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Сообщество Жизнь в США 597 постов • 204 подписчика подписаться
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Загадочный покупатель из России выложил $140 млн наличными за самый дорогой дом Флориды

Загадочный покупатель из России выложил $140 млн наличными за самый дорогой дом Флориды (11 фото)

Автор:
12 февраля 2021 02:14
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Палм-Бич   Рыболовлев   Трамп   недвижимость   олигарх   русские   сша   флорида   
793
11
По словам источника, контракт был заключен менее чем через 24 часа после того, как таинственный покупатель посетил недавно построенный особняк на берегу океана.
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Метки: Палм-Бич   Рыболовлев   Трамп   недвижимость   олигарх   русские   сша   флорида   
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770
Карл Такойто 3 часа назад
Опять Ротенберг?
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2k
Альберт Шавлаков 23 минуты назад
Наличными? 140 миллионов? Вот прям НАЛИЧНЫМИ?
Это полторы тонны бумаги, на секундочку! Полтора кубометра по объему и полторы тонны по весу... Есть в тырнетах калькулятор, можно посчитать =)
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4k
Сергей 39 минут назад
Приобретённых друзей Путина можно пересчитать по журналу Форбс и по приобретённой недвижки за границей,загадочными покупателями.вот чё это за страна?22летняя сикалка,дочь министра имеет месячный доход 173миллиона,и месячный доход работяги.потом удивляются ,чего вы за жулика на акции выходите!да потому что уже реально охота чтоб одни жулики столкнулись лбами с другими жуликами и побольше перестреляли друг друга.
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2k
Zlyden Час назад
Из жизни настоящих потриотов.
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−5
oSpqogUFZVm6zrM3fh6OYZyVjExQEwB9 Час назад
ЗАЛУПУТИНСКИЙ ЧЛЕНОСОС БУДЕТ ...

Кто такой единорос?
Это [мат], и ПУЯСОС !
Он зачем идёт во власть?
Чтобы все у нас украсть!
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8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы Час назад
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−5
oSpqogUFZVm6zrM3fh6OYZyVjExQEwB9 Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы Час назад
ПУЙЛО - [мат] ! МАТЬ ЕГО [мат] НА ТРОЕ ...
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1k
magnum60 Час назад
Отпустите Алёшу, он знает КТО купил, ЗА СКОЛЬКО, и какие комнаты там не показаны....
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−80
vova old Час назад
С новосельем!
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1k
EvgeniySAN 2 часа назад
Что российские бизнесмены, что чиновники, один хрен на самом деле, на нас плебеях наживаются.
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45k
Albert GER 2 часа назад
Это Путин купил.
Только он мог столько налички в военный самолёт загрузить.
Доказательство- в сети есть фото где он тайно за штурвал садится. Инфа 100%.

Ждём новый фильм "Дворец Путина в Флориде".
))
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19k
мистер Конвей Твитти Albert GER 6 минут назад
Ну уж не твой любимый путин,но точно один из его т.н."кошельков".
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