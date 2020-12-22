FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 527 постов • 152 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Как выглядела крупнейшая "Черная пятница" в Macy's 1948 года

Как выглядела крупнейшая "Черная пятница" в Macy's 1948 года (19 фото)

Автор:
22 декабря 2020 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: америка   прошлое   редкие фото   ретро   ретро фото   сша   фото   черная пятница   
212
19
Macy’s - одна из старейших и крупнейших сетей розничной торговли в США, основанная в 1858 году. Хотя термина "Черная пятница" еще не существовало, в Macy’s подобную распродажу с нереальным ажиотажем провели еще в 1948 году - это событие прошло после любимого американцами Дня Благодарения. В этой грандиозной распродаже приняли участие 14 000 сотрудников, подготовив 400 000 товаров примерно для 250 000 покупателей.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: америка   прошлое   редкие фото   ретро   ретро фото   сша   фото   черная пятница   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Билан показал свой дом за 330 миллионов (6 фото) Билан показал свой дом за 330 миллионов (6 фото) Америка 70-х годов в фотографиях легендарного Уильяма Эглстона Америка 70-х годов в фотографиях легендарного Уильяма Эглстона Атмосферно: американские бары и лаунджи 50-х и 60-х годов Атмосферно: американские бары и лаунджи 50-х и 60-х годов Редкие фото: установка антенны на башне Всемирного торгового центра Редкие фото: установка антенны на башне Всемирного торгового центра Когда в колонках играл соул и джаз: фотографии из клубов Мемфиса в 70-х Когда в колонках играл соул и джаз: фотографии из клубов Мемфиса в 70-х Драки, проститутки и бомжи: Нью-Йорк 1980-х в объективе таксиста, ставшего фотографом Драки, проститутки и бомжи: Нью-Йорк 1980-х в объективе таксиста, ставшего фотографом
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

313426



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
17 вещей, о которых вы наверняка слышали, но видели вряд ли
2
74
17 вещей, о которых вы наверняка слышали, но видели вряд ли
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Лечебная доза алкоголя и какие алкогольные напитки нельзя смешивать
1
72
Лечебная доза алкоголя и какие алкогольные напитки нельзя смешивать
О, спорт, ты… обуза?
1
13
О, спорт, ты… обуза?
Билан показал свой дом за 330 миллионов (6 фото)
Билан показал свой дом за 330 миллионов (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Немного праздничного настроения
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#интересное#сша#прикольные#авария#дтп#позитив#смешные#коронавирус
#прикол#интересно#животные#автомобили#картинки#авто авария#красота#путешествия#автомир#автоприкол
#фото#история#подборка#люди#природа#девушка#новый год#россия#на различный вкус#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться