Как выглядела крупнейшая "Черная пятница" в Macy's 1948 года

Macy’s - одна из старейших и крупнейших сетей розничной торговли в США, основанная в 1858 году. Хотя термина "Черная пятница" еще не существовало, в Macy’s подобную распродажу с нереальным ажиотажем провели еще в 1948 году - это событие прошло после любимого американцами Дня Благодарения. В этой грандиозной распродаже приняли участие 14 000 сотрудников, подготовив 400 000 товаров примерно для 250 000 покупателей.
Эти снимки "Черной пятницы" в крупнейшем в свое время торговом центре Macy's в Нью-Йорке сделала фотограф Нина Лин для журнала LIFE. Хотя формально понятия "Черная пятница" не существовало, крупную распродажу устроили после Дня благодарения. В 1948 году Macy's был самым большим магазином в мире - именно поэтому подготовка к распродаже и праздничному сезону была целой операцией с участием 14 000 сотрудников, 400 000 товаров и 250 000 покупателей.
Сотрудник среди множества посылок
"Планирование требовало как материально-технических, так и мотивационных усилий. Моральный дух сотрудников поднимали совместным исполнением "Jingle Bells". Телефонные операторы были готовы отвечать на шесть вопросов в минуту. В залах орудовали люди, обученные выявлять магазинных воров из толпы. Клерки готовились к тому, чтобы справиться с текучими ценами на самые горячие товары года - от полосатых пижам до искусственного жемчуга и скотча марки Macy's house, которые менялись по пять раз в день, когда поступали сообщения о ценах конкурентов," - так журнал LIFE описывает праздничный сезон 1948 года в Macy's.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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