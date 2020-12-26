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30 пробок из прошлого века: как стояли, стоим и стоять будем

30 пробок из прошлого века: как стояли, стоим и стоять будем (32 фото)

Автор:
26 декабря 2020 16:46
Сообщество : Жизнь
Метки: автомобили   город   дороги   истории   пдд   пробки   ретро   фото   
928
32
Страну охватила предновогодняя лихорадка, и до 9-10 баллов выросли "всеми" любимые заторы на дорогах. Если вы уже застряли в одной из таких пробочек, - самое время вспомнить, что проблема эта появилась далеко не вчера. Практически весь ХХ век пробки встречались в городах (и не только) по всему миру. И выглядели многие заторы поживописнее нынешних.
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Метки: автомобили   город   дороги   истории   пдд   пробки   ретро   фото   
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32k
parallax 39 минут назад
"Пробка у Бранденбургских ворот между Восточной и Западной Германией в первую субботу после падения Берлинской стены, 1989 г."

Это западные немцы кинулись скупать ГДР-овские Трабанты.
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3k
Едондер пуп 37 минут назад
Комментарий к фото
Элементарно: Белорусский вокзал слева вдали.
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189
Борис Едондер пуп Полчаса назад
Комментарий к фото
Да и не пробка это нифига
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