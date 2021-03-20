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В Измайловском кремле неполадки с проводкой спровоцировали пожар

В Измайловском кремле неполадки с проводкой спровоцировали пожар (5 фото)

Автор:
20 марта 2021 17:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Измайловский кремль   Москва   музей   пожар   туристы   
788
5
Чем занять себя в выходные? Правильно, можно сходить в культурно-развлекательный комплекс, посетить несколько музеев и художественных мастерских. Впечатлений будет масса, особенно если буквально на твоих глазах начинается пожар в одном из деревянных зданий. 
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Метки: Измайловский кремль   Москва   музей   пожар   туристы   
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6  комментариев
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1k
Александр 15 минут назад
Куда ты идёшь, товарыш Сталын?
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5k
Duckk 55 минут назад
"Никогда такого не было, и вот опять!" (с)
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Bhaal Час назад
Да там бардак ещё тот. В свое время лужок нарезал владельцам этих хором огромный участок земли. Большая часть откровенно заброшена и используется неэффективно.
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1k
Vaskon Час назад
Терпеть ненавижу таких туристов как оператор!
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14k
Lynx 2 часа назад
Правила ПУЭ, нужный фрлс кабель, огнезащита, видать, сработали. Иначе - греха не оберёшься.
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14k
Lynx 2 часа назад
Про тонкость систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре тонко умолчим - были ли они как таковые для данного класса помещения.
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