Сколько стоили первые карманные радиоприемники

Первый транзистор изготовили в США в декабре 1947 года: при проведении экспериментов ученный-исследователь Уолтер Хаузер Браттейн перепутал "+" с "-" электропитания и получил первый работающий транзистор.



Чтобы официально объявить об открытии, обратились к военным за разрешением. Военные проанализировали возможности транзистора и пришли к выводу, что для военных целей он абсолютно не пригоден, разве что для применения в слуховых аппаратах. Это спасло транзистор от грифа "секретно".



30 июня 1948 года в офисе Bell Telephone Laboratories продемонстрировали возможности транзистора и даже показали макет радиоприемника на трех транзисторах. Ни одна фирма -производитель радиоаппаратуры не проявила интерес к новому прибору, транзистору: дорого и параметры очень плохие.



Только в 1954 году удалось уговорить мало кому известную фирму IDEA взяться за производство радиоприемника на транзисторах, пообещав многомиллионный рынок сбыта. Так появился первый карманный радиоприемник Regency TR-1. Схема была выполнена на 4х транзисторах.