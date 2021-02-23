Ко Дню защитника Отечества небольшая подборка российских и советских знаменитостей не откосивших от службы в рядах вооружённых сил своей страны.
Василий Шукшин
Василий Макарович был призван в 1949 году и служил он до 1953 года. Сначала на Балтике, а потом в Черноморском флоте.
Семён Фарада
Служил четыре года в Краснознамённом Балтийском флоте в 1965 года.
Андрей Краско
Служил в войсках противовоздушной обороны под Архангельском с 1982 года.
Виктор Сухоруков
Служил связистом с 1970 года в Астраханской области.
Никита Михалков
Был призван в 27 лет и проходил службу в Тихоокеанском флоте на Камчатке.
Игорь Ливанов
На Тихоокеанском флоте, только во Владивостоке, проходил службу с 1976 года Игорь Ливанов.
Игорь Лифанов
На три года уехал на Дальний Восток сразу по окончании школы и Игорь Лифанов.
Александр Серов
А Александр Серов проходил службу на Черноморском флоте - в Севастополе.
Алексей Глызин
Близ китайской границы младшим авиационным специалистом проходил службу Алексей Глызин.
Игорь Тальков
В 1976 году в стройбате проходил службу Игорь Тальков.
Максим Леонидов и Николай Фоменко
А вот друзья Фоменко и Леонидов проходили службу в ансамбле песни и пляски Ленинградского военного округа.
Сосо Павлиашвили
После окончания Тбилисской консерватории проходил службу в Латвии, в ВВС.
Никас Сафронов
Служил в ракетных войсках в Эстонии.
Источник:
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Очень приятно удивлен - хотя не очень уважаю Никиту.
Все таки молодец его батя - заставил сына служить.
http://forum.garant.ru/?read,2,1574110http://forum.garant.ru/?read,2,1574110
М.Веллер " легенды арбата"