Но это далеко не все умения нейросетей. В конце февраля в в TikTok начали появляться видео с Томом Крузом. В роликах актер разговаривает с Горбачевым, играет в гольф и показывает фокус с монеткой. Видео настолько реалистичные, что не закрадывается ни малейшего сомнения в их достоверности. Между тем, все они созданы с помощью нейросетей, и актер в них не участвовал.