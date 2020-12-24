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Угадай знаменитость по фотографии

Угадай знаменитость по фотографии (31 фото)

Автор:
24 декабря 2020 21:08
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: вопросы   детство   звёзды   знаменитости   ретро   угадай   фото   юность   
913
31
Последняя в этом году звёздная угадайка.
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Угадай знаменитость по фотографии

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Татьяна Доронина
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Угадай знаменитость по фотографии

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Ольга Аросева
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Угадай знаменитость по фотографии

Источник:

Юрий Гальцев
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Угадай знаменитость по фотографии

Источник:

Сергей Светлаков
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Угадай знаменитость по фотографии

Источник:

Вуди Аллен
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Угадай знаменитость по фотографии

Источник:

Энтони Хопкинс
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Угадай знаменитость по фотографии

Источник:

Майкл Джей Фокс
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Угадай знаменитость по фотографии

Источник:

Том Харди
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Угадай знаменитость по фотографии

Источник:

Вин Дизель
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Угадай знаменитость по фотографии

Источник:

Джонни Синс (Лысый из Brazzers)
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Угадай знаменитость по фотографии

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Борис Ельцин
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Угадай знаменитость по фотографии

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Ангела Меркель
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Угадай знаменитость по фотографии

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Фидель Кастро
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Угадай знаменитость по фотографии

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Владимир Соловьёв
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Угадай знаменитость по фотографии

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Марк Цукерберг

Источник:

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Метки: вопросы   детство   звёзды   знаменитости   ретро   угадай   фото   юность   
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2  комментария
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29k
Korolev 5 минут назад
"Этот человек у вас скорее всего ассоциируется с калом певчих птиц из отряда воробьинообразных."

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32k
parallax 18 минут назад
Алканафта Ельцина лучше бы удалили.
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