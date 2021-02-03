Залипательные термопокрытия: как цвет меняется под воздействием температур

Любите менять цвет? Быстро надоедает однообразие? Тогда термокраски и термопокрытия - ваш вариант! Благодаря уникальным свойствам они позволяют быстро менять цвет. Посмотрим?
1. Термочувствительные предметы - прикольная штука, они меняют цвет в зависимости от температуры
2. Своеобразная игрушка, которая заинтересует как детей, так и взрослых
3. Есть чехлы, краски и вообще различные предметы, чьи поверхности обработаны специальным термослоем
4. Эффектно выглядят рисунки, появляющиеся на машинах, когда на них льют горячую воду
5. Граффити-художник из Германии - Рене Turrek - украсил такой краской много машин
6. Геймеры оценят!
7. Суть термопокрытия в том, что оно меняет свойства от температуры
8. При нагреве от любого источника тепла: воды, воздуха, - меняется цвет
9. Прикольно, да?
10. Просто забавно позалипать
11. Девушки часто делают маникюр с термопокрытием
12. Фломастер
А у вас были подобные термоштуки?
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