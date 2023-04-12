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Настоящий киберпанк: полиция Нью-Йорка взяла в штат электронных псов за $750 000 долларов и «робота-стукача»

Настоящий киберпанк: полиция Нью-Йорка взяла в штат электронных псов за $750 000 долларов и «робота-стукача»

Автор:
12 апреля 2023 14:57
Сообщество : Наука
Метки: Датчики   Нью-Йорк   Патруль   пес   полиция   робот   
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Теперь боятся, что цифровых «копов» украдут.

Полиция Нью-Йорка решила идти в ногу с прогрессом - с преступностью будут бороться робопсы и электронное яйцо. Эксперименты с «роботами-полицейскими» были и раньше, потом их свернули. Теперь электрокопов снова выпускают на улицу. Но есть нюанс: тогда полицейское управление брало робота в аренду, стоимость контракта - $94 000. А теперь покупают и цена совсем другая.

Два «пёселя» Digital-dogs обошлись в $750 000. Они утыканы камерами и датчиками и пока единственная польза от них - ходить «вынюхивать» правонарушения и подавать сигнал настоящим полицейским. Вскоре хотят взять в штат ещё парочку киберпсов, они уже будут заточены под борьбу с терроризмом и их оснастят датчиками обнаружения опасных газов.

Также на дежурство заступил К5 или «робот-стукач». У него дюжина микрофонов, 360-градусная HD-камера, эхолот, инфракрасный датчик и считыватель номерных знаков.

Задача железяк - неторопливо и устрашающе патрулировать Таймс-сквер и станции метро. Фиксировать нарушения и сообщать, куда следует. Но есть проблема: теперь полицейские опасаются, что из-за высокой стоимости роботов, их могут украсть.

Видимо, пока их придётся сопровождать настоящим копам. А то мало ли что.


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Метки: Датчики   Нью-Йорк   Патруль   пес   полиция   робот   
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Ego sum qui sum Полчаса назад
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11k
Shtoppi 11 минут назад
а че только тайм сквер и станции метро? чтобы легавые могли следить за роботами через камеры наблюдения и прийти на помощь если кто-то захочет их поломать? )))
как насчет отправить их патрулировать какое-нить гетто, где железяки будут раз на раз с суровой действительностью? или за такие деньги жалко? )))))
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