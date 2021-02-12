Загадочный покупатель из России выложил $140 млн наличными за самый дорогой дом Флориды

Из комментариев на сайте FOX Business:



"Я поискал эту недвижимость на сайте realtor.com. Там только налог на имущество и страховка составляют 94 100 долларов США в месяц. Добавьте коммунальные услуги и техническое обслуживание, и вы получаете более 100 тысяч долларов в месяц только на его содержание. Но, думаю, заплативший 140 миллионов наличными без труда найдет такую сумму".



"На самом деле это хорошая новость. Русские купили загородный дом. Это не вложения в избирательные кампании или CNN. Они купили недвижимость, потому что считают, что с Америкой все в порядке, несмотря на действия Байдена".



"Теперь Флорида будет наводнена русскими".



"Это лучше, чем BLM, россияне не снижают стоимость недвижимости".