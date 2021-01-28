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Сотрудники ДПС спасли девушку и несли её на руках до автомобиля

Сотрудники ДПС спасли девушку и несли её на руках до автомобиля (3 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2021 09:54
Сообщество : Жить в России
Метки: герои   дпс   женщина   инспекторы   полиция   река   спасение   
4192
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25 января во время ночного патрулирования города Беломорска, сотрудники ДПС увидели машину около моста через реку с включёнными аварийными сигналами и подъехали уточнить, не нужна ли помощь.

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Метки: герои   дпс   женщина   инспекторы   полиция   река   спасение   
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19  комментариев
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11k
* 4 часа назад
Мужики молодцы! Не важно кто, полицейские или нет. Просто достойные люди!
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2k
Brataxe Час назад
Чтобы повысит престиж полиции в глазах народа, надо такие записи с регистраторов (хоть их и наберется пока всего пара штук) крутить по федеральным каналам, вместо всяких ублюдочных пусть говорят и давай поженимся и проституточных соловьевых-скабеевых, а коррупционеров, взяточников и бандитов в погонах тихонько расстреливать с небольшими заметками. Тогда и народ будет более спокойный, и уважение к полиции появится.
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27k
lem02 Brataxe 54 минуты назад
Вы можете год крутить подобные ролики по всем каналам, а потом ударить женщину ногой в живот... Репутация зарабатывается годами. А вот теряют её в один миг.
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15k
sanchesS80 2 часа назад
Нёс на руках, споткнулся и упал. Небольшой совет - если надо нести человека по такому сложному рельефу, то закиньте его на плечо. Вроде и некрасиво, зато идти проще и одна рука у вас будет свободна.
(главное что бы человек был не поломанный, без переломов, а то навредите)
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26k
Rest Tremor 2 часа назад
Сотрудники ДПС спасли девушку и несли её на руках до автомобиля
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8k
Alex 2 часа назад
И среди полицаев есть достойные люди, и это радует! Побольше бы таких в МВД!
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1k
Йожык 2 часа назад
Несомненно мужики молодцы! А вот что девушка ночью в легкой одежде на мосту делала? Психическое расстройство или кто-то с моста скинул в пылу ссоры?
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21
Фог 2 часа назад
Красавцы мужики!
Честь и почёт таким людям.
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2k
Красаучег) 2 часа назад
Походу она хотела утопится, а оказавшись в воде резко передумала.. А ребята молодцы, работа у них такая, не щадя своей жизни и тд и тп.. Уважение мужикам!
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2k
Руслан Руднев 3 часа назад
Не рановато её выписали? Еще бы в дурочке полежать недельку-другую не помешает...
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−42
Alisher Alisher 3 часа назад
Good job !!
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15k
Александр 3 часа назад
Я хочу чтоб эти сюжеты крутили по ящику, а не про то кто, отпердолил Волочкову на прошлых выходных.
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21
Активная Жизнь 3 часа назад
Настоящий, геройский поступок! Молодцы мужики!
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10k
Великий Кормчий 3 часа назад
Там река нижний Выг аккурат впадает в Белое море.
И течение в том месте неслабое...
Девчулке очень повезло....
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3k
ваня панкин 3 часа назад
молодцы парни... такими поступками и определяются настоящие мужчины...
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804
Олег 4 часа назад
А как она там оказалась?
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6k
SSD 4 часа назад
Не все Герои носят плащи... Молодцы.
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