Сколько стоили первые карманные радиоприемники

Любопытно было сравнить цены на первые карманные радиоприемники разных стран. Ведь тогда еще на транзистор смотрели как на очередное недоразумение.
Для начала очень коротко пройдемся по интересным фактам:
Первый транзистор изготовили в США в декабре 1947 года: при проведении экспериментов ученный-исследователь Уолтер Хаузер Браттейн перепутал "+" с "-" электропитания и получил первый работающий транзистор.
Чтобы официально объявить об открытии, обратились к военным за разрешением. Военные проанализировали возможности транзистора и пришли к выводу, что для военных целей он абсолютно не пригоден, разве что для применения в слуховых аппаратах. Это спасло транзистор от грифа "секретно".
30 июня 1948 года в офисе Bell Telephone Laboratories продемонстрировали возможности транзистора и даже показали макет радиоприемника на трех транзисторах. Ни одна фирма -производитель радиоаппаратуры не проявила интерес к новому прибору, транзистору: дорого и параметры очень плохие.
Только в 1954 году удалось уговорить мало кому известную фирму IDEA взяться за производство радиоприемника на транзисторах, пообещав многомиллионный рынок сбыта. Так появился первый карманный радиоприемник Regency TR-1. Схема была выполнена на 4х транзисторах.
Чтобы официально объявить об открытии, обратились к военным за разрешением. Военные проанализировали возможности транзистора и пришли к выводу, что для военных целей он абсолютно не пригоден, разве что для применения в слуховых аппаратах. Это спасло транзистор от грифа "секретно".
30 июня 1948 года в офисе Bell Telephone Laboratories продемонстрировали возможности транзистора и даже показали макет радиоприемника на трех транзисторах. Ни одна фирма -производитель радиоаппаратуры не проявила интерес к новому прибору, транзистору: дорого и параметры очень плохие.
Только в 1954 году удалось уговорить мало кому известную фирму IDEA взяться за производство радиоприемника на транзисторах, пообещав многомиллионный рынок сбыта. Так появился первый карманный радиоприемник Regency TR-1. Схема была выполнена на 4х транзисторах.
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Радиоприемник продавался по цене 49,95 долларов (в перламутровом корпусе-54,95 долларов).Чехол, батарейка, наушник-за отдельную плату. При этом производитель жаловался, что продает практически по себестоимости. Для сравнения: массовые 5-ти ламповые радиоприемники стоили 15 долларов.
В 1955 году американская фирма Zenith начала выпускать карманный радиоприемник Royal 500 по цене 75 долларов. Схема была собрана на 7 транзисторах-именно они были самой дорогой частью приемника и количество сильно сказывалась на цене.
Ажиотаж привлек и монстра "военки" США Raytheon. Эта фирма поднялась на военных поставках во время второй мировой войны увеличив свой годовой оборот в 58 (!!!!) раз. Кому война, а кому и ..... Транзисторный приемник Raytheon 8TP получился великоват в размерах, но зато был обтянут кожей и стоил 79,95 долларов
И наконец "проснулась" фирма RCA VICTOR, который столько раз отказывался переходить на использование транзисторов, выпустив модель RCA Victor 7BT-9J по цене 65 долларов. Схема собрана на 6ти транзисторах.
Другой монстр американской промышленности General Electric вышел на рынок с моделью GE-675 по цене 62, 95 долларов. Схема собрана на 5 транзисторах.
Ну и транзисторные "первенцы" других стран:
В 1955 году Японская компания Tokyo Tsushin Kogyo начинает выпускать радиоприемники модели TR-55 по цене 18900 йен. Транзисторы фирма производила сама, а лицензию (25000$) купила в США, на деньги вырученные от продажи саке.
В 1955 году Японская компания Tokyo Tsushin Kogyo начинает выпускать радиоприемники модели TR-55 по цене 18900 йен. Транзисторы фирма производила сама, а лицензию (25000$) купила в США, на деньги вырученные от продажи саке.
Через три года фирма поменяет название на привычное всем нам SONY и будет поставлять в США транзисторные приемники уже по цене 39,95 долларов.
В Англии первый радиоприемник выпустила фирма Pye в 1956 г. Модель Pam 710 продавался по цене 22 фунта 14 шиллингов 10 пенсов (еще и налог 8 фунтов 15 шиллингов 3 пенса)
В Франции первый приемник выпустила фирма Transivox в 1957 году. Модель приемника Fanfare Transivox. Продавалась по цене 48000 французских франков.
Голландский Philips категорически отказался покупать лицензию на транзисторы у американцев и разработала самостоятельно целую линейку транзисторов. Первый транзисторный приемник под маркой Philips L1X75T выпустили в 1958 году. В США модель экспортировалась под маркой Philips Norelco L1X75T по цене 49,95 долларов.
В СССР первый приемник на транзисторах изготовили 1956 году. Была выпущена опытная партия под маркой "Дорожный", но в серийное производство не пошло.
В Англии первый радиоприемник выпустила фирма Pye в 1956 г. Модель Pam 710 продавался по цене 22 фунта 14 шиллингов 10 пенсов (еще и налог 8 фунтов 15 шиллингов 3 пенса)
В Франции первый приемник выпустила фирма Transivox в 1957 году. Модель приемника Fanfare Transivox. Продавалась по цене 48000 французских франков.
Голландский Philips категорически отказался покупать лицензию на транзисторы у американцев и разработала самостоятельно целую линейку транзисторов. Первый транзисторный приемник под маркой Philips L1X75T выпустили в 1958 году. В США модель экспортировалась под маркой Philips Norelco L1X75T по цене 49,95 долларов.
В СССР первый приемник на транзисторах изготовили 1956 году. Была выпущена опытная партия под маркой "Дорожный", но в серийное производство не пошло.
В 1957 году была выпущена поистине революционная модель карманного приемника "Спутник" с аккумулятором и с подзарядкой от солнечных батарей. Продавался приемник по цене 51 рубль 40 копеек (в после реформенных ценах). Вскоре конструкцию приемника упростили, убрав солнечную батарею и аккумуляторы, а цена снизилась до 47 рублей 35 копеек (в после реформенных ценах)
Массовое производство транзисторных приемников началось с марки "Атмосфера" в 1959г. Этот радиоприемник выпускали сразу на трех заводах. Продавался он по цене 40 рублей 25 копеек (в после реформенных ценах)
Массовое производство транзисторных приемников началось с марки "Атмосфера" в 1959г. Этот радиоприемник выпускали сразу на трех заводах. Продавался он по цене 40 рублей 25 копеек (в после реформенных ценах)
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