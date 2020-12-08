Замдиректора "Победы" уволили из-за акции в поддержку Дзюбы

Напомним, что вечером 7 ноября по всему интернету распространилось видео, где капитан российской сборной по футболу мастурбирует. За что он подвергся колоссальному буллингу в сети, а также его освистали на матче и временно отстранили из сборной.



В ходе рейса "Победы" из Екатеринбурга в Москву 11 ноября, пилоты, летели над Нефтекамском по траектории, напоминающей фаллический символ. Пресс-служба авиакомпании предположила, что пилоты авиакомпании таким образом решили поддержать Артема Дзюбу и показали свое отношение к травле, развернувшейся вокруг футболиста.