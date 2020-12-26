30 пробок из прошлого века: как стояли, стоим и стоять будем

Страну охватила предновогодняя лихорадка, и до 9-10 баллов выросли "всеми" любимые заторы на дорогах. Если вы уже застряли в одной из таких пробочек, - самое время вспомнить, что проблема эта появилась далеко не вчера. Практически весь ХХ век пробки встречались в городах (и не только) по всему миру. И выглядели многие заторы поживописнее нынешних.
Что ж, на старинных архивных фотографиях даже самые ужасные пробки смотрятся какими-то добрыми и, не побоюсь этого слова, уютными! Хотя тем, кто в них в то свое далекое время встрял, наверняка было не до смеху.
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Пробочка из рикш в Дакке, Бангладеш. Год съемки неизвестен - да впрочем, и неважно, у них там почти всегда так...
Пробка у Бранденбургских ворот между Восточной и Западной Германией в первую субботу после падения Берлинской стены, 1989 г.
В какой из них вам было бы интересно поторчать немного вместо нынешних?
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