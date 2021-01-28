Сотрудники ДПС спасли девушку и несли её на руках до автомобиля

Мужчина, сидящий в автомобиле, рассказал, что вроде бы кто-то упал в реку. Инспекторы Владимир Ларин и Игорь Савинцев стали прочесывать берег в темноте и увидели недалеко от него женщину, которая цеплялась за лёд. Они принесли трос и смогли вытащить обессиленную пострадавшую на берег.



Женщина не нашла сил, чтобы передвигаться самостоятельно, поэтому патрульные по очереди несли её. Это и зафиксировали их видеорегистраторы на одежде.