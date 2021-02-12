Загадочный покупатель из России выложил $140 млн наличными за самый дорогой дом Флориды

По словам источника, контракт был заключен менее чем через 24 часа после того, как таинственный покупатель посетил недавно построенный особняк на берегу океана.
Большую сумму за недвижимость в США до сих пор платили только однажды: в 2020 году богатейший человек планеты Джефф Безос отдал 165 миллионов долларов (12,2 миллиарда рублей) за недвижимость в Лос-Анджелесе.
Дом площадью 1950 кв. м. был возведен известным архитектором Уильямом М. Бойлом в современном стиле - с окнами от пола до потолка, деревянными и вымощенными полированным камнем полами, с винным погребом и салоном красоты. Рядом имеются бассейн и гостевой дом.
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Особняк расположен в курортном городе Палм-Бич на земле, когда-то принадлежавшей экс-президенту Штатов Дональду Трампу. Участок на берегу был частью бывшего поместья Трампа - Maison de L'Amitié.
В 2008 году бизнесмен продал это поместье за 95 миллионов долларов российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, который позже разделил владение на три части.
Дом расположен на участке в 9100 кв. метров земли, с 45-метровым отрезком побережья, известного как "Улица миллиардеров Норт-Энд".
Владелец поместья может попотеть в собственном тренажерном зале, посмотреть фильм в медиазале или на открытом воздухе в кинотеатре под открытым небом, почитать книгу в библиотеке или насладиться напитком в одном из многочисленных баров.
В особняке девять спален (часть из них с выходом на открытые террасы), 12 больших ванных комнат и еще семь санузлов, сауна.
Из комментариев на сайте FOX Business:
"Я поискал эту недвижимость на сайте realtor.com. Там только налог на имущество и страховка составляют 94 100 долларов США в месяц. Добавьте коммунальные услуги и техническое обслуживание, и вы получаете более 100 тысяч долларов в месяц только на его содержание. Но, думаю, заплативший 140 миллионов наличными без труда найдет такую сумму".
"На самом деле это хорошая новость. Русские купили загородный дом. Это не вложения в избирательные кампании или CNN. Они купили недвижимость, потому что считают, что с Америкой все в порядке, несмотря на действия Байдена".
"Теперь Флорида будет наводнена русскими".
"Это лучше, чем BLM, россияне не снижают стоимость недвижимости".
"Я поискал эту недвижимость на сайте realtor.com. Там только налог на имущество и страховка составляют 94 100 долларов США в месяц. Добавьте коммунальные услуги и техническое обслуживание, и вы получаете более 100 тысяч долларов в месяц только на его содержание. Но, думаю, заплативший 140 миллионов наличными без труда найдет такую сумму".
"На самом деле это хорошая новость. Русские купили загородный дом. Это не вложения в избирательные кампании или CNN. Они купили недвижимость, потому что считают, что с Америкой все в порядке, несмотря на действия Байдена".
"Теперь Флорида будет наводнена русскими".
"Это лучше, чем BLM, россияне не снижают стоимость недвижимости".
Между тем, самому Трампу соседи не разрешают переехать в его собственное знаменитое поместье в том же Палм-Бич
Всё дело - в соглашении, которое бизнесмен заключил с этим городом в 1993 году...
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Это полторы тонны бумаги, на секундочку! Полтора кубометра по объему и полторы тонны по весу... Есть в тырнетах калькулятор, можно посчитать =)
Кто такой единорос?
Это [мат], и ПУЯСОС !
Он зачем идёт во власть?
Чтобы все у нас украсть!
Только он мог столько налички в военный самолёт загрузить.
Доказательство- в сети есть фото где он тайно за штурвал садится. Инфа 100%.
Ждём новый фильм "Дворец Путина в Флориде".
))