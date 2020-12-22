Как выглядела крупнейшая "Черная пятница" в Macy's 1948 года

"Планирование требовало как материально-технических, так и мотивационных усилий. Моральный дух сотрудников поднимали совместным исполнением "Jingle Bells". Телефонные операторы были готовы отвечать на шесть вопросов в минуту. В залах орудовали люди, обученные выявлять магазинных воров из толпы. Клерки готовились к тому, чтобы справиться с текучими ценами на самые горячие товары года - от полосатых пижам до искусственного жемчуга и скотча марки Macy's house, которые менялись по пять раз в день, когда поступали сообщения о ценах конкурентов," - так журнал LIFE описывает праздничный сезон 1948 года в Macy's.