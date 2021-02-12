Полицейские рисковали жизнью, чтобы спасти людей из пожара

Рано утром 11 февраля в Москве начался пожар в многоквартирном доме. Патрульные полицейские сержанты Максим Кравченко и Владимир Скопцов быстро приехали на место происшествия и бросились в самое пекло.
Пламя уже было видно с улицы, поэтому полицейские сразу бросились на 4 этаж спасать жильцов, которые просили о помощи.
В коридоре и тамбуре было сильно задымлено, поэтому 25-летний Максим Кравченко принял решение перелезть с общего балкона на балкон квартиры, где произошло возгорание.
"Взобравшись на балкон четвертого этажа, он увидел там обессилевшую женщину. Полицейский вместе с ней перелез через ограждение. Сотрудник из последних сил держался за раскаленную перекладину, прижимая к себе женщину. Понимая, что иного способа спастись нет, они спрыгнули в сугроб", – рассказали в пресс-службе МВД.
В коридоре и тамбуре было сильно задымлено, поэтому 25-летний Максим Кравченко принял решение перелезть с общего балкона на балкон квартиры, где произошло возгорание.
"Взобравшись на балкон четвертого этажа, он увидел там обессилевшую женщину. Полицейский вместе с ней перелез через ограждение. Сотрудник из последних сил держался за раскаленную перекладину, прижимая к себе женщину. Понимая, что иного способа спастись нет, они спрыгнули в сугроб", – рассказали в пресс-службе МВД.
Страж порядка и женщина получили травмы разной степени тяжести.
В это время Владимир Скопцов помогал другим жителям 4 этажа покинуть задымлённый подъезд.
В это время Владимир Скопцов помогал другим жителям 4 этажа покинуть задымлённый подъезд.
В пресс-службе сообщили, что Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представит к государственной награде Максима Кравченко и к ведомственной награде Владимира Скопцова "за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность".
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