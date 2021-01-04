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Красота - очень страшная сила: как выглядел салон Элены Рубинштейн в 1936 году

Красота - очень страшная сила: как выглядел салон Элены Рубинштейн в 1936 году (12 фото)

Автор:
04 января 2021 14:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: винтаж   прошлое   ретро   ретро фото   салон красоты   салоны красоты   старые фото   фото   
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В 1936 году предпринимательница Элена Рубинштейн открыла новый салон красоты в Нью-Йорке. Отбоя от клиенток не было - все хотели знать секреты красоты, и стать еще привлекательнее. С этого началась история этой легендарной в индустрии красоты женщины. Она первой создала водостойкую тушь, средства для глубокого очищения кожи, первый крем с витаминами и увлажняющий жидкий крем. Посмотрим на некоторые редкие снимки из первого салона Рубинштейн.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: винтаж   прошлое   ретро   ретро фото   салон красоты   салоны красоты   старые фото   фото   
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Вася 2 часа назад
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