Гендиректор «Калашникова» рассказал о новом smart-оружии «для хипстеров»

По словам Тарасова, цель этого оружия - привлечение внимания молодёжи и общественности к оружию.

Очень хочется, чтобы люди владели, во-первых, оружием ответственно и при этом получали кайф от этого. Мы на «Армии» видели людей, которые до этого никогда не держали в руках настоящее ружье. Они постреляли, им очень понравилось, у них произошел выброс адреналина, это тоже важно. Не хочется, чтобы люди совсем забывали, что такое оружие. Потому что, если человек владеет оружием ответственно, если человек адекватный, почему бы ему не получать адреналин и удовольствие от такого вида хобби.