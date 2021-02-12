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Полицейские рисковали жизнью, чтобы спасти людей из пожара

Полицейские рисковали жизнью, чтобы спасти людей из пожара (3 фото + 2 видео)

Автор:
12 февраля 2021 11:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Награда   Патруль   пожар   полицейские   полиция   пострадавшие   спасение   
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Рано утром 11 февраля в Москве начался пожар в многоквартирном доме. Патрульные полицейские сержанты Максим Кравченко и Владимир Скопцов быстро приехали на место происшествия и бросились в самое пекло.

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Метки: Москва   Награда   Патруль   пожар   полицейские   полиция   пострадавшие   спасение   
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4  комментария
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2k
Красаучег) Час назад
Клянусь, не щадя своей жизни.. Так по-моему у них в присяге.. Молодцы, мужики! Герои! Уважение
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−188
Georg 57 минут назад
Среди полицейских, тоже есть люди. Жалко, что редко встречаются. Такая система, что человеческое выгорает..
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4k
Станислав Час назад
Глубочайшее уважение вызывают такие люди!
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7k
SSD Час назад
Не все потеряно еще в этом мире... Молодцы.
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