Пираты Карибского моря».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Бенджамин Бейкк   видео   интересно   капитан джек воробей   моряк   походка   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Сидор Матрасыч Кадыков Полчаса назад
У остальных пиратов походка не моряцкая не Джековская. Они не настоящие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Sterling Malory Archer 3 минуты назад
...странная походка Джека Воробья -Капитана Джека Воробья!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
384
Денис 5 минут назад
Помнится на уроке пения, в классе третьем - четвертом, песню учили "Моряк в развалочку сошел на берег", и учитель объяснял причину походки в развалочку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
rutt 11 минут назад
Депп гений, всегда вживается в героя на 100% Воробья может даже переборщил, но получилось здорово
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
546
Рафаэль 20 минут назад
Как я жил без этой информации, ума не приложу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Карагандинская Полиграфия 21 минуту назад
Какие анализ и выводы...
Действительно у мореманов с годами вырабатывается специфическая походка. Опытные даже определят судовую роль, тип и класс корабля. Только к персонажу кино это какое отношение имеет?
К первоисточнику слабо обратиться? Есть же куча интервью, в которых немного раскрывают тайны киносюжета, не всё конечно - может походка вообще не из-за рома или моря, а присел в детстве на морского ежа, да вытащить не может...
Актер всего-лишь выполняет задумку сценариста под управлением режиссера на денежки продюсера.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
BuG Полчаса назад
Парень открыл велосипед и изобрёл Америку!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
АлександрЧестный 51 минуту назад
Такая же походка была в "Страх и ненависть в Лас Вегасе".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
rutt АлександрЧестный 5 минут назад
Один в один, ни чего не говори)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как самолеты нашей элиты летают в закрытые страны, пока вам нельзя (10 фото) Как самолеты нашей элиты летают в закрытые страны, пока вам нельзя (10 фото) 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма Удаленное фото Бейонсе, памятник Аленки и другое: нейросеть оживила фото и мемы Удаленное фото Бейонсе, памятник Аленки и другое: нейросеть оживила фото и мемы Как научиться гипнозу самостоятельно в домашних условиях? Как научиться гипнозу самостоятельно в домашних условиях? Композитор, который оказал большое влияние на мировую музыку Композитор, который оказал большое влияние на мировую музыку Залипательные термопокрытия: как цвет меняется под воздействием температур Залипательные термопокрытия: как цвет меняется под воздействием температур
InGrib

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

402459



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 снимков, на которые стоит взглянуть даже умудренным опытом
5
49
15 снимков, на которые стоит взглянуть даже умудренным опытом
Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных наблюдений
6
51
Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных наблюдений
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Живущий 20 лет в&nbsp;России француз, рассказал об&nbsp;отсутствии у&nbsp;русских страха смерти
0
24
Живущий 20 лет в России француз, рассказал об отсутствии у русских...
Модераторы фейсбука: наша служба и опасна, и трудна
0
6
Модераторы фейсбука: наша служба и опасна, и трудна
Как самолеты нашей элиты летают в закрытые страны, пока вам нельзя (10 фото)
Как самолеты нашей элиты летают в закрытые страны, пока вам нельзя (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#прикол#дтп#аварии#авто аварии#искусство#шоу бизнес#в мире#прикольные
#фото#интересное#животные#СССР#кино#подборка#падение#Разное#звезды#авария дня
#история#факты#люди#картинки#сша#знаменитости#приколы#Россия#новости#истории

На что жалуетесь?

Вернуться