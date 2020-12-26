30 пробок из прошлого века: как стояли, стоим и стоять будем

Страну охватила предновогодняя лихорадка, и до 9-10 баллов выросли "всеми" любимые заторы на дорогах. Если вы уже застряли в одной из таких пробочек, - самое время вспомнить, что проблема эта появилась далеко не вчера. Практически весь ХХ век пробки встречались в городах (и не только) по всему миру. И выглядели многие заторы поживописнее нынешних.

0 Что ж, на старинных архивных фотографиях даже самые ужасные пробки смотрятся какими-то добрыми и, не побоюсь этого слова, уютными! Хотя тем, кто в них в то свое далекое время встрял, наверняка было не до смеху.

0 Источник: Лондонские омнибусы, 1900 год, заторчик на Пикадилли. Кругом реклама!

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0 Источник: Снова пробка на площади Пикадилли, Лондон, 1901 г.

0 Источник: Час пик в Чикаго, 1909 год.

0 Источник: Трамвайная пробка в Детройте, 1917 год

0 Источник: Нью-Йорк, 1918 год

0 Источник: Украинский город Сумы, 1923 год

0 Источник: Набережная, Лондон, 1926 г.

0 Источник: Берлин, 1927 год

0 Источник: Покупатели создали пробку на оптовом рынке Лос-Анджелеса, 1927 год.

0 Источник: Затор на улицах Детройта, 1928 год

0 Источник: Бостон, 1929 год.

0 Источник: Пробка в Москве, 1931 год.

Кто-нибудь знает, что это за место?

0 Источник: Вид с воздуха на пробку на 14-стрит в Вашингтоне, 1937 год

0 Источник: Пробка на Бродвейском мосту через реку в Лос-Анджелесе, 1937 год.

0 Источник: Лос-Анджелес, 1941 год

0 Источник: Нью-Йорк, 1945 год

0 Источник: Американский Санкт-Петербург, штат Флорида, 1946 год

0 Источник: Китай, канал Суджоу, декабрь 1948 года

0 Источник: Нью-Йорк, 1949 год

0 Источник: Лос-Анджелес: во время забастовки, 1950 год

0 Источник: Париж, 1954 г.

0 Источник: Глазго, 1956 год

0 Источник: Филадельфия, 1950-е

0 Источник: Лос-Анджелес, 1955 год.

0 Источник: Париж, 1956 год

0 Источник: Пробочка из рикш в Дакке, Бангладеш. Год съемки неизвестен - да впрочем, и неважно, у них там почти всегда так...

0 Источник: Хьюстон, 1962 год

0 Источник: Рио-де-Жанейро, 1969 год

0 Источник: Будапешт, Венгрия, начало 1970-х гг.

0 Источник: Сан-Паулу, 1970 год

0 Источник: Пробка у Бранденбургских ворот между Восточной и Западной Германией в первую субботу после падения Берлинской стены, 1989 г.