В Измайловском кремле неполадки с проводкой спровоцировали пожар

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Чем занять себя в выходные? Правильно, можно сходить в культурно-развлекательный комплекс, посетить несколько музеев и художественных мастерских. Впечатлений будет масса, особенно если буквально на твоих глазах начинается пожар в одном из деревянных зданий.
На востоке Москвы в Измайловском кремле сегодня, 20 марта, было не очень многолюдно. Но приехавших полюбоваться на воссозданную русскую архитектуру начала XVII века, ждало незапланированное шоу.
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В одном из деревянных домов на первом этаже произошло возгорание "личных вещей, мебели и отделки". Клубы серого дыма окутали здание.
Оперативно прибыла пожарная бригада, которая быстро локализовала возгорание. По предварительной информации огнём было повреждено 20 квадратных метров.
Кадрами с места происшествия и своими впечатлениями в соцсетях делятся туристы, оказавшиеся в центре событий.
В настоящий момент пожар полностью потушен, пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара в Измайловском кремле стало короткое замыкание.
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Метки: Измайловский кремль Москва музей пожар туристы
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