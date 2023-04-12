Настоящий киберпанк: полиция Нью-Йорка взяла в штат электронных псов за $750 000 долларов и «робота-стукача»

Полиция Нью-Йорка решила идти в ногу с прогрессом - с преступностью будут бороться робопсы и электронное яйцо. Эксперименты с «роботами-полицейскими» были и раньше, потом их свернули. Теперь электрокопов снова выпускают на улицу. Но есть нюанс: тогда полицейское управление брало робота в аренду, стоимость контракта - $94 000. А теперь покупают и цена совсем другая.

Два «пёселя» Digital-dogs обошлись в $750 000. Они утыканы камерами и датчиками и пока единственная польза от них - ходить «вынюхивать» правонарушения и подавать сигнал настоящим полицейским. Вскоре хотят взять в штат ещё парочку киберпсов, они уже будут заточены под борьбу с терроризмом и их оснастят датчиками обнаружения опасных газов.

Также на дежурство заступил К5 или «робот-стукач». У него дюжина микрофонов, 360-градусная HD-камера, эхолот, инфракрасный датчик и считыватель номерных знаков.