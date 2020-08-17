Сотрудник полиции московского метрополитена в последний момент до прохода состава успел оказать помощь пассажиру, упавшему на рельсы перед приближающимся поездом. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения станции.
На фрагменте видеозаписи с камеры наблюдения можно увидеть, как человек, пошатываясь, идёт по перрону и приблизившись к краю платформы, потеряв равновесие, падает на рельсы. А через несколько секунд из тоннеля показывается движущийся на него поезд. Заметивший происходящее полицейский машет руками, призывая машиниста тормозить, затем подскочив к краю платформы, за долю секунду до наезда, втаскивает гражданина на перрон.
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По информации источника, этот, едва не окончившийся трагедией эпизод имел место на станции «Курская» Кольцевой линии метро Москвы. Спасённый правоохранителями россиянин позже рассказал о том, что из-за загруженности на работе несколько дней почти не спал. Находясь на станции, он почувствовал головокружение, из-за чего потерял равновесие и упал с платформы.
Ранее сообщалось о подобном случае, произошедшем на станции Пушкинская, Московского метрополитена. В тот раз, времени на спасение почти не оставалось и полицейский сбил с ног стоявшего на рельсах мужчину, а затем прикрыл своим телом.
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