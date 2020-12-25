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Сколько стоили первые карманные радиоприемники

Сколько стоили первые карманные радиоприемники (10 фото)

Автор:
25 декабря 2020 10:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   карманные радиоприемники   ностальгия   радиоприемники   ретро   факты   фото   
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10
Любопытно было сравнить цены на первые карманные радиоприемники разных стран. Ведь тогда еще на транзистор смотрели как на очередное недоразумение.
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Метки: интересно   карманные радиоприемники   ностальгия   радиоприемники   ретро   факты   фото   
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ГородДомов Час назад
а наши приёмники выпускались на чьих транзисторах ?
собственные разработки или ...?
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