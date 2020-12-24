Последняя в этом году звёздная угадайка.
Предупреждение: в этой подборке фотографии российских знаменитостей соседствуют со снимками зарубежных актёров, актрис и политиков. По-настоящему выдающиеся люди соседствуют с головами из телевизора. Этим соседством автор не планировал унизить любимых вами знаменитостей.
1.
"Как клубника в сметане", "как будто малость "Шанели" накапали в щи", - так описал эту выдающуюся женщину Валентин Гафт.
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3.
Перед вами автор шансон-хита про управляющего домом и песни о том, как человек попробовал решить свои финансовые проблемы за счёт родственников и друга, с которым вместе в школе, университете учился, но не закончил.
7.
Если изображение на этом фото не исчезло и не изменилось (если что, то там парень с тёмными волосами), значит в прошлом он не накосячил.
8.
Этот актёр начал носить маску в кино и ненавидеть летучих мышей ещё до того, как это стало мейнстримом.
9.
В целом, годы не сильно изменили этого юношу. Но на этой фотографии у него есть то, с чем его просто невозможно представить. Он один из самых известных людей в мире без этого.
10.
Надо угадать парня справа. У него на этом фото есть то, с чем широкая публика его не видела. А ещё вы вряд ли знаете его по имени, возможно, ни разу не видели фильмов с его участием, но всё же знаете о нём. Девочек на фото можно расценивать как подсказку.
11.
Если вы устали на работе и стали собираться домой, то скорее всего вы процитируете этого уральского парня.
14.
Этот человек у вас скорее всего ассоциируется с калом певчих птиц из отряда воробьинообразных.
15.
А этот парень знает, как вас зовут, где вы живёте, когда родились, что хотите купить, с кем дружите и чем интересуетесь.
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