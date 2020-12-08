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Замдиректора "Победы" уволили из-за акции в поддержку Дзюбы

Замдиректора "Победы" уволили из-за акции в поддержку Дзюбы (2 фото)

Автор:
08 декабря 2020 16:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Дзюба   жить в россии   новости   победа   российский футбол   россия   футбол   
2066
2
На совете директоров авиакомпании "Победа" было принято несколько жестких решений в отношении тех, кто поддержал футболиста.

Источник:

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Метки: Дзюба   жить в россии   новости   победа   российский футбол   россия   футбол   
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7  комментариев
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30k
Опаньки Час назад
каждый дзюбит как умеет
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2k
tessio 16 минут назад
Если признали опасными - то да, но если вдруг они вынуждены были время тратить в воздухе (ждали приёма или топливо выматывали), то какая разница как, хоть бы и так...
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190
EM Полчаса назад
По такой логике, Черчесова нужно увольнять.
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910
lis-artful 50 минут назад
[мат] вариант: полетали одни, уволили других.
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8k
Star Link 54 минуты назад
Ну погонял чувак лысого.., а столько вони...
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32k
Антон Час назад
Чтоб я так дрочил!
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2k
Vladimir Taranovich Час назад
Ну, и нахрена? Хороший же ж пиар получился. Сколько последствий от дрочки одного человека)))
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