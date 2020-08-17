По информации источника, этот, едва не окончившийся трагедией эпизод имел место на станции «Курская» Кольцевой линии метро Москвы. Спасённый правоохранителями россиянин позже рассказал о том, что из-за загруженности на работе несколько дней почти не спал. Находясь на станции, он почувствовал головокружение, из-за чего потерял равновесие и упал с платформы.

Ранее сообщалось о подобном случае, произошедшем на станции Пушкинская, Московского метрополитена. В тот раз, времени на спасение почти не оставалось и полицейский сбил с ног стоявшего на рельсах мужчину, а затем прикрыл своим телом.