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Удаленное фото Бейонсе, памятник Аленки и другое: нейросеть оживила фото и мемы

Удаленное фото Бейонсе, памятник Аленки и другое: нейросеть оживила фото и мемы (7 фото + 6 видео)

Автор:
28 февраля 2021 10:33
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: бейонсе   видео   интересно   нейросеть   оживили   памятник Аленке   фото   
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Возможности нейросетей не перестают удивлять. Теперь можно посмотреть, как выглядели бы люди со статичных фото прошлого и даже памятники, будь они живыми. Впрочем, будьте осторожны! После просмотра некоторых переделок возможно придется пить валерьянку.

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Метки: бейонсе   видео   интересно   нейросеть   оживили   памятник Аленке   фото   
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5  комментариев
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2k
Том Джоуд 43 минуты назад
Такими темпами, всей гильдии актеров может придти конец.
А я бы посмотрел экранизацию всех остальных расследований Шерлока Холмса и доктора Уотсона, которые нам не показали. С лицами молодых Ливанова и Соломина-младшего.
Жаль с режиссерами нейросеть ничего сделать не может...
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−129
Васек повесил трубача Полчаса назад
Бланк по кличке "Ленин" ненатуральный получился, где рога, где шерсть, хвоста и того не видно.
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1k
Алексей Полчаса назад
Чурка в кепке зачётный получился. Остальные так себе.
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9k
fire fly 36 минут назад
Художники из фираксис создателей игры цивилизация оживляли известных личностей еще за долго до того как это стало мейнстримом!
Анимации 4 цивки самые лучшие до сих пор!
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17k
SolomonA 37 минут назад
По-моему в Бейонс вселился жук.
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