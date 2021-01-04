Красота - очень страшная сила: как выглядел салон Элены Рубинштейн в 1936 году

В 1936 году предпринимательница Элена Рубинштейн открыла новый салон красоты в Нью-Йорке. Отбоя от клиенток не было - все хотели знать секреты красоты, и стать еще привлекательнее. С этого началась история этой легендарной в индустрии красоты женщины. Она первой создала водостойкую тушь, средства для глубокого очищения кожи, первый крем с витаминами и увлажняющий жидкий крем. Посмотрим на некоторые редкие снимки из первого салона Рубинштейн.
Первый салон красоты легендарной предпринимательницы Элены Рубинштейн открылся в Нью-Йорке в 1936 году. Салон, который назвали "новым миром красоты", сразу привлек внимание американок - все хотели узнать секреты красоты от самой Рубинштейн, и стать еще привлекательнее.
Осмотр кожи клиентки на специальном аппарате
"Это мир, где вы сможете отвлечься от шума большого города и полностью осознать свою красоту. Элена Рубинштейн предлагает вам плоды своего богатого и почти легендарного опыта в создании продуктов красоты для женщин всех стран. Здесь она собрала мириады талантов и экспертов. Специалисты по красоте кожи, стилисты-парикмахеры, косметологи, колористы, диетологи и физиотерапевты. Здесь есть все, что способствует полному выражению вашей красоты - цвета лица, фигуры, волос, рук. Это новая концепция вашей красоты," - гласит объявление 1937 года.
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Молочная пена и маска для подтяжки лица
Наряду с обычными кабинетами, салон был оборудован спортзалом, кинотеатром, рестораном, библиотекой, солярием и парикмахерской. Клиентки могли заранее записаться на индивидуальные процедуры или на полный "день красоты". Уход или лечение всегда начиналось с обследования. Сотрудники рассчитывали базальный уровень метаболизма (БМР) клиентки, измеряли давление, рост, вес и другие жизненно важные показатели.
Укладка во время сушки волос
Позже Рубинштейн открыла свой обновленный салон Faubourg Saint-Honoré в Париже в 1937 году, где поместила еще больше оборудования. Ее салоны и магазины находились в США, Франции и Великобритании. Кстати, именно Рубинштейн первая классифицировала кожу по типам - сухая, нормальная, жирная. Кроме того, она первой создала водостойкую тушь, средства для глубокого очищения кожи, первый крем с витаминами и увлажняющий жидкий крем.
Посетительницы салона перед сеансом в комнате ультрафиолетового излучения (или солярии того времени)
Консультация с самой Эленой Рубинштейн - она рассказывала девушкам тонкости ухода за собой
Источник: — переведено специально для fishki.net
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