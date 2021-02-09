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Гендиректор «Калашникова» рассказал о новом smart-оружии «для хипстеров»

Гендиректор «Калашникова» рассказал о новом smart-оружии «для хипстеров» (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2021 13:54
Сообщество : Военное
Метки: армия   видео   интересное   калашников   оружие   оружие для хипстеров   фото   
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Прогресс не стоит на месте. «Калашников» рассказал о новом оружие, которое синхронизируется с мобильными устройствами и называется smart-оружие «для хипстеров». Таким образом основной задачей этого оружия стало привлечение молодёжи.

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Метки: армия   видео   интересное   калашников   оружие   оружие для хипстеров   фото   
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5k
Сергей 2 часа назад
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17k
Vital Idol Полчаса назад
«Калашников» продаст треть земель Ижевского механического завода.

Генеральный директор Концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов сообщил о продаже почти трети земли Ижмеха.
Гендиректор «Калашникова» Дмитрий Тарасов в интервью РБК заявил о намерении оптимизировать площади Ижевского механического завода на 30%.
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2k
Outcast Полчаса назад
Поставьте этого директора с новым собственником делать механические елдаки. У них лучше выйдет. Могут даже прикрутить к ним счётчик с камерой.
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28k
Aleksandr 39 минут назад
Для хипстеров уже выпустили давно...
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2k
Frank Borman Час назад
Гаджет-вепоны, это кульно. Вот так надо приучать россиянинцев, особенно янг-пиплов, к вепонам. И тогда, в случае нападения НАТО на Россию, натовцев встретит град буллетов.
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3k
VL Час назад
таргетировали... мля, уже не знают как посильней язык изгадить. дебилы узколобые.
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1k
Andrey Час назад
Если хоть один хипстер получит лицензию на оружие, я сожру свою шляпу без кетчупа
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1k
Бровеносец в потёмках 2 часа назад
А конкретно по этой ружбайке... В лес с ней я бы не пошёл, слишком много у неё торчит со всех сторон, будет цепляться за всё, да и просто неудобно. А для тренировки и бабахинга по тарелочкам-бутылкам - вполне себе ничего.
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1k
Бровеносец в потёмках 2 часа назад
Хотя я и с дедовской одностволкой ИЖ-КБ в 16 калибре неплохо справляюсь, и нет даже мысли её на что-то менять
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5k
Игорь 2 часа назад
а в чем там смарт? в том что камеру можно подвесить? И по смартфону посмотреть количество выстрелов?
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2k
Ям 2 часа назад
ряды инстаграмщиков и тиктокеров резко поредеют.
в инструкции надо написать "не для селфи!!!"
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11k
Андрей Дядя 2 часа назад
покемонка , тупая курица , сама свои статьи читаешь ? хочешь сказать это слова гендиректора ? это слова какого то тупого хипстера , придумавшего очередную фейкньюз.
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6k
Константин Касьянов 2 часа назад
Вилсаком делал на эту штуку обзор. Знаете прикольная вещь!
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4k
Дмитрий Горчилин 2 часа назад
То есть, берем оружие 60-х годов, а то и довоенное- и в три слоя обматываем его новомодным пластиком, обвешиваем прикольными гаджетами.
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1k
Бровеносец в потёмках Дмитрий Горчилин 2 часа назад
А так везде и делают. AR-15, гражданский вариант М-16, одна из самых популярных винтовок в США, дебютировала в 60-е, во Вьетнаме. И ничего, стоит и на вооружении армии, и в гражданском обороте. Ни к чему изобретать велосипед, если уже есть удачная конструкция. Остаётся только её усовершенствовать
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24
Племянник Путина 2 часа назад
мурку облепить всяким говном, много ума не надо.
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14k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
Бедная МРка, что же они суки с ней сделали.
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