Настоящий киберпанк: полиция Нью-Йорка взяла в штат электронных псов за $750 000 долларов и «робота-стукача»

Теперь боятся, что цифровых «копов» украдут.
Полиция Нью-Йорка решила идти в ногу с прогрессом - с преступностью будут бороться робопсы и электронное яйцо. Эксперименты с «роботами-полицейскими» были и раньше, потом их свернули. Теперь электрокопов снова выпускают на улицу. Но есть нюанс: тогда полицейское управление брало робота в аренду, стоимость контракта - $94 000. А теперь покупают и цена совсем другая.
Два «пёселя» Digital-dogs обошлись в $750 000. Они утыканы камерами и датчиками и пока единственная польза от них - ходить «вынюхивать» правонарушения и подавать сигнал настоящим полицейским. Вскоре хотят взять в штат ещё парочку киберпсов, они уже будут заточены под борьбу с терроризмом и их оснастят датчиками обнаружения опасных газов.
Также на дежурство заступил К5 или «робот-стукач». У него дюжина микрофонов, 360-градусная HD-камера, эхолот, инфракрасный датчик и считыватель номерных знаков.
Задача железяк - неторопливо и устрашающе патрулировать Таймс-сквер и станции метро. Фиксировать нарушения и сообщать, куда следует. Но есть проблема: теперь полицейские опасаются, что из-за высокой стоимости роботов, их могут украсть.
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Видимо, пока их придётся сопровождать настоящим копам. А то мало ли что.
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как насчет отправить их патрулировать какое-нить гетто, где железяки будут раз на раз с суровой действительностью? или за такие деньги жалко? )))))