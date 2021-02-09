Гендиректор «Калашникова» рассказал о новом smart-оружии «для хипстеров»

Прогресс не стоит на месте. «Калашников» рассказал о новом оружие, которое синхронизируется с мобильными устройствами и называется smart-оружие «для хипстеров». Таким образом основной задачей этого оружия стало привлечение молодёжи.
В разговоре с РБК генеральный директор «Калашникова» Дмитрий Тарасов рассказал о новом оружии «для хипстеров».
— Это первый гаджет, гаджет-оружие, все-таки я бы первым словом поставил именно слово «гаджет». Мы же сейчас все в гаджетах. И это ружье способно обучать стреляющего. Там действительно есть процессор, куда можно поставить счетчик выстрелов, компас, видеозапись. Я думаю, что этот проект будет сильно развиваться.
Основное назначение этого оружия - охота или стрельбище.
Задача — привлечь ту часть аудитории, которая родилась с гаджетами и себя не мыслит без них. Потому что оно и по форм-фактору, и по дизайну, и по наличию синхронизации, очевидно, про ту аудиторию, которую мы раньше не таргетировали. На самом деле классическая охота сегодня становится все более редкой, даже диковинной. Поэтому хочется вовлечь…
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По словам Тарасова, цель этого оружия - привлечение внимания молодёжи и общественности к оружию.
Очень хочется, чтобы люди владели, во-первых, оружием ответственно и при этом получали кайф от этого. Мы на «Армии» видели людей, которые до этого никогда не держали в руках настоящее ружье. Они постреляли, им очень понравилось, у них произошел выброс адреналина, это тоже важно. Не хочется, чтобы люди совсем забывали, что такое оружие. Потому что, если человек владеет оружием ответственно, если человек адекватный, почему бы ему не получать адреналин и удовольствие от такого вида хобби.
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в инструкции надо написать "не для селфи!!!"