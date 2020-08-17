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Ангел-хранитель в погонах выдернул москвича с путей за&nbsp;секунду до&nbsp;наезда поезда

Ангел-хранитель в погонах выдернул москвича с путей за секунду до наезда поезда (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 августа 2020 21:02
Сообщество : Жить в России
Метки: метро   москва   падение   полиция   происешствие   россия   спасение   станция   
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Сотрудник полиции московского метрополитена в последний момент до прохода состава успел оказать помощь пассажиру, упавшему на рельсы перед приближающимся поездом. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения станции.

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Метки: метро   москва   падение   полиция   происешствие   россия   спасение   станция   
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5  комментариев
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12k
homerchik Час назад
Ангел-хранитель в погонах выдернул москвича с путей за&nbsp;секунду до&nbsp;наезда поезда
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4k
sivanov1079 Полчаса назад
И полицейский молодец, и машинист!
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64k
Фома 39 минут назад
Полицейскому уважение , не растерялся.
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558
Torvard 46 минут назад
мужик молодец!!!хрен его знает смог бы кто нибудь так рискнуть своей жизнью!
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1k
Pechenegiatakuyt 46 минут назад
Поздравляю мужчину со вторым днём рождения! Полицейский среагировал выше всяких похвал!
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