Полицейские рисковали жизнью, чтобы спасти людей из пожара

Пламя уже было видно с улицы, поэтому полицейские сразу бросились на 4 этаж спасать жильцов, которые просили о помощи.



В коридоре и тамбуре было сильно задымлено, поэтому 25-летний Максим Кравченко принял решение перелезть с общего балкона на балкон квартиры, где произошло возгорание.



"Взобравшись на балкон четвертого этажа, он увидел там обессилевшую женщину. Полицейский вместе с ней перелез через ограждение. Сотрудник из последних сил держался за раскаленную перекладину, прижимая к себе женщину. Понимая, что иного способа спастись нет, они спрыгнули в сугроб", – рассказали в пресс-службе МВД.