Сотрудники ДПС спасли девушку и несли её на руках до автомобиля

25 января во время ночного патрулирования города Беломорска, сотрудники ДПС увидели машину около моста через реку с включёнными аварийными сигналами и подъехали уточнить, не нужна ли помощь.
Мужчина, сидящий в автомобиле, рассказал, что вроде бы кто-то упал в реку. Инспекторы Владимир Ларин и Игорь Савинцев стали прочесывать берег в темноте и увидели недалеко от него женщину, которая цеплялась за лёд. Они принесли трос и смогли вытащить обессиленную пострадавшую на берег.
Женщина не нашла сил, чтобы передвигаться самостоятельно, поэтому патрульные по очереди несли её. Это и зафиксировали их видеорегистраторы на одежде.
Женщина не нашла сил, чтобы передвигаться самостоятельно, поэтому патрульные по очереди несли её. Это и зафиксировали их видеорегистраторы на одежде.
Мужчины посадили замерзшую пострадавшую в свой автомобиль и вызвали скорую помощь.
В пресс-службе МВД рассказали, что 27-летняя девушка не была в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, но при этом на ней была только легкая одежда – футболка и спортивные брюки. Она уже выписана из больницы и её здоровью ничего не угрожает.
В пресс-службе МВД рассказали, что 27-летняя девушка не была в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, но при этом на ней была только легкая одежда – футболка и спортивные брюки. Она уже выписана из больницы и её здоровью ничего не угрожает.
А вот другое недавнее спасение: журналист бросился в ледяную воду и спас собаку из проруби
В Белгородской области журналисты снимали сюжет про зимующих уточек. Прямо во время съёмок к журналисту Александру Сашневу и оператору Сергею Олихверу подбежали местные ребята с криками о помощи.
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(главное что бы человек был не поломанный, без переломов, а то навредите)
Честь и почёт таким людям.
И течение в том месте неслабое...
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