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Залипательные термопокрытия: как цвет меняется под воздействием температур

Залипательные термопокрытия: как цвет меняется под воздействием температур (8 фото + 5 видео)

Автор:
03 февраля 2021 09:26
Метки: Термокраска   видео   залипалово   интересно   меняет цвет   прикол   термопокрытие   фото   
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Любите менять цвет? Быстро надоедает однообразие? Тогда термокраски и термопокрытия - ваш вариант! Благодаря уникальным свойствам они позволяют быстро менять цвет. Посмотрим?

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Метки: Термокраска   видео   залипалово   интересно   меняет цвет   прикол   термопокрытие   фото   
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1  комментарий
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Рафаэль 13 минут назад
И как часто бывает горячий дождь что-бы эту красоту увидеть???
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