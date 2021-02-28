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Возможности нейросетей не перестают удивлять. Теперь можно посмотреть, как выглядели бы люди со статичных фото прошлого и даже памятники, будь они живыми. Впрочем, будьте осторожны! После просмотра некоторых переделок возможно придется пить валерьянку.
Нейросети научились анимировать лица на фотографиях. С помощью алгоритма можно обработать как черно-белые фото, так и современные, цветные. Более того, для переделки годятся и мемы - оживляя их, можно удивиться и даже испугаться.
Сервис My Heritage с функцией Deep Nostalgia помогает оживить старые-старые фото, люди с которых жили в далеком прошлом. С помощью современных наработок удается получить эффект видео, когда человек обретает мимику и набор движений. Конечно, заданных функций не так много, потому полноценным превращением в живое видео этот процесс назвать сложно, но в некоторых случаях готовый результат выглядит не хуже старого кино. Так, к примеру, в качестве трейлера платформы разработчики записали обращение Авраама Линкольна.
А так выглядит анимированный Владимир Ильич. Как говорится, и сейчас живее всех живых.
Это Джеймс Дин- американский актер, сыгравший в таких кинолентах, как «К Востоку от рая», «Бунтарь без причины» и «Гигант». В этой анимации мимика Дина не выглядит естественной. Движения несогласованы. Такое впечатление, что глаза и губы действуют отдельно от лица.
А это попытка оживить известное фото Николы Теслы.
Конечно, разработчикам еще есть над чем потрудиться, и версии во-многом выглядят "сыровато".
Однако, если не слишком придираться, то впечатление получить можно.
Конечно, разработчикам еще есть над чем потрудиться, и версии во-многом выглядят "сыровато".
Однако, если не слишком придираться, то впечатление получить можно.
С помощью этой нейросети оживить можно какое угодно фото, даже если на нем изображена кукла, памятник или вовсе мем.
Фото Бейонсе, удаленное из Сети, теперь стало анимированным, и развидеть его еще более сложно, не говоря уж о памятнике Аленки.
Но это далеко не все умения нейросетей. В конце февраля в в TikTok начали появляться видео с Томом Крузом. В роликах актер разговаривает с Горбачевым, играет в гольф и показывает фокус с монеткой. Видео настолько реалистичные, что не закрадывается ни малейшего сомнения в их достоверности. Между тем, все они созданы с помощью нейросетей, и актер в них не участвовал.
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Сверхреалистичная копия, созданная по технологии Deepfake, использует также продвинутую компьютерную графику, которую не могут распознать алгоритмы, выявляющие подделки. Похоже, в недалеком будущем, актерам вовсе необязательно будет приезжать на съемки - нейросети смогут сделать эту работу без их участия.
Замена лиц не зафиксирована
Ok now we do the Gorbachev video. This is the one where folks are pointing out the strange reflection in the tabletop. (Link: https://t.co/ayGMDrDqsq)— Jane Lytvynenko (@JaneLytv) February 26, 2021
Faceswap undetected. pic.twitter.com/qqliaT51lv
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А я бы посмотрел экранизацию всех остальных расследований Шерлока Холмса и доктора Уотсона, которые нам не показали. С лицами молодых Ливанова и Соломина-младшего.
Жаль с режиссерами нейросеть ничего сделать не может...
Анимации 4 цивки самые лучшие до сих пор!