Надо угадать парня справа. У него на этом фото есть то, с чем широкая публика его не видела. А ещё вы вряд ли знаете его по имени, возможно, ни разу не видели фильмов с его участием, но всё же знаете о нём. Девочек на фото можно расценивать как подсказку.