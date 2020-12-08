Замдиректора "Победы" уволили из-за акции в поддержку Дзюбы

На совете директоров авиакомпании "Победа" было принято несколько жестких решений в отношении тех, кто поддержал футболиста.
Напомним, что вечером 7 ноября по всему интернету распространилось видео, где капитан российской сборной по футболу мастурбирует. За что он подвергся колоссальному буллингу в сети, а также его освистали на матче и временно отстранили из сборной.
В ходе рейса "Победы" из Екатеринбурга в Москву 11 ноября, пилоты, летели над Нефтекамском по траектории, напоминающей фаллический символ. Пресс-служба авиакомпании предположила, что пилоты авиакомпании таким образом решили поддержать Артема Дзюбу и показали свое отношение к травле, развернувшейся вокруг футболиста.
В ходе рейса "Победы" из Екатеринбурга в Москву 11 ноября, пилоты, летели над Нефтекамском по траектории, напоминающей фаллический символ. Пресс-служба авиакомпании предположила, что пилоты авиакомпании таким образом решили поддержать Артема Дзюбу и показали свое отношение к травле, развернувшейся вокруг футболиста.
На комиссии Росавиации виражи пилота были признаны опасными и назначили руководство "Победы" ответственными за этот "авиационный инцидент", потребовав прояснить соответствие занимаемой ими должности.
На совете директоров авиакомпании был объявлен выговор Андрею Калмыкову, генеральному директору лоукостера, а один из его заместителей был уволен.
На совете директоров авиакомпании был объявлен выговор Андрею Калмыкову, генеральному директору лоукостера, а один из его заместителей был уволен.
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